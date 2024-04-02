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Нацполіція доставляє у ТЦК розшукуваних осіб для складання адмінпротоколу, - начальник департаменту НП Ахрамєєв

поліція

Підрозділи Нацполіції розшукують людей, які ухиляються від мобілізації, після внесення даних до інформаційної системи та звернення від центрів комплектування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів Максим Ахрамєєв, начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

Він наголосив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.

"Такий механізм врегульовано постановою Кабінету Міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо - виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", - сказав керівник департаменту Нацполіції.

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За словами Ахрамєєва, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу", - пояснив Ахрамєєв.

Автор: 

Нацполіція (15123) ухилянти (868) ТЦК та СП (558)


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Топ коментарі
+30
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02.04.2024 12:27
+24
В Дніпрі одним запропонували - істеричний вереск вся країна бачила та чула і раптом, про права згадали. Ці дармоїди вміють воювати лише проти пенсіонерів на стихійних ринках та місяцями слідкувати за дівками, які крутять голими дупами на камеру продаючи свої фото в інтернеті.
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02.04.2024 13:11
+23
Да,четыре двадцатипятилетних полициянта доставили в тцк одного пятидесятилетнего ухилянта - это они повоевали за 50 тысяч з.п. и должны немедленно получить убд.
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02.04.2024 12:48
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А сами полициянты повоевать не хотят?
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02.04.2024 12:40 Відповісти
Вони бронь носять , що аж форма тріщить . Скоро обженуть ментів по живій вазі
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02.04.2024 12:44 Відповісти
И они воюют, а ты все прячешься и даешь советы?
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02.04.2024 12:44 Відповісти
Да,четыре двадцатипятилетних полициянта доставили в тцк одного пятидесятилетнего ухилянта - это они повоевали за 50 тысяч з.п. и должны немедленно получить убд.
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02.04.2024 12:48 Відповісти
Поправка: за 60 тисяч плюс безкоштовне обслуговування їх з родинами в лікувальних закладах МВС, пільги та ранній вихід на пенсію. А цивільний хай повоює, а як пощастить вижити має піти працювати до 65 років, аби отримати мізерну пенсію, а ці дармоїди в 40 підуть на чималу з пільгами.
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02.04.2024 13:05 Відповісти
ну, пенсію то він отримає не зовсім мізерну. але до поліцейської мать не дотягне. Бо нема до сих пір рік за три. А в зоні бойових дій людина перебуває цілодобово.
Тільки зеленій монобільшості та й підспівувачам на цезорі на те начхати. мусиш і все. Мусимо то ми мусимо, але де подяка виражена в достойній оплаті перерахована в трудовий та бойовий стаж?
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02.04.2024 13:38 Відповісти
там так здорово в полиции и в мчс неплохо и погранцы получают зарплату большую а саперам и молоко дают за ..вредность.. так че ты мудила не идеш служить --- выбирай и в 40 лет выйдеш на пенсию и 60 тысяч будеш получать и хформу дадуть и писталет
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03.04.2024 06:44 Відповісти
По-перше, в мирний час двічи ВЛК визнало не придатним, відповідно, навіть при бажанні у такі структури мене б не взяли. А тепер перелік хвороб скоротили і хочуть послати воювати за ось цих фізично здорових, але хрін там, якось вже без мене. По-друге, я живу поруч з прикордонною академією і у нас половина будинку це люди з цієї сфери і мені дуже добре відомо, як і за скільки туди поступали і які хабарники там працюють. По-трете з МВС стикався безпосередньо через крадіжки в нашому будинку та на дачах і жодного разу вони навіть не намагалися зробити вигляд що будуть шукати винних. До МНС немає жодних питань там більшість реально працюють.
Подальший діалог вважаю недоцільним, бо спілкування з хамлом мені не цікаве в принципі.
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03.04.2024 13:13 Відповісти
ты гнида для меня так же цикавый як хробак в навозе . и когда в 22 или в 23 или в 27 лет хоронят наших солдат и офицеров то иди ты ***** тварь --- они отдали свои жизни чтобы больше не было бучи где рашатвари как в тире людей убивали . просто для ..развлечения.. как уток и курей в черниговской. киевской . сумской областях --- и еще засунь себе в жопу твои отмазки . за тебя и твою семью уже заплатили кровью десятки тысяч . а ты приготовься снова пройти ВЛК ---
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03.04.2024 18:26 Відповісти
То це для складання протоколу людей вивозять за сотні кілометрів в навчальні центри (незалежно від стану здоров'я) навіть не даючи змоги повідомити рідних аж до моменту прибуття?
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02.04.2024 12:45 Відповісти
На это и весь расчет у людоловов.
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02.04.2024 13:52 Відповісти
ну и нах Залужного приплёл?
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02.04.2024 14:22 Відповісти
, у тебя Залужный законы пишет, являясь автором? И докторские пишет с киваловым Підрахуєм? Ты зе-обмарафоненный походу)
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02.04.2024 20:56 Відповісти
, спасибо за ответ зе-опы, я вам доверяю
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03.04.2024 09:43 Відповісти
В 2019 ти лайно тикаєш пальцями і кричиш " ми вас сдєлалі"
А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
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02.04.2024 12:49 Відповісти
Процедура оголошення в розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом (КПК) і відбувається виключно після оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ухилення від призову з мобілізації... за наявності обґрунтованої підозри. Ну а оскільки поліцаї самі сцут йти воювати, вони готові виконувати будь-які протизаконні накази і постанови.
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02.04.2024 12:55 Відповісти
Нет, там есть такой пункт, что полиция доставляет в ТЦК по запросу начальника ТЦК для составления протокола и штрафа. НО есть 3 момента:

