На відновлення енергопостачання Харкова піде 1-2 тижні за відсутності нових пошкоджень - "Укренерго"

Приблизні терміни відновлення енергопостачання Харкова, яке було порушено в результаті ворожої атаки в ніч на 22 березня, - до двох тижнів, за умови відсутності нових пошкоджень.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усе ще важко гарантувати якісь конкретні терміни. Ми говоримо орієнтовно про період сім-десять днів, можливо, до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити в повному обсязі нормальне енергопостачання міста. Це, звісно, за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що, незважаючи на масштаб руйнувань, енергетикам уже вдалося забезпечити енергопостачання критичної інфраструктури й подачу електроенергії за графіком побутовим споживачам Харкова.

"Наразі обмеження вводяться лише вдень, коли споживання зростає... У нас є дуже чітко опрацьований план, що ми робитимемо разом із нашими колегами з обленерго, обласною військовою адміністрацією, з мерією міста, з Держагентством з відновлення, яким чином, об'єднавши зусилля, ми цю ситуацію повернемо до певної нормальності. Є три паралельні технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно, щоб те з них, яке спрацює швидше, могло стати тим елементом, завдяки якому ми зможемо повністю усунути обмеження щодо енергопостачання в місті", - сказав Кудрицький.

Він запевнив, що "Укренерго" має достатню кількість людей, спецтехніки й обладнання для відновлювальних робіт на цьому етапі. "Єдиний стримувальний фактор - час, який потрібен на здійснення всіх ремонтних робіт і включення резервних схем", - сказав Кудрицький.

Говорячи про час, який знадобиться для повного відновлення пошкоджених енергооб'єктів Харкова, Кудрицький зазначив, що на це знадобляться місяці.

За словами Кудрицького, наразі ще не можна назвати точної суми збитків, завданих "Укренерго" внаслідок ворожої атаки в ніч на 22 березня, оскільки на деяких об'єктах ще триває розбір завалів. Водночас уже зараз можна сказати, що збитки лише підстанціям "Укренерго" оцінюють у десятки мільйонів євро, а разом із генерувальними об'єктами може йтися про сотні мільйонів євро.

