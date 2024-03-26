Частина оточення Путіна не бачить зв’язку України з терактом у Підмосков’ї, - Bloomberg

В оточенні президента РФ Володимира Путіна вважають, що Україна не має відношення до теракту у "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков’ї.

Про те, що немає жодних доказів причетності України до теракту, повідомляє Bloomberg із посиланням на чотири джерела, які мають тісні зв'язки з Кремлем, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із співрозмовників агентства, Путін був присутній на обговореннях, де офіційні особи погодилися, що Київ не пов'язаний із терактом, проте це не вплинуло на його бажання "згуртувати росіян навколо війни з Україною".

Джерела Bloomberg розповіли, що російські чиновники "були шоковані нездатністю ФСБ запобігти атаці" на відвідувачів концерту, і що майже ніхто із знайомих їм представників політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна.

Путін двічі намагався прив’язати Україну до теракту, хоча відповідальність взяла на себе ІДІЛ. Увечері в понеділок президент РФ визнав, що атаку здійснили ісламістські бойовики, але заявив офіційним особам у телевізійних коментарях, що "нас цікавить, хто це замовив".

США "намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу, що, за даними їхньої розвідки, в московському теракті нібито немає київського сліду", - заявив Путін на зустрічі з керівниками силових структур.

Україна категорично відкинула будь-яку причетність і назвала атаку операцією Кремля під фальшивим прапором, тоді як офіційні особи США кажуть, що відповідальність несе виключно ІДІЛ.

"Головні поплічники Путіна охоче підхоплюють його тему. Це викликає припущення, що він може використати суспільний гнів через трагедію, щоб посилити війну проти України, в тому числі, можливо, віддавши наказ про чергову мобілізацію резервістів для вступу в армію", - зазначає Bloomberg.

"Звичайно, Україна", — сказав журналістам секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, відповідаючи на запитання, чи несе відповідальність ІДІЛ чи Україна.

"Терористи і ті, хто за ними стоїть — кривавий режим України, Вашингтон, Брюссель — сподіваються, що такими терористичними атаками вони зможуть розколоти наше суспільство", — заявив спікер нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін на своєму веб-сайті.

"У той час як ісламістські радикали здійснили напад, українські та американські та британські спецслужби сприяли цьому", заявив директор ФСБ Олександр Бортніков.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.