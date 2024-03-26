Провідний член СДПН, депутат Бундестагу Рот іде з політики, зокрема і через українські питання

Міхаель Рот, який є одним із провідних членів Соціал-демократичної партії Німеччини, а також головою зовнішньополітичного комітету Бундестагу, вирішив скласти свій депутатський мандат передчасно і піти з політики.

Про це Рот розповів порталу Stern.

Один із найбільш впливових депутатів СДПН заявив, що хоче на деякий час покинути політику, щоб повернутися в неї у 2025 році, коли проходитимуть чергові вибори до Бундестагу.

"За останній рік я зрозумів, що все більше і більше відчужуюся від наших зустрічей (Соціал-демократичної партії Німеччини. - РЕД.), що комітети, атмосфера в них мені набридають".

"Коли нещодавно відчинилися двері в кімнату парламентської групи, у мене склалося враження, що я зайшов до холодильника. Не всім подобалася моя рання прихильність до України. А коли незабаром після початку війни я приїхав у країну, дехто у фракції більше не вітався зі мною", - стверджує соціал-демократ.

"Політика - це командна гра, а не шоу одного актора", - саме такими словами Рот розкритикував однопартійців, котрі підпорядковувались канцлеру Шольцу.

"Не всі ті, хто проголосував проти пропозиції (опозиційного Християнсько-демократичного союзу. – РЕД.) щодо Taurus, є боягузами або нездарами. Це те враження, яке вона (Штрак-Циммерман. – РЕД.) створила", – додав Міхаель Рот.

Раніше Рот заявляв, що Європа припустилася кількох помилок, сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, тому зараз важливо купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити перемогу України.

