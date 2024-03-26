Лукашенко заявив, що причетні до теракту в підмосковному "Крокусі" рухались до кордону з Білоруссю, але потім "розвернулись"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підозрювані у вчиненні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі" рухались в напрямку білоруського кордону, однак згодом повернули в бік України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство "БелТа".

Лукашенко зазначив, що "куратори" підозрюваних "розуміли, що до Білорусі заходити не можна", бо в країні, мовляв, відразу запровадили посилений безпековий режим. Лукашенко розповів, що в Білорусі залучили сили МВС, КДБ та військових, а також виставили пости на дорогах.

"Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому розвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону", - заявив він. Він також додав, що протягом усієї операції із затримання підозрюваних росіяни й білоруси "ефективно та злагоджено" співпрацювали.

За словами білоруського диктатора, тільки-но очільники РФ і Білорусі дізнались, що підозрювані рухаються в напрямку Брянська, вони домовились, що заблокують свої ділянки ймовірного руху стрільців.

"Ми зідзвонювалися. Я в нього (в Путіна - Ред.) питаю: "Ще щось треба?" - "Ні. Все нормально". Він у мене запитує: "Допоможеш закрити (кордон - Ред.)?" - "Допоможу. Все робимо"", - передав він свою розмову з Путіним.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

