УКР
Новини
11 777 71

Лукашенко заявив, що причетні до теракту в підмосковному "Крокусі" рухались до кордону з Білоруссю, але потім "розвернулись"

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підозрювані у вчиненні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі" рухались в напрямку білоруського кордону, однак згодом повернули в бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство "БелТа".

Лукашенко зазначив, що "куратори" підозрюваних "розуміли, що до Білорусі заходити не можна", бо в країні, мовляв, відразу запровадили посилений безпековий режим. Лукашенко розповів, що в Білорусі залучили сили МВС, КДБ та військових, а також виставили пости на дорогах.

"Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому розвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону", - заявив він. Він також додав, що протягом усієї операції із затримання підозрюваних росіяни й білоруси "ефективно та злагоджено" співпрацювали.

За словами білоруського диктатора, тільки-но очільники РФ і Білорусі дізнались, що підозрювані рухаються в напрямку Брянська, вони домовились, що заблокують свої ділянки ймовірного руху стрільців.

"Ми зідзвонювалися. Я в нього (в Путіна - Ред.) питаю: "Ще щось треба?" - "Ні. Все нормально". Він у мене запитує: "Допоможеш закрити (кордон - Ред.)?" - "Допоможу. Все робимо"", - передав він свою розмову з Путіним.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Читайте: Диктатор Лукашенко на кордоні застеріг Литву від "провокацій" і пригрозив збройною відповіддю

Автор: 

Лукашенко Олександр (2695) теракт (1070)
Топ коментарі
+32
Що ху@ло , що *********** , виглядають як ідіоти і поводяться ,
як кончені ідіоти і жуліки 😡
показати весь коментар
26.03.2024 20:24 Відповісти
+29
показати весь коментар
26.03.2024 20:30 Відповісти
+28
Таракан карту забув,а так показав би,куди рухались.
показати весь коментар
26.03.2024 20:19 Відповісти
Таракан карту забув,а так показав би,куди рухались.
показати весь коментар
26.03.2024 20:19 Відповісти
тобто російсько-український кордое, який по факту практично є лінією фронта, де купи мінних полів, протитанкових загороджень, ровів та окопів. Де на всіх під"їздаї з обох боків КПП, військові, служби безпеки, патрулі, купад ронів у повітрі, на думку картопляника, чотири таджики вирішили просто на ізі проїхати на логані. і вони це кажуть на серйозних щах...
показати весь коментар
26.03.2024 20:47 Відповісти
Він на ній вже дірку протер розміром з вікно.
показати весь коментар
26.03.2024 20:48 Відповісти
На карте покажи!
показати весь коментар
26.03.2024 20:19 Відповісти
"Кто подставил кролика Роджера ?"
показати весь коментар
26.03.2024 20:21 Відповісти
простежується слід Бебі ?

