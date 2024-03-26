УКР
У межах чеської ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів, - глава МЗС Ліпавський

ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ініціатива, яку очолює Чехія щодо закупівлі близько 800 тисяч снарядів для України, приносить свої результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Ліпавського, ініціатива, яку очолює Чехія, що передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами ЄС, дає свій результат, попри те, що до доставки вкрай потрібних партій можуть залишитися тижні.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав глава польського МЗС.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість", – додав він, назвавши як потенційний обсяг цифру у 1,5 мільйона снарядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ісландія виділила 2 мільйони євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Як наголосив Ліпавський, чеська ініціативи сама по собі не буде достатньою для того, щоб підтримувати Україну. Фінансування перших поставок до України має бути оформлене до того, як вантажі будуть відправлені.

Водночас він не відповів, скільки часу може зайняти доставка цих боєприпасів на лінію фронту.

Також читайте: Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, - Кулеба

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.

боєприпаси (2356) Чехія (1713) Ліпавський Ян (145)
"За словами Ліпавського, наразі Чехія має 300 000 , які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту."
------
У Чехії є Президент, а у України - імітація.
26.03.2024 18:00 Відповісти
Причому, не найкраща імітація
26.03.2024 18:21 Відповісти
Більш цікаво чому чехи, для яких то НЕ справа життя-смерті, знайшли снаряди, а "українське" МЗС не знайшло?
26.03.2024 18:21 Відповісти
300 тисяч на кілька місяців? Це хіба що на місяць, щоб "трєвожить, сбівать с пріцела" - як казали в якомусь кіні "пра вайну".
26.03.2024 18:24 Відповісти
Чеський уряд офіційно не розголошує деталей кампанії, головним чином для того, щоб перешкодити Росії купувати ********** в країнах, де Кремль також має вплив і контакти. Однак сервер Aktualne.cz стверджує, що в акції беруть участь щонайменше десять чеських оборонних компаній, які активізували свої контакти в країнах Глобального Півдня, щоб закуповувати там **********.

За часів комунізму колишня Чехословаччина входила в десятку провідних експортерів зброї світу. Хоча в 1990-х роках експорт зброї різко скоротився, частина чеської оборонної промисловості зберегла потенціал і виробничі потужності. Чеська Республіка й досі виробляє й експортує численні види озброєнь, від бойових літаків і самохідних артилерійських установок (САУ) до стрілецької зброї. У 2023 році Чехія експортувала зброї на суму 1,2 мільярда євро. Крім того, чеські оборонні компанії мають багато контактів у країнах третього світу, тож тепер вони користуються ними, щоб закуповувати ********** для України.

DW
26.03.2024 19:14 Відповісти
Коли вони будуть ?
26.03.2024 19:39 Відповісти
Потенційно? Це як гіпотетично хворий!!!
26.03.2024 20:21 Відповісти
Якийсь дивний парадокс ми витрачаємо снаряди значно швидше,ніж їх виготовляє вся Європа.
26.03.2024 21:40 Відповісти
 
 