У межах чеської ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів, - глава МЗС Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ініціатива, яку очолює Чехія щодо закупівлі близько 800 тисяч снарядів для України, приносить свої результати.

За словами Ліпавського, ініціатива, яку очолює Чехія, що передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами ЄС, дає свій результат, попри те, що до доставки вкрай потрібних партій можуть залишитися тижні.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав глава польського МЗС.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість", – додав він, назвавши як потенційний обсяг цифру у 1,5 мільйона снарядів.

Як наголосив Ліпавський, чеська ініціативи сама по собі не буде достатньою для того, щоб підтримувати Україну. Фінансування перших поставок до України має бути оформлене до того, як вантажі будуть відправлені.

Водночас він не відповів, скільки часу може зайняти доставка цих боєприпасів на лінію фронту.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.