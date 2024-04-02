Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею знову заблокували для вантажівок

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" польські фермери відновили блокування для українських вантажівок, про це вони попереджали 1 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Держприкордонслужба попереджає водіїв про таку ситуацію та просить враховувати її під час перетину кордону та планування маршруту.

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Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух. Станом на ранок 1 квітня у чергах на території Польщі загалом перебуває 500 фур.

Прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що блокада українського кордону шкодить економіці Польщі, України та Європейському Союзу в цілому.

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