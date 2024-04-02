Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею знову заблокували для вантажівок
На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" польські фермери відновили блокування для українських вантажівок, про це вони попереджали 1 квітня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.
"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.
Держприкордонслужба попереджає водіїв про таку ситуацію та просить враховувати її під час перетину кордону та планування маршруту.
Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух. Станом на ранок 1 квітня у чергах на території Польщі загалом перебуває 500 фур.
Прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що блокада українського кордону шкодить економіці Польщі, України та Європейському Союзу в цілому.
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