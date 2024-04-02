УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3968 відвідувачів онлайн
Новини
2 268 11

17-річного хлопця вдалося повернути з окупованої Херсонщини: Два роки йому довелося ходити до російської школи

діти,евакуація

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця з окупованої Херсонщини.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Додому з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну дитину. Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну", - розповів він.

За словами Прокудіна, від початку 2024 року з окупованої Херсонщини вдалося повернути 48 дітей.

Читайте: Відомо про 255 випадків вилучення соцслужбами дітей у біженців з України, - Лубінець

Автор: 

діти (5037) повернення (227) Херсонська область (5697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Якщо він таки прагнув повернутися сюди то не все втрачено
показати весь коментар
02.04.2024 10:00
+3
То вже йому в мізки підгадили.
показати весь коментар
02.04.2024 09:53
+2
6 + 10 фактичних років у середній школі ніяк не буде 15. Ви, пане Станіславе, явно не в технічному закладі навчались. Там хоч і на паличках, але навчають рахувати. Просто я також в школу в 6 пішов. Літом 6 років виповнилось.
показати весь коментар
02.04.2024 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То вже йому в мізки підгадили.
показати весь коментар
02.04.2024 09:53 Відповісти
Якщо він таки прагнув повернутися сюди то не все втрачено
показати весь коментар
02.04.2024 10:00 Відповісти
Цікаво, зараз в школах до 20 сидять? Я свого часу в 15 років вже в університеті вчився.
показати весь коментар
02.04.2024 10:01 Відповісти
Ого. А пан напевне вундеркінд)
показати весь коментар
02.04.2024 10:04 Відповісти
Та ні, з 6 років в школу повели батьки. Не було 4 класу, закінчив 11 і одразу вступив в універ.
показати весь коментар
02.04.2024 10:06 Відповісти
6 + 10 фактичних років у середній школі ніяк не буде 15. Ви, пане Станіславе, явно не в технічному закладі навчались. Там хоч і на паличках, але навчають рахувати. Просто я також в школу в 6 пішов. Літом 6 років виповнилось.
показати весь коментар
02.04.2024 11:58 Відповісти
Ну добре, Михайло, давайте підрахуємо разом. Зроблю це наглядно, щоб сумнівів не було:

6 років - 1 клас
7 років - 2 клас
8 років - 3 клас
9 років - 5 клас (нагадую, 4 класу не було)
10 років - 6 клас
11 років - 7 клас
12 років - 8 клас
13 років - 9 клас
14 років - 10 клас
15 років - 11 клас.
показати весь коментар
02.04.2024 12:32 Відповісти
А чого ви не рахуєте рік навчання? Ви пішли до першого класу в 6, а закінчили цей перший клас в 7. Ви пішли до 11 класу в 15, а закінчили школу в 16. Тож і до ВИШу попали вже в 16 років. Або в школу ви пішли в 5-ти річному віці. По іншому ніяк. Я також пішов в школу в 6 років. І також почав навчатися в 16 після середньої школи. І 17 мені стало тільки після закінчення першого курсу.
показати весь коментар
02.04.2024 12:49 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 10:43 Відповісти
Пам'ятаю сюжет ТБ пізньої ,,перестройки,,, а можливо й пізніше вже після розвалу совка. Родичі американського пілота, збитого у В'єтнамі, знайшли його у російській буцегарні, в психзакладі.. Показали цю зустріч. Вже старенька дружина, дорослі діти і він старий кричить російською щось на кшталт - Вон отсюда, праклятиє імпєріалісти! Ура СССР! Разбомбіть Амєріку! Вони йому-Це ж ми, діти і твоя дружина! Короче, у нього психіка вже була абсолютно порушена. З сюжету було зрозуміло, що вони його в США так і не змогли забрати. Це я про що. Про те що скалічених психологічно ми побачимо після звільнення території сотнями тисяч. Це буде великою проблемою.
показати весь коментар
02.04.2024 12:15 Відповісти
Слава Богу що вибрався. На владу сподіватись марно
показати весь коментар
02.04.2024 17:10 Відповісти
 
 