показати весь коментар
26.03.2024 20:27 Відповісти
Це що,втекли з Москви аж до білор.кордону,а фсб супроводжувало? Бацька хоч уявляє собі ситуацію?
показати весь коментар
26.03.2024 20:21 Відповісти
"Батько" перднув, и вони злякались !
показати весь коментар
26.03.2024 20:23 Відповісти
Що ху@ло , що *********** , виглядають як ідіоти і поводяться ,
як кончені ідіоти і жуліки 😡
показати весь коментар
26.03.2024 20:24 Відповісти
Вони і є ідіоти. Без "мов"
показати весь коментар
26.03.2024 20:25 Відповісти
"У них была карта не та которую я показывал! путлеру" координаты попутали
показати весь коментар
26.03.2024 20:24 Відповісти
вусатий в курсі, що підставляє пуйла? своїм вікном до білорусі
показати весь коментар
26.03.2024 20:24 Відповісти
У лакашенки хоббі час від часу гадити Окурку.
показати весь коментар
26.03.2024 20:28 Відповісти
Лука замовив теракт. 100 відсотків. Куди ще з російськими рублями тікати, як не в білорусію))) А тепер хоче відвести від себе підозру... "Розвернулись")))
показати весь коментар
26.03.2024 20:24 Відповісти
"Дайтє єму сєльодкі. Пусть успокоітся" - професор Преображенський.
показати весь коментар
26.03.2024 20:25 Відповісти
,, Ох уж еті сказочнікі !!! "
показати весь коментар
26.03.2024 20:25 Відповісти
Ну так, замість того, щоб тікати до себе у Таджикістан через російсько-казахський кордон ,де можна через степ спокійно собі їхати непомітно...
показати весь коментар
26.03.2024 20:26 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 20:27 Відповісти
Супутник вже купив...
показати весь коментар
26.03.2024 20:36 Відповісти
КаньЄшно, тепер на таджиків збирає
показати весь коментар
26.03.2024 21:46 Відповісти
так, купив аренду і ГУР благадорила а тепер ПНх в слід за російським кораблем. І донатимо і будемо донатити у наші фонди
показати весь коментар
26.03.2024 22:12 Відповісти
ГУР "благодарила" за те, що допоміг відмити 352 мільйони, начебто зібрані за один день?
показати весь коментар
26.03.2024 22:28 Відповісти
Таджики, які навіть не розмовляють на руському язіку, вночі на білому рено, десь в дорозі серед лісу зрозуміли, що лукашенко особисто їх вже приготувався ловить на кордоні???
показати весь коментар
26.03.2024 20:27 Відповісти
А потім згадали, що розмовляють українською, бо сам Буданов вчив їх
показати весь коментар
26.03.2024 21:21 Відповісти
Ну і хохмач ,то він бачив звідки заходе Україна, то він відслідковував та передбачив маршрут терористів. 😂
показати весь коментар
26.03.2024 20:27 Відповісти
Лука підступно закрив двері і їм прийшлось лізти через вікно.
показати весь коментар
26.03.2024 20:27 Відповісти
Розвернулися тому що патрушев сказав, чи може, сам *уйло?
показати весь коментар
26.03.2024 20:27 Відповісти
РДК показали результати своєї роботи в білгородській області. Все просто всіяне трупами путінських вояк - https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
26.03.2024 20:28 Відповісти
А немає у Вас цього ж, тільки не в телеграмі?
показати весь коментар
26.03.2024 20:30 Відповісти
Ага, щось це посилення в телезі не відкривається.
показати весь коментар
26.03.2024 21:01 Відповісти
Та же, чуть выше, про
Все больше появляется интересных фактов по теракту в Крокус Сити Хол. На видео убитым в целофановых пакетах надоело лежать на земле и они решили встать и уйти
)))
показати весь коментар
26.03.2024 21:12 Відповісти
Хватайте Бульбенфюрера як співучасника. Вікно ж, виявляється, десь у нього було на кордоні, якщо таджики рвонули на Білорусь. От так Бацька. Терорист картопельний.
показати весь коментар
26.03.2024 20:28 Відповісти
Виходить, що з боку кацапів - Цапії, в Україну можна заїхати без проблем? Хто в таку муйню повірить? але то таке, нічого, що кожного дня в Україну з різних боків залітає цапських десятки, а бувало, що і сотні ракет і вбивють дітей, жінок, знищують будинки, навіть ГЕС і ТЕС, то це не тероризм?
показати весь коментар
26.03.2024 20:28 Відповісти
Там взагалі було "чєтирє направлєнія"..
показати весь коментар
26.03.2024 20:28 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 20:30 Відповісти
ескадрони смерті путіна. особий відділ виконання брудних справ. колись вконтакті 2013-2014 в їх закритій группі були їх пости - здати екзамен, або підписати контракт потрібно було виконати "завдання", мова йшла про виконання якогось страшного злочину, один з них - це вбити українське немовля на донбасі об вугол будинку.
показати весь коментар
26.03.2024 21:13 Відповісти


його погоняло Игорь Фридман
показати весь коментар
27.03.2024 00:09 Відповісти
Ти їх у двері (білорашка) - а вони через вікно (Україна)... ліхо закручєний сюжет однако....
Вже навіть брехати синхронно не здатні...союзнички ***..
показати весь коментар
26.03.2024 20:31 Відповісти
Рассказ источника об интересных машинах у «Крокуса» по пятницам:

«Мало кто обращает внимание, что «Крокус Сити Молл» - это одно из мест, куда люди, живущие в направлении Рублевки и Новорижского шоссе, очень часто заезжают за покупками. Там машин ФСО, бойцов ФСО и Росгвардии сконцентрировано в бесконечном количестве. Все они на вооружении, порой на достаточно крупном вооружении.

