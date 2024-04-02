Погодинні відключення світла застосовують у Харкові, в інших областях обмежень немає, - Міненерго

Наразі дефіциту електроенергії в Україні немає. Погодинні відключення світла застосовують у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Минулої доби мережеві обмеження застосовувалися для споживачів у Харкові. Передбачаються погодинні відключення у місті і на поточну добу. В інших регіонах наразі обмежень немає. На одній із ТЕС в аварійний ремонт виведено енергоблок через технічну несправність", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, дефіциту електроенергії немає і не передбачається на поточну добу. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

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