1. Для этого надо 3 раза не прийти по обычной, законно врученной, не боевой повестке.

2. Доставка- это по сути административное задержание с обязательным составлением протокола задержания, понятыми, уведомлением родных и на срок не более 3 часов. Мусора обычно стараются эти все формальности не соблюдать, чтобы потом не отвечать за то, что после того, как эти три часа закончатся, человека не отпустили. Пытаются затолкать в машину по беспределу, нахрапом, стараются не допустить фиксации на видео незаконных действий. Чтобы потом в случае, если человек подаст в суд на незаконное задержание- сказать - "а он добровольно с нами поехал".

3. По закону эта доставка делается не для отправки сразу на медкомиссию, без карточек и историй болезни (которые, естественно, никто не носит с собой в расчете, что похитят на улице и отвезут в ТЦК). А это делается для того, чтоб выяснить обстоятельства неявки по предыдущим 2-м повесткам, и в случае отсутствия уважительных причин- выписки штрафа согласно статье 210 КУоАП. ВСЁ ! Больше никаких действий в рамках этой доставки не имеют права делать.
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02.04.2024 14:22 Відповісти
полиция доставляет в ТЦК по запросу начальника ТЦК для составления протокола и штрафа

 ой,шось намішаного багато, ну давайте сходу - штрафа якого та ким встановленного?
Ви не плутайте м'ягке з теплим, тцк НЕ МОЖЕ ВСТАНОВЛЮВАТИ ШТРАФИ тим паче якісь протоколи, тільки СУД.

Законий алгорітм наступний і є 2 варіанта

- вручили,вручили (звичайну звісно і ви підписалися ті 2 рази) - не явка - заява в поліцію -справа -суд -рішення на розшук - затримання - а далі є варіанти.

-вручили-прийшов і підписався на відправку - бортанул -заява - справа -суд- рішення на розшук-затримання -справа -вирок. ВСЕ, іньшого згудно законів немає та не може бути, бо нічого не змінилось з часів воєнкоматів в цьому алгорітмі.