Особая концентрация таких людей там - как раз после обеда в пятницу. Но как говорится, у них другая работа. Спасать одного человека, но максимум одну семью». (c)
показати весь коментар
26.03.2024 20:33 Відповісти
Злив операцію ФСБ,пізно вже
показати весь коментар
26.03.2024 20:34 Відповісти
"Я знаю, как это... Я - пограничник".
показати весь коментар
26.03.2024 20:35 Відповісти
У вікно лізуть таджики!
показати весь коментар
26.03.2024 20:36 Відповісти
як було насправді: лукашенко в своєму стилі, вирішив стрибнути наперед паравозу - підлизати путіну, начепити собі медаль та в надії на кредит від росії, вліз в операцію фсб. Де єдина причетність України - це рух в бік кордону України. А тепер зрозумівши, що спутав всі карти путіну, почав перевзуватись в повітрі і вигадувати свої версії.
показати весь коментар
26.03.2024 20:36 Відповісти
Мляве лайно , звісно... але бидло на московії хаває.
показати весь коментар
26.03.2024 20:38 Відповісти
Та всі в курсі.
Пригожин грався гранатами в літаку, Маріуполь бомбили НЛО, а ху-йло нівчом не винувато.
І карту покажи...
показати весь коментар
26.03.2024 20:40 Відповісти
Прес конференція бульбофюрера:
Терористи рухались до кордону з Білоруссю [дзвонить телефон, він каже туди: понял, владим владимич] але потім повернули в бік України.
показати весь коментар
26.03.2024 20:42 Відповісти
СУКИ!!!! Ну терпіти не можно,коли тебе вважають за повного ІДІОТА!!!!!! Виходить така картина,їдуть стрілки,їм по мобілі передають,кордон на Білорусі перекрили КАРТОПЛЕЮ,терміново змінюйте напрямок в бік Українського кордону,там все чисто,ні блокпостів,ні прикордонників і взагалі--ЧИСТО!!!! Треба виставити претензії до наших СМІ,не потрібно печатати таку маячню,яка розрахована на бульбашів і кацапських дебіл,бо можимо припустити,що і нас такими рахуєте!! З усіх висновків і аналізів,що озвучено було,самий ймовірний--це те,що було насправді дві групи,одна СПЕЦИ,інша **кабанчики**,яких після виконання завдання,просто посадили в ту машину і сказали жміть до всерачки,а самі передявгнулись і спокійно пішли пити каву.
показати весь коментар
26.03.2024 20:43 Відповісти
"Куда мы шли - в Москву или в Монголию, - Он знать не знал, паскуда, я - тем более."
показати весь коментар
26.03.2024 20:44 Відповісти
Чому він не розкрив таємницю терористів?чому всі разом рухалися ?)))
показати весь коментар
26.03.2024 20:46 Відповісти
ФСБ, Тарган і таджики всі разом рухались у вікно на укр кордоні
показати весь коментар
26.03.2024 21:18 Відповісти
То з вікна дуло чи тягнуло?)))
показати весь коментар
26.03.2024 21:20 Відповісти
З вікна вилітали біоголуби з лабораторій 🤣
показати весь коментар
26.03.2024 21:23 Відповісти
Почему террористы так умело и быстро провели атаку, а потом полностью провалили эвакуацию? Не сменили приметный автомобиль, не покинули место атаки поодиночке, не затаились в заранее подготовленном убежище, а рванули, сверкая белой краской, в Брянскую область?

Если террористы ехали в «окно» на границе с Украиной, то почему везли свои несметные гонорары за теракт (по 500 тысяч рублей на каждого переводом на карту, причем перевели им только по 250 тысяч) в рублях и на российских картах? Или коварные украинские спецслужбы помимо окна еще и банкомат в брянский лес притащили?

