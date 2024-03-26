Лукашенко заявив, що причетні до теракту в підмосковному "Крокусі" рухались до кордону з Білоруссю, але потім "розвернулись"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підозрювані у вчиненні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі" рухались в напрямку білоруського кордону, однак згодом повернули в бік України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне агентство "БелТа".
Лукашенко зазначив, що "куратори" підозрюваних "розуміли, що до Білорусі заходити не можна", бо в країні, мовляв, відразу запровадили посилений безпековий режим. Лукашенко розповів, що в Білорусі залучили сили МВС, КДБ та військових, а також виставили пости на дорогах.
"Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому розвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону", - заявив він. Він також додав, що протягом усієї операції із затримання підозрюваних росіяни й білоруси "ефективно та злагоджено" співпрацювали.
За словами білоруського диктатора, тільки-но очільники РФ і Білорусі дізнались, що підозрювані рухаються в напрямку Брянська, вони домовились, що заблокують свої ділянки ймовірного руху стрільців.
"Ми зідзвонювалися. Я в нього (в Путіна - Ред.) питаю: "Ще щось треба?" - "Ні. Все нормально". Він у мене запитує: "Допоможеш закрити (кордон - Ред.)?" - "Допоможу. Все робимо"", - передав він свою розмову з Путіним.
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.
Все больше появляется интересных фактов по теракту в Крокус Сити Хол. На видео убитым в целофановых пакетах надоело лежать на земле и они решили встать и уйти
Вже навіть брехати синхронно не здатні...союзнички ***..
«Мало кто обращает внимание, что «Крокус Сити Молл» - это одно из мест, куда люди, живущие в направлении Рублевки и Новорижского шоссе, очень часто заезжают за покупками. Там машин ФСО, бойцов ФСО и Росгвардии сконцентрировано в бесконечном количестве. Все они на вооружении, порой на достаточно крупном вооружении.
Особая концентрация таких людей там - как раз после обеда в пятницу. Но как говорится, у них другая работа. Спасать одного человека, но максимум одну семью». (c)
Пригожин грався гранатами в літаку, Маріуполь бомбили НЛО, а ху-йло нівчом не винувато.
Терористи рухались до кордону з Білоруссю [дзвонить телефон, він каже туди: понял, владим владимич] але потім повернули в бік України.
Если террористы ехали в «окно» на границе с Украиной, то почему везли свои несметные гонорары за теракт (по 500 тысяч рублей на каждого переводом на карту, причем перевели им только по 250 тысяч) в рублях и на российских картах? Или коварные украинские спецслужбы помимо окна еще и банкомат в брянский лес притащили?
Что такое «окно» на границе? ВСУ захватили пять метров госграницы, развесили там шарики и транспаранты, а ВС РФ и пограничники в это время вежливо ушли курить севернее Брянска? Граница РФ и Украины - это труднопреодолимое препятствие для неподготовленных людей. Военные ее пройдут, если не подорвутся на минах с обеих сторон и не попадут на секреты, гражданские - нет. Никакой карты минных полей не существует в природе. (c)
Следим за судьбой посла
