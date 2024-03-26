УКР
Німецькі історики написали листа Шольцу про помилки у відносинах з Путіним, - BILD

путін

Учені, які, як і сам Олаф Шольц, перебувають у Соціал-демократичній партії Німеччини, написали до нього звернення, в якому розкритикували його поведінку стосовно російського диктатора Володимира Путіна і заяви щодо війни Росії проти України. Також зазнала критики і політика самої партії щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання BILD, в розпорядження якого потрапило колективне звернення.

Підписи під ним поставили вчені, які, як і сам Олаф Шольц, перебувають у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН). Серед них Генріх Август Вінклер, Мартіна Вінклер, Дірк Шуман, Габріеле Лінгельбах та Ян К. Берендс. Їхні основні тези:

  • "Ми з наростальним занепокоєнням спостерігаємо за позиціонуванням СДПН щодо агресивної війни Росії проти України, - пишуть історики. - Аргументи та обґрунтування все більш довільні, безладні та часто не відповідають фактам"
  • "Координація із союзниками" у Німеччини "недостатня", Путін "розцінить це лише як заклик до дії".
  • Учені вважають "непотрібним" пояснювати, "чого Німеччина точно не зробить для підтримки України". "Коли канцлер і партійні лідери проводять червоні лінії не для Росії, а лише для німецької політики, вони суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії".
  • Історики впевнені, що СДПН схильна до "вкрай небезпечного заперечення реальності". Путін припинить війну лише "якщо протиставити йому необхідну силу". У СДПН цього ще не зрозуміли, вважають автори. "Всередині СДПН відсутній чесний аналіз помилок політики щодо Росії останніх десятиліть", - пишуть вони, вказуючи на відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами та помилкової енергополітики", яка призвела Німеччину "до фатальної залежності від Москви".

+7
Шольц и есть ошибка
показати весь коментар
26.03.2024 17:56 Відповісти
+6
Все набагато складніше, крім СДПН та Шольца, щє є підпутінські ультраправаки та тотальна газова корупція.
показати весь коментар
26.03.2024 18:05 Відповісти
+6
Німецькі вчені регулярно читають книжки, а Шольц читав їх коли була ГДР
показати весь коментар
26.03.2024 18:17 Відповісти
Шольц и есть ошибка
показати весь коментар
26.03.2024 17:56 Відповісти
Все набагато складніше, крім СДПН та Шольца, щє є підпутінські ультраправаки та тотальна газова корупція.
показати весь коментар
26.03.2024 18:05 Відповісти
і банківська корупція щє
показати весь коментар
26.03.2024 18:06 Відповісти
не шольц а меркель і шрьодер.
показати весь коментар
26.03.2024 18:39 Відповісти
німецькі вчені психанули.
показати весь коментар
26.03.2024 18:04 Відповісти
Ну, німецькі вчені це вам не британські!
показати весь коментар
26.03.2024 18:08 Відповісти
"британські вчені", це насправді мєм з російських таблоідів 90х, початку 2000х. Самі по собі британські вчені доволі розвинуті і грамотні guys.
показати весь коментар
26.03.2024 18:37 Відповісти
Німецькі вчені регулярно читають книжки, а Шольц читав їх коли була ГДР
показати весь коментар
26.03.2024 18:17 Відповісти
Психанула каzапина , а німецькі історики правду сказали.
показати весь коментар
26.03.2024 18:49 Відповісти
Це сарказм?
показати весь коментар
27.03.2024 01:39 Відповісти
"...зв'язків різних товаришів з російськими інтересами" Джерело:

