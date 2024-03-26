Детективи НАБУ задокументували докази "неординарної" діяльності судді Босого на користь Коломойського, – Лємєнов

Суддя Господарського суду міста Києва Вадим Босий об’єднав різні судові справи за клопотанням бізнесмена Ігоря Коломойського в ситуації, коли таке рішення суперечило закону.

Про це написав 25 березня у своєму блозі на сайті "Української правди" юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ст. 173 Господарського процесуального кодексу України передбачено – об'єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання в кожній зі справ. Це виключна підстава, жодних виключень", – пояснив він.

Юрист заявив, що підготовче засідання у справі №910/5172/19 фактично розпочали 10 травня 2019 року. На ньому задовольнили клопотання Нацбанку, під час розгляду були представники сторін. Позивача не вказали в реєстрі, але, "звісно, це Ігор Коломойський", зазначив Лємєнов.

"Також у вступній частині вказаної ухвали чітко зазначені позовні вимоги, які перебувають на розгляді суду в межах даної справи. Мова йде про визнання недійсним одного кредитного договору й одного договору поруки. Усе це стосується нині державного "ПриватБанку", який до того належав Коломойському з його бізнес-партнерами", – написав він.

Розглядав справу нинішній голова Господарського суду міста Києва Вадим Босий, це відбулося згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями щодо розгляду справи в закритому судовому засіданні.

"Після цього і в ту ж дату, 10 травня 2019 року, за участі представників сторін суддя вважає можливим розглядати та задовольнити клопотання позивача, а саме Ігоря Коломойського, про об'єднання позовів в одне провадження, у якому він же просить суд об'єднати в одне провадження справи Господарського суду міста Києва під наступними номерами – №910/5172/19, №910/5171/19, №910/5170/19, №910/5169/19 та №910/5168/19. Про це суддею Босим виноситься відповідна ухвала", – зауважив Лємєнов.

Він підкреслив, що після початку підготовчого засідання у справі №910/5172/19 будь-яке об'єднання справ в одне провадження було незаконним, бо таке об'єднання можливе лише до початку підготовчого засідання, "про що і сам суддя Босий стверджує в тексті ухвали, плювати на пряму норму профільного кодексу". За результатом розгляду Босий задовольнив позовні вимоги щодо об'єднаної справи.

"Підстави такого рішення вкрай суперечні й виглядають на диво непрофесійними. Хоча... можемо уявити, чому так сталося", – додав юрист.

Верховний Суд 7 квітня 2023 року скасував рішення Вадима Босого й відмовив у позові через "відсутність законного інтересу" в Ігоря Коломойського.

"Кожний юрист знає, що оскаржувати правочин у суді може лише той, хто має конкретний правовий інтерес у правочині. Якщо простими словами, то з позовом може звернутися виключно та особа, чиє право було певним чином порушено. Вказана позиція щодо розгляду справ є сталою практикою Верховного Суду. Перше, що зобов'язаний проаналізувати, дослідити та встановити суддя, розглядаючи будь-який спір, так це питання наявності в позивача порушеного права. Проте суддя Босий, маючи багаторічний суддівський стаж, не міг не знати про необхідність встановлення даних обставин при вирішенні справи по суті. Відтак питання прямої зацікавленості судді Босого є очевидним. Не дивно, що за результатами таких реверансів служителів Феміди їм приписують перехід на "госпрозрахунок", – написав Лємєнов.

Він зазначив, що Босий розлучався і знову вступав у шлюб зі своєю дружиною, водночас користуючись записаною на неї та її родичів нерухомістю й машинами, а також заводячи в розлученні з нею нову спільну дитину.

"Це вже не кажучи про можливі факти спільного багаторічного відвідування інших країн "розлученою" парою. Проте це вже перевіряти мають уповноважені органи. Що цікаво співпало, у 2019 році після проведення кваліфікаційного оцінювання судді Босого служитель Феміди знову вступив у законний шлюб із Катериною Босою. Зрозуміло, що в деклараціях 2015–2018 років ніхто з вас не знайде згадок про спільне проживання родиною між суддею і нині законною дружиною. Бо моніторинг способу життя Вадима Босого по факту ніхто провести й не міг, хоч НАЗК і мали відповідні повноваження, але "було не до того", – заявив експерт.

Юрист підкреслив, що суддя все ще керує Господарським судом Києва.

"Детективами НАБУ при розслідуванні злочинних дій уже колишнього голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка задокументовані докази "неординарної" діяльності судді Вадима Босого на користь олігарха Ігоря Коломойського. Але чомусь зазначений суддя й досі займає свою посаду й очолює Господарський суд міста Києва, у якому в першій інстанції розглядаються найбільш важливі за "вагою" в країні спори вітчизняного бізнесу", – заявив юрист.