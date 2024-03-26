Німецькі історики написали листа Шольцу про помилки у відносинах з Путіним, - BILD
Учені, які, як і сам Олаф Шольц, перебувають у Соціал-демократичній партії Німеччини, написали до нього звернення, в якому розкритикували його поведінку стосовно російського диктатора Володимира Путіна і заяви щодо війни Росії проти України. Також зазнала критики і політика самої партії щодо війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання BILD, в розпорядження якого потрапило колективне звернення.
Підписи під ним поставили вчені, які, як і сам Олаф Шольц, перебувають у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Серед них Генріх Август Вінклер, Мартіна Вінклер, Дірк Шуман, Габріеле Лінгельбах та Ян К. Берендс. Їхні основні тези:
- "Ми з наростальним занепокоєнням спостерігаємо за позиціонуванням СДПН щодо агресивної війни Росії проти України, - пишуть історики. - Аргументи та обґрунтування все більш довільні, безладні та часто не відповідають фактам"
- "Координація із союзниками" у Німеччини "недостатня", Путін "розцінить це лише як заклик до дії".
- Учені вважають "непотрібним" пояснювати, "чого Німеччина точно не зробить для підтримки України". "Коли канцлер і партійні лідери проводять червоні лінії не для Росії, а лише для німецької політики, вони суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії".
- Історики впевнені, що СДПН схильна до "вкрай небезпечного заперечення реальності". Путін припинить війну лише "якщо протиставити йому необхідну силу". У СДПН цього ще не зрозуміли, вважають автори. "Всередині СДПН відсутній чесний аналіз помилок політики щодо Росії останніх десятиліть", - пишуть вони, вказуючи на відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами та помилкової енергополітики", яка призвела Німеччину "до фатальної залежності від Москви".
Що, так і написали: "diverse Parteigenossen"?
Чем заканчивается политическая СЛЕПОТА .
Если бы Гитлеру сначала не потакали
Потом - боялись рассердить
А потом долго боялись дать по роже,
Возможно, история пошла бы по другому сценарию
И сегодня, как только увидели НОВОГО ГИТЛЕРА
Надо сразу бить всем миром по роже нового гитлера
І ця шлендра, як і іі друг путлер, не визнає своєі вини за війну у Європі!
Це якраз про Ангелу.
Тільки Макрон щось почав розуміти...
)))
Може все-таки написати "https://sum.in.ua/s/zrostajuchyj Зі зростаючим "?