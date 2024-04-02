Для стратегічного наступу в окупантів сил немає, проте вони можуть проводити тактичні операції, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Російські окупаційні війська можуть готувати новий удар на оперативному рівні. Україні треба посилювати ППО, щоб повернути паритет на полі бою.
Про це заявив нардеп "Голосу", секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник спроможний на проведення тактичних наступальних операцій, це говорить наша розвідка. На стратегічні наступи сил і засобів в них немає. Ми маємо розуміти, що ці тактичні наступи можливі і готуватись до них. Це може бути літня чи літньо-осіння кампанія і ворог буде нарощувати сили, щоб завдати якихось ударів хоча би на оперативному рівні", - пояснив він.
За словами Костенка, щоб нівелювати ці ризики і повернути паритет на полі бою, Україні дуже необхідно посилювати протиповітряну оборону.
"До Авдіївки на тактичну авіацію зважали мало. Бо навіть при тому, що противник в десятки разів переважав нас в літаках, ця перевага не відчувалась за рахунок нарощування у нас ППО. Ворог боявся використовувати літаки поблизу лінії фронту. Але на Авдіївці росіяни побачили перевагу КАБів, хоча вони і втратили там певну кількість своїх нових літаків.
Тому вони і зараз вважають, що їх подальше просування буде за рахунок авіації. І це для нас дзвінок, що треба нарощувати ППО. Якщо воно в нас буде, то ми зможемо знівелювати перевагу противника в повітрі і вийти знову на паритет", - додав парламентар.
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тільки, воїни з передової, кажуть, що ми відступаємо.
кожної доби, по декілька десятків метрів.
Стратегічна - це десятки км за добу (як 24.02.2022).
Костенко про це і каже. В чому проблема?