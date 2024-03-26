УКР
Новини
Частина оточення Путіна не бачить зв’язку України з терактом у Підмосков’ї, - Bloomberg

путін

В оточенні президента РФ Володимира Путіна вважають, що Україна не має відношення до теракту у "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков’ї.

Про те, що немає жодних доказів причетності України до теракту, повідомляє Bloomberg із посиланням на чотири джерела, які мають тісні зв'язки з Кремлем, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із співрозмовників агентства, Путін був присутній на обговореннях, де офіційні особи погодилися, що Київ не пов'язаний із терактом, проте це не вплинуло на його бажання "згуртувати росіян навколо війни з Україною".

Джерела Bloomberg розповіли, що російські чиновники "були шоковані нездатністю ФСБ запобігти атаці" на відвідувачів концерту, і що майже ніхто із знайомих їм представників політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна.

Путін двічі намагався прив’язати Україну до теракту, хоча відповідальність взяла на себе ІДІЛ. Увечері в понеділок президент РФ визнав, що атаку здійснили ісламістські бойовики, але заявив офіційним особам у телевізійних коментарях, що "нас цікавить, хто це замовив".

США "намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу, що, за даними їхньої розвідки, в московському теракті нібито немає київського сліду", - заявив Путін на зустрічі з керівниками силових структур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін визнав, що теракт у Підмосков’ї вчинили ісламісти, але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму"

Україна категорично відкинула будь-яку причетність і назвала атаку операцією Кремля під фальшивим прапором, тоді як офіційні особи США кажуть, що відповідальність несе виключно ІДІЛ.

"Головні поплічники Путіна охоче підхоплюють його тему. Це викликає припущення, що він може використати суспільний гнів через трагедію, щоб посилити війну проти України, в тому числі, можливо, віддавши наказ про чергову мобілізацію резервістів для вступу в армію", - зазначає Bloomberg.

"Звичайно, Україна", — сказав журналістам секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, відповідаючи на запитання, чи несе відповідальність ІДІЛ чи Україна.

"Терористи і ті, хто за ними стоїть — кривавий режим України, Вашингтон, Брюссель — сподіваються, що такими терористичними атаками вони зможуть розколоти наше суспільство", — заявив спікер нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін на своєму веб-сайті.

"У той час як ісламістські радикали здійснили напад, українські та американські та британські спецслужби сприяли цьому", заявив директор ФСБ Олександр Бортніков.

Також читайте: Для РФ було б "цинічно та контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну в теракті у "Крокус Сіті Хол", - Макрон

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

путін володимир (24833) росія (67880) теракт (1070)
+10
26.03.2024 19:19 Відповісти
+5
то есть часть путинососов не хотят вылизывать задницу старому пердуну, но открыто бояться об этом заявить.
26.03.2024 19:20 Відповісти
+3
Думаю,нам повинно бути цілковито ПХ,що там думають в оточенні Пині....
26.03.2024 19:24 Відповісти
26.03.2024 19:19 Відповісти
26.03.2024 19:20 Відповісти
26.03.2024 19:20 Відповісти
Тобто блумберг пише те що навмисно зливають кацапи.це сигнали для корисних ідіотів на Заході чому блумберг не пише про звірячі тортури таджиків.доларів не проплатили?
26.03.2024 19:30 Відповісти
некоторых придворные рабы позволяют не соглашаться с хозяином.
сегодня они не хотят задницу вылизывать, а завтра могут взять в руки табакерку.
26.03.2024 21:06 Відповісти
26.03.2024 19:22 Відповісти
Та не переймайся ти так... Заспокойся...
26.03.2024 19:38 Відповісти
26.03.2024 19:24 Відповісти
З сумом мушу константувати, що нам має значення, що у тому оточенні думають, включано і з такими, які є ще гіршими від Пині. Треба бути готовим і до гіршого і до трішки кращого (але не довготривалого).
27.03.2024 00:53 Відповісти
Не везёт ИГИЛу. Никак кремлёвские маразматики не хотят в него верить.
26.03.2024 19:25 Відповісти
26.03.2024 19:32 Відповісти
вони побачать те, що він захоче, щоб побачили. Це не про докази, це для підтвердження абсолютної лояльності. чим безглуздіше твердження, тим краще, а не гірше.
26.03.2024 19:32 Відповісти
На мордорі головне те шо в хворій голові *****...
26.03.2024 19:36 Відповісти
І маючи завдатки логічного мислення , ці московити з жахом усвідомили, що , ймовірно, їх також за таке (здатність логічно мислити) не пощадить той, хто щойно себе "переобрав". Та нічого вже не вдієш, окрім як покаятись перед Господом нашим Ісусом Христом.
26.03.2024 19:38 Відповісти
Я про це писав ще вчора.
26.03.2024 19:48 Відповісти
Знову знайшли "хароших русскіх"?
26.03.2024 20:00 Відповісти
Наверное просто очень похож или совпадение...
26.03.2024 20:11 Відповісти
А это кто?
27.03.2024 00:52 Відповісти
Без балаклавы - "посетитель" этого Крокуса, которого на видео засняли. А в балаклаве, один из тех кто задерживал подозреваемых в Брянской области.
27.03.2024 01:01 Відповісти
Ого. Интересно, а по первой фотке, где его видно хорошо, не искали еще? Были вроде сервисы по поиску лиц по соцсетям. Кстати, рашистским спецслужбовцам вроде запрещено иметь соцсети, так что может и не найтись. Что может также и подтверждать версию.
27.03.2024 01:12 Відповісти
Стояла біла машина з вихідцями з Азії. Може хотіли на каву Зчинилася стрілянина, вони сіли в свою машину, куди ж вони мали їхати з тої кільцевої. Пересікати москву, їхати на схід? "На кордон з Іраном?"
Ні, вони поїхали прямо, погляньте на карту. Подалі від москви по прямій поки бензину старчило
26.03.2024 20:13 Відповісти
кацапські попи також не згодні з ****** - то, кажуть, убієнних Бог покарав за те, що пішли в П'ятницю Першої седмиці Великого Посту розважатися
26.03.2024 20:40 Відповісти
Путін сценарист,суддя і палач для своїх рабів.З Україною цей дешевий трюк не пройде.
26.03.2024 21:17 Відповісти
Не вже Ху@ло зрозумів що він довбо@об, і почав виправдовуватись
26.03.2024 23:29 Відповісти
от я тока не понимаю, а чо вы называете путина президентом?
27.03.2024 08:09 Відповісти
 
 