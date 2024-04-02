17-річного хлопця вдалося повернути з окупованої Херсонщини: Два роки йому довелося ходити до російської школи
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця з окупованої Херсонщини.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Додому з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну дитину. Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну", - розповів він.
За словами Прокудіна, від початку 2024 року з окупованої Херсонщини вдалося повернути 48 дітей.
Топ коментарі
+7 Yevhen B
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+3 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+2 Михаил Дужик #512165
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