Щодо ментів - на яку норму закону вони спираються щодо доставки до тцк? ЇЇ НЕМА, ЭТО БЕСПРЕДЕЛ, затримати та доставити можливо ТІЛЬКИ в відділення поліції, і протокол теж там.

Все іньше маячня, читаємо закони.
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02.04.2024 15:13 Відповісти
Долго писать, вот тут почитайте сами

https://legalist.com.ua/blog/zatrimannja-%D1%96-dostavlennja-do-tck-ta-sp/ Затримання і доставлення до ТЦК та СП - Лук'янчиков Олег Адвокат (legalist.com.ua)
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02.04.2024 15:50 Відповісти
Да, там еще написано, я забыл, что менты ОБЯЗАНЫ при задержании и доставке в ТЦК не просто посмотреть на запись в базе Армор в планшете, а предъявить ОРИГИНАЛ обращения ТЦК с данными того, кого разыскивают. То есть, подходящая ситуация, когда менты это могут выполнить- это когда они ищут человека по адресу проживания, имея при себе такое обращение. А не пробивают по планшету на БП или на улице.

Естественно, на практике вот эти вещи (протокол задержания, обращение при себе у ментов, задержание не больше чем на 3 часа и ТОЛЬКО для штрафа) злостно херятся, доставку используют ТОЛЬКО чтоб затащить на ВЛК и выписать боевую повестку. При этом из здания ТЦК могут сутками не выпускать, забирают телефон, угрожают.
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02.04.2024 15:59 Відповісти
Типа, "Вайна всё спишет", как у кацапов.
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02.04.2024 16:01 Відповісти
Нащо поліції свої заклади та працівники, якщо працюють на вимогу інших структур та ще в іншому закладі працюють з документацією?
Ця практика перемішати мухи з гівном, а потім зверху ще чогось налити.
Ми вже по цім методам лишились без ради, міністрів та послів. А виконання судових рішень не має прецедентів (одного за не доказами 7 років в СІЗО тримали, тепер підірвався. А іншого в офісі 8 млн дол на зберіганні, і вже на домашньому арешті ще угоду хоче.)
Дивні часи нас очікують.
Не демократичні, ні разу.
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02.04.2024 12:57 Відповісти
а поліціянти самі себе не хочуть до тцк доставити?
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02.04.2024 12:57 Відповісти
В Дніпрі одним запропонували - істеричний вереск вся країна бачила та чула і раптом, про права згадали. Ці дармоїди вміють воювати лише проти пенсіонерів на стихійних ринках та місяцями слідкувати за дівками, які крутять голими дупами на камеру продаючи свої фото в інтернеті.
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02.04.2024 13:11 Відповісти
трутні
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02.04.2024 21:07 Відповісти
Це єдиний законний спосіб доставлення людини у ТЦК. Як не крути, ухилянт - правопорушник, і карати його треба. Але тільки у законний спосіб! Якби все завжди робилося тільки так, питань би не було.
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02.04.2024 13:00 Відповісти
то незаконно, тому що кудись доставляти поліція може тільки по рішенню суду або при вчиненні адмінправопорушення для його усунення... в даному випадку вони мають надати докази а які вони докази нададуть витяг з непонятної бази чи які...

ніхто не змінив закон про поліцію а конституція та закони мають вищу силу чим якась постанова...
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02.04.2024 13:04 Відповісти
Так вони і вчиняють правопорушення, не з'явившись за повісткою.

Порядок і законодавча база для цього всього описана за посиланням:

https://legalist.com.ua/blog/zatrimannja-%D1%96-dostavlennja-do-tck-ta-sp/

Закон (а саме - Ст. 262 КУпАП) передбачають такі дії. Кабмін лише описує, як ці дії виконуються. Тому все законно. Це що стосується адмінправопорушень.

