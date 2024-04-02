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Новини
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Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею знову заблокували для вантажівок

протест,фермер,кордон

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" польські фермери відновили блокування для українських вантажівок, про це вони попереджали 1 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Держприкордонслужба попереджає водіїв про таку ситуацію та просить враховувати її під час перетину кордону та планування маршруту.

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Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух. Станом на ранок 1 квітня у чергах на території Польщі загалом перебуває 500 фур.

Прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що блокада українського кордону шкодить економіці Польщі, України та Європейському Союзу в цілому.

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кордон (4748) Польща (8471) блокування (644)


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Топ коментарі
+10
Псі крев заібали піздуйте блокуйте кордони з з рахою та білорахою.
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02.04.2024 10:36
+6
Вони що, на поля і не думають виїзджати? Їх блокада кормить, а не земля?
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02.04.2024 11:21
+5
Вони не можуть блокувати кордони з тими хто їм платить за блокування кордону з Україною. Це неетично.
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02.04.2024 10:42
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Псі крев заібали піздуйте блокуйте кордони з з рахою та білорахою.
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02.04.2024 10:36 Відповісти
Вони не можуть блокувати кордони з тими хто їм платить за блокування кордону з Україною. Це неетично.
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02.04.2024 10:42 Відповісти
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02.04.2024 11:22 Відповісти
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02.04.2024 11:23 Відповісти
Печалька... Но будем посмотреть...
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02.04.2024 10:41 Відповісти
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02.04.2024 11:20 Відповісти
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02.04.2024 11:21 Відповісти
Вони що, на поля і не думають виїзджати? Їх блокада кормить, а не земля?
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02.04.2024 11:21 Відповісти
Более того, простой фермерской техники тоже не дешёвый. Но рашка видимо хорошо платит. Покупаешь срашистское зерно, а продаешь под видом своего. Норм тема
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02.04.2024 11:28 Відповісти
Може їх газом розігнати..
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02.04.2024 10:51 Відповісти
+
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02.04.2024 10:56 Відповісти
БИДЛО після пасхи, просрались проблювались , і пішло працювати !!!!
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02.04.2024 11:20 Відповісти
Странно, почему на границе ч Украиной нет члених профсоюза польских лярв с требованием отмены запрета на аборты.
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02.04.2024 11:26 Відповісти
Нєту?! Будут!
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02.04.2024 11:53 Відповісти
Щоб усі поля в тих фермерів бур'янами позарастали вище даху тракторів.
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02.04.2024 11:58 Відповісти
Останнім часом переконуюсь, що Волинська різанина, то - не така вже й трагедія. Мало їх тоді воїни УПА вирізали, мало!
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02.04.2024 12:15 Відповісти
 
 