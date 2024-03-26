УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10605 відвідувачів онлайн
Новини
6 328 9

Провідний член СДПН, депутат Бундестагу Рот іде з політики, зокрема і через українські питання

рот, міхаель

Міхаель Рот, який є одним із провідних членів Соціал-демократичної партії Німеччини, а також головою зовнішньополітичного комітету Бундестагу, вирішив скласти свій депутатський мандат передчасно і піти з політики.

Про це Рот розповів порталу Stern, інформує Цензор.НЕТ.

Один із найбільш впливових депутатів СДПН заявив, що хоче на деякий час покинути політику, щоб повернутися в неї у 2025 році, коли проходитимуть чергові вибори до Бундестагу.

"За останній рік я зрозумів, що все більше і більше відчужуюся від наших зустрічей (Соціал-демократичної партії Німеччини. - РЕД.), що комітети, атмосфера в них мені набридають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна не поверне окуповані регіони, це стане шаблоном до наступних воєн, - депутат Бундестагу Нуріпур

"Коли нещодавно відчинилися двері в кімнату парламентської групи, у мене склалося враження, що я зайшов до холодильника. Не всім подобалася моя рання прихильність до України. А коли незабаром після початку війни я приїхав у країну, дехто у фракції більше не вітався зі мною", - стверджує соціал-демократ.

"Політика - це командна гра, а не шоу одного актора", - саме такими словами Рот розкритикував однопартійців, котрі підпорядковувались канцлеру Шольцу.

"Не всі ті, хто проголосував проти пропозиції (опозиційного Християнсько-демократичного союзу. – РЕД.) щодо Taurus, є боягузами або нездарами. Це те враження, яке вона (Штрак-Циммерман. – РЕД.) створила", – додав Міхаель Рот.

Раніше Рот заявляв, що Європа припустилася кількох помилок, сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, тому зараз важливо купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити перемогу України.

Читайте: Депутат Бундестагу Хофрайтер про обмін Taurus на Storm Shadow: Для України - це можливість, Шольц не має стояти на заваді

Німеччина (7736) Бундестаг (204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю, он с успехом вернётся в 2025. Надеюсь.
показати весь коментар
26.03.2024 18:52 Відповісти
Молодой
Симпатичный
Судя по поступку - смелый
Понаблюдаем за его карьерой в политике
Макрон вообще пришёл в политику из бизнеса
Видимо, приходит время новых политиков
Время перемен...
показати весь коментар
26.03.2024 18:57 Відповісти
Порядний, не лицемір як Шольц.
показати весь коментар
26.03.2024 19:58 Відповісти
Просто он не канцлер
А это многое меняет
показати весь коментар
26.03.2024 20:08 Відповісти
Х**ло потроху витягує Європу з теплої ванни.
показати весь коментар
26.03.2024 19:02 Відповісти
Не дай Боже жити в часи перемін
показати весь коментар
26.03.2024 19:12 Відповісти
Через ганебне ставлення шольца до України,люди покидають політику в знак протесту.
показати весь коментар
26.03.2024 21:31 Відповісти
не треба хаяти Шольца українцям, бо в Німеччині більше. як 1000000 біженців з України німці допомагають їм. тауруси не дає? а чому ********** зелений згорнув у 19 році ракетну програму, чому замість ракет асфальт до східних регіонів ложив, по тих трасах танки орків їхали? чому шашлики за тиждень нападу, замість евакуації людей з Бучи, Гостомеля, Ірпіня і війську не давали грошей на озброєння? а зараз Шольц такий сякий. чи ви всі з 73% долбойобів? Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.03.2024 21:59 Відповісти
Якась дивна акція протесту. Це як купити білет на трамвай, а потім йти пішкі, із протесту звичайно.
показати весь коментар
26.03.2024 22:40 Відповісти
 
 