У випадку кримінльного правопорушення, у ТЦК нікого не везуть.
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02.04.2024 13:19 Відповісти
стоп, стоп - вчинив правопорушення - в суд і суд визначає міру покарання. при чому тут тцк? тцк подалло документи на порушника і всьо, його робота в на цьому закінчена. А поліція приводить до суду і випмсують штраф на перший випадок. або якщо злісний, то позбавлеення волі. може я нічого не розумію (бо окрім адміністративок з податкової до суду по другому не ходив). але мені здається, що ******* влада сплюндрувала всі поняття демократії. Ми тут давно наполягали, що перевіряти документи має поліція а не тцк, не прописана як правоохоронна силова структура. Ну й зешлені дебули прислухалися і тепер поліція лдоставляє в тцк тих хто отримав повістку або хто не став на облік. То якщо я не став на облік то є законодавство і суд, а при чому тут тцк? судіть, саджайте, а не посилайте насильно (а хто тікаючи від обліку добровільно підпише? - значить можливо в тцк чинять насильство) на полігон навчатися. Звідтіля якщо втече то строк буде вже значно більший. Що роблять? - збільшують кількість засуджених? це для того, шоб коли кацапи захватять, то їм готовий контингент був для таких як ото вагнер набирав? Бо людина на волі працює (легально чи нелегально), а в тюрьмі лише споживає зроблене працею інших (або працює нелегально на чиновників). Тобто ні держава, ні спільнота не виграють від такої політики ніскільки.
От до чого може привести охлократія. Коли тупе чмо йде і голосує за дупу в телевізорі.
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02.04.2024 13:52 Відповісти
ст.235 КУпАП передбачає розгляд справ про: порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності.
Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Згідно ч. 1 ст. 259 КУпАП з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в поліцію, в підрозділ ВСП у ЗСУ, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Порушника поліція доставляє у ТЦК не на уточнення даних, не на ВЛК, а для розгляду протоколу про правопорушення згідно зі статтею вище. У відповідності до чинного законодавства, там все прописано. У ТЦК далі цей протокол розглядають, і штраф або виписують, або ні. Після чого громадянина мають відпустити. До речі, повторне порушення правил військового обліку тягне за собою лише більший штраф. А не позбавлення волі (це вже у випадку ухиляння від призову). Інша справа що у реальності не так, як у законодавстві.
Якщо штраф наклали, його можна оскаржити у суді. Тоді вже, власне, суд.

Самі ТЦК нікого ні затримувати, ні доставляти, ні перевіряти у них документи не можуть за законом. На жаль, закони у нас працюють дуже вибірково.
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02.04.2024 14:09 Відповісти
а факти, що з тцк вже людину, якій виписали штраф не випускають, не розглядається як злочинна діяльність. частина людей не ставала на облік вже дуже давно і фактично тцк про них нічого не знає. Ну нема мобілізаційного припису та віськового білету - це виявляється є адміністративним правопорушенням. Чи злісним ухилянством? розберіться цензорята, бо в кодексі нема покарання по мотивам совісті громадян. Лише по мотивам дотримання закону. А закон говорить - штраф, потім і ще штраф. А уж опосля... а що після?
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02.04.2024 14:31 Відповісти
Як я і написав, реальність, на жаль, дещо інша. Не випускають, і нічого їм за це не роблять. Як і за викрадення, побиття, убивства...

Про відсутність документу не зовсім так. Знову, якщо розглядати з точки зору того, як повинно за законом працювати. Тобто так, це є порушенням, але якщо людина ніколи не була у ТЦК, то ТЦК про неї не знає, і відповідно не може подати у поліцію, щоби та доставила на розляд протоколу. Механізм, описаний у статті, працює лише для людини, яка підписала повістку, але не з'явилася. Щоби така повістка була законно виписана і вручена, ТЦК теж вже має знати доволі багато про людину.

