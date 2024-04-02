У пропагандистському ролику, що дискредитує мобілізацію в Україні, знялися російські актори Громов та Панов. ФОТО

У російському пропагандистському ролику, спрямованому на підрив мобілізації в Україні, знялися професійні актори Максим Громов та Олександр Панов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Агентство".

Як зазначається, пропагандистське відео українською мовою, лейтмотивом якого є фраза "Його синок - еліта, а ти - м'ясо" почали поширювати проросійські Telegram-канали 1 квітня.

Ролик побудовансформовано на протиставленні двох вигаданих молодих людей. У відео показано, що нібито перший персонаж веде розкішне життя - літає на бізнес-джеті, відвідує швейцарські Альпи, проводить час із вродливими дівчатами, зловживаючи алкоголем і вживаючи наркотики. Інший у цей час перебуває на фронті, де зазнає поранення.

Ролик закінчується фразою: "Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується" і, очевидно, спрямований на те, щоб розпалити незадоволення у громадян України.

За даними "Агентства", роль елітного молодика зіграв випускник Ярославського театрального інституту, 26-річний Максим Громов. Актор живе в Москві, брав участь у виставах столичного театру "Антреприза".

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Напередодні так званих виборів у РФ Громов знімався в пропагандистському ролику, що закликав людей голосувати. Тоді актор зізнався "Агентству", що потрапив на зйомки через чат із підбору акторів.







31-річний актор з Тюмені Олександр Панов "зіграв" роль нібито українського військового. Він закінчив Тюменський держінститут культури і театральний факультет Єкатеринбурзького театрального інституту. Із 2009-го до щонайменше 2022 року Панов працював у Тюменському театрі ляльок і масок, зараз його немає у списку трупи.

Сам Панов у своїй відеовізитці 2022 року розповідав, що знімався у російських фільмах "Тобол" (поручик Назімов), "Братик", "Не поспішай", "Любовна Магія" і "Ворожка". Живе актор у Тюмені.