Що, так і написали: "diverse Parteigenossen"?
показати весь коментар
26.03.2024 18:07 Відповісти
Шлепните его кто-нибудь по лысине, как Эрдоган путина из известного мемасика
показати весь коментар
26.03.2024 18:10 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 18:11 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 18:46 Відповісти
Це правда. Особливо коли стара транда на вухо постійно нашіптує
показати весь коментар
26.03.2024 18:54 Відповісти
"Ми з наростальним"...
показати весь коментар
26.03.2024 18:12 Відповісти
....коли до довбо-дятла Шольца дійде щось - буде занадто пізно.....
показати весь коментар
26.03.2024 18:15 Відповісти
Немецкие историки знают
Чем заканчивается политическая СЛЕПОТА .
Если бы Гитлеру сначала не потакали
Потом - боялись рассердить
А потом долго боялись дать по роже,
Возможно, история пошла бы по другому сценарию
И сегодня, как только увидели НОВОГО ГИТЛЕРА
Надо сразу бить всем миром по роже нового гитлера
показати весь коментар
26.03.2024 18:17 Відповісти
З видання Більд
показати весь коментар
26.03.2024 18:52 Відповісти
Ці кадри ще з часів Микита. Хрущова сиділи на дотаціях із центру прінятія рєшеній.
показати весь коментар
26.03.2024 18:18 Відповісти
Щось ці "хісторики" не згадують про гедерівську комсомолку "шлендру меркель", яка дуже полюбла відкати у доллярах від свого друга путлера!

І ця шлендра, як і іі друг путлер, не визнає своєі вини за війну у Європі!
показати весь коментар
26.03.2024 18:26 Відповісти
"...помилкової енергополітики", яка призвела "до фатальної залежності від Москви". Джерело:

Це якраз про Ангелу.
показати весь коментар
26.03.2024 18:52 Відповісти
В принципі те що закидають Шольцу можна пред'явити всім, без винятків, західним лідерам. В першу чергу Байдену.
Тільки Макрон щось почав розуміти...
показати весь коментар
26.03.2024 18:31 Відповісти
А може, все ж таки, почати не з Байдена, а з лауреата Нобелівської премії миру барака обами?
показати весь коментар
26.03.2024 23:38 Відповісти
In this day and age, winning elections is above everything. There are simply no "objective" national interests any more. The opposition is waiting for the incumbent's any significant move to jump on it, call him or her a traitor, or someone acting irresponsibly or dangerously, to score points. Whatever a politician does, the opposition will cry foul. Whatever he says, he is an idiot. The key tools of influence are, of course, fear, anger, and greed. Voters in any country are driven by instincts, are fearful of their lives and property, want comfort, and believe that the whole outside world is a bunch of parasites living at their expense. Voters are obtuse, mostly unhappy with their lives and looking for someone to blame for it. Politicians are an excellent target to put the blame on. Voters are easy to manipulate too: "look, this bastard is wasting your taxes on a bunch of lowlives who are unable to take care of their own country. He will soon send you and your kids to die for them too. Get rid of him if you want to live. Now!" And it works, it works real well. Therefore, politicians are very cautious these days in what they say, and still more cautious in what they do - if they do anything at all.
показати весь коментар
26.03.2024 18:37 Відповісти
Кароч, дас іст нігуя не фантастішь!
)))
показати весь коментар
26.03.2024 18:41 Відповісти
Германия помогает больше всех в Европе.
показати весь коментар
26.03.2024 19:07 Відповісти
Що таке "Наростальне" (занепокоєння)? В якому словнику Української мови я можу знайти це слово?

Може все-таки написати "https://sum.in.ua/s/zrostajuchyj Зі зростаючим "?
показати весь коментар
26.03.2024 19:59 Відповісти
А Олаф слушаєт да єст.
показати весь коментар
26.03.2024 20:36 Відповісти
По научному уходят от погони. Так можно. ,Шпатена, тяпнули пару кружек, капусты тушеной с сосисками умяли, пёрднули хором, и давай шмольца учить! Но что интересно. Академий разных там наук сроду у немцев не было. Ну вот так. Зато у нас академиков считать смысла нет---так много. Но молчат. Правильно делают---ведь деньги с бюджета капают. Гавкать нельзя.
показати весь коментар
26.03.2024 21:21 Відповісти
 
 