Что такое «окно» на границе? ВСУ захватили пять метров госграницы, развесили там шарики и транспаранты, а ВС РФ и пограничники в это время вежливо ушли курить севернее Брянска? Граница РФ и Украины - это труднопреодолимое препятствие для неподготовленных людей. Военные ее пройдут, если не подорвутся на минах с обеих сторон и не попадут на секреты, гражданские - нет. Никакой карты минных полей не существует в природе. (c)
показати весь коментар
26.03.2024 20:49 Відповісти
Та це просто така дешева постановка фсб ,що не встигли й сценарій продумати з деталями)
показати весь коментар
26.03.2024 21:22 Відповісти
.. не гербалайф!

показати весь коментар
27.03.2024 04:08 Відповісти
Казковий вусатиц довбо......***.
показати весь коментар
26.03.2024 20:49 Відповісти
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил 23 марта, что белорусские спецслужбы помогали РФ в задержании вероятных участников теракта под Москвой, а основной задачей было «не дать пойти через нашу общую границу».

Следим за судьбой посла
показати весь коментар
26.03.2024 20:50 Відповісти
Кстати, в Белоруси тоже рубли.
показати весь коментар
26.03.2024 20:54 Відповісти
Интересно а снег сейчас есть на границе Украина-РФ?
показати весь коментар
26.03.2024 21:07 Відповісти
Як не йо-нутися головою серед усього цього маразму?!?!
показати весь коментар
26.03.2024 21:17 Відповісти
Ага, значить вікно було у Білорусі.
показати весь коментар
26.03.2024 21:19 Відповісти
Десь так і було...

В уже далеком 2006 году СБУ по приказу Ющенко тайно создает террористическую организацию ИГИЛ. Создание ИГИЛ курирует лично директор ЦРУ Майкл В. Хайден по приказу британской Ми-6. Деньги на создание террористической организации Ми-6 получает напрямую от Моссада через саудовский Saudi National Bank. Задача, которую поставил перед собой Моссад - привести к власти в Украине в 2019 году еврея президента, чтобы тот дал задание террористам ИГИЛ напасть на концертный зал в Крокусе во время выступления антисемитской группы «Пикник».

31 августа 2021 года США сдают Афганистан в руки лидеров террористического движения Талибан, чтобы расколоть его, пополнить ряды игиловцев и направить их усилия на вербовку четырех таджиков для совершения теракта в Москве, предварительно в течение десятков лет засылая в роССию миллионы мигрантов для маскировки будущих террористов.

7 марта 2024 года США предупреждают о готовящемся теракте власти рф, что снять с себя все подозрения. Расчет был сделан на то, что никто в здравом уме не поверит, что ИГИЛ, который ненавидит евреев, да и вообще всех немусульман, действует по указке президента еврея, а террористы проходят подготовку на базе ИГИЛ под руководством генерал-майора СБУ Степана Бендероштейна.

Но ФСБ ломает все планы террористов. Чтобы разоблачить подлый Запад и их марионеток из Украины, ФСБ не только дает возможность террористам совершить свой теракт, но и позволяет им спокойно покинуть место теракта, чтобы взять их с поличным на границе с Украиной, где СБУ прорубили окно и готовились встретить террористов хлебом солью и сразу же сделать их национальными героями Украины.
(С)
показати весь коментар
26.03.2024 21:21 Відповісти
Клёун
показати весь коментар
26.03.2024 21:24 Відповісти
Я трєбую прадалженія банкєта))
показати весь коментар
26.03.2024 21:26 Відповісти
Буде, Лука ще той *******!
показати весь коментар
26.03.2024 21:39 Відповісти
Ти карту, *****, показував?!
показати весь коментар
26.03.2024 21:43 Відповісти
Союз меча і орала - Васіліч і Лука Мудіщев. Меч ветхий а орало в борозну не попадає.
показати весь коментар
26.03.2024 22:42 Відповісти
Всей Рассеей догнать не смогли таджикский игил, прийшлось Путлеру звонить Лукашенко. - перекрывай а то уйдут. А таджики на стареньком рено закладывали опасный вираж, реготали и співали - Батько наш Бандера..
показати весь коментар
26.03.2024 23:21 Відповісти
Рено уходіт от погоні(с)
показати весь коментар
26.03.2024 23:36 Відповісти
Террорист на задержании говорит что он ездил на встречу в Турцию, но заплатили им рублями на карту. У вас какие мысли по этому поводу возникают?
показати весь коментар
27.03.2024 06:16 Відповісти
 
 