Це як має бути. По факту маємо те що маємо.
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02.04.2024 14:42 Відповісти
да да, всім 30 000 вручили повістки, а вони не явились. Вірю. Ага. Помоєму хтось покриває ТЦК)))) А по факту: якшо немає повістки, то немає права ТЦК подавати на Оберіг. Алєс. Інакше - це злочин Голови ТЦК
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03.04.2024 13:04 Відповісти
Йди в суд і доказуй...

але навіть криво косо, працівник поліції який затримує для адмінарешту має надати докази про правопорушення...
які він надасть докази якась база незрозуміла чи писулька від тцк без підтверження факту отримання повісти і факту неявки.... людина хоче оскаржити цей адмінарешт в поліції... любий адвокат без доказів одразу це оскаржує і притягує поліцейського за перевищення повноважень
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02.04.2024 14:01 Відповісти
Проблема у тому, що коли "клієнта" доставляють у ТЦК він опиняється у неволі. Його вже не випускають. Може у Вас не так, а у нашому місті з ТЦК без писульки не вийдеш. На двери замок, у двери - сапог! Що є прямим порушенням свобод громадян. Так само ніхто не дає 24 години на збори. Піймали зрання мого коллєгу і ввечорі він на полігоні вже був. Жона йому шмотки принесла і все.
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02.04.2024 14:13 Відповісти
Нажаль зараз йде руйнація державних основ - права... все відбувається в ручному режимі... і ніхто чомусь не задумується що після зруйнування... назад довіру до держави важко повернути
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02.04.2024 15:51 Відповісти
Складають протокол про затримання ? Надають безкоштовного адвоката? Дають можливість оскаржит в суді незаконність ?

Все саме так і відбувається ....
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02.04.2024 14:31 Відповісти
Біда в тому що більшість повісток вручається з порушеннями мені особисто сільська рада вручила без підпису і печатки .
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02.04.2024 16:08 Відповісти
НУ значить вам не вручили ніякої повістки, де-юре
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02.04.2024 21:00 Відповісти
шо, всі 30 000 людей у Чернігівській, чи Чернівецькій області (доречі одне і те саме число вас не смущає) були оповіщені через повістку за ці два роки? Ой...Да ну?
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03.04.2024 13:03 Відповісти
Вони цим що не регулюють законодавство підставляють поліцію і багато їх вже це розуміють та не хочуть це виконувати
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02.04.2024 13:13 Відповісти
до всіх іменованих "ухилянтів" зможе дотягнутись поліція...
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02.04.2024 21:49 Відповісти
АЄОА: в "оберіг", тобто в базу, з якої поліція бере дані на розшук, людина добавляється за фактом адміністративного правопорушення, яким являється вручена і, увага, ПІДПИСАНА повістка на уточнення даних. Якщо ж в базу добавили людей просто так, то я вас розчарую - це кримінальний злочин як зі сторони ТЦК, так можливо, і тих хто вносив в "Оберіг". Так понятно?
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03.04.2024 13:01 Відповісти
Оберіг тут ні до чого. Ця процедура працювала і до нього тому так само.
Людина отримує повістку. Під підпис. Не з'являється.
Начальник ТЦК звертається в поліцію. Поліція вносить дані про цю особу до СВОЄЇ бази, і шукає. А не ТЦК вносить в Оберіг чи ще кудись.
Далі поліція шукає особу.

Щодо скільки там десятків тисяч - уявлення не маю. Вчетверте мабуть повторюю - говорю про процедуру, як Aeropraktбути. Як є насправді - всі ми бачимо широкий спектр порушень державою своїх же законів. Цифру вони яку завгодно можуть намалювати.
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03.04.2024 14:03 Відповісти
Де б**ть ДБР та СБУ? Цілий начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України зізнається у кримінальному злочині своїх підлеглих. Та більше - він вважає це нормою. Хто ж там служить то? Це що за орган?
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02.04.2024 13:06 Відповісти
Був у дозвільній в той час , коли ментов хотіли відправляти на фронт. Не уявляєте який там був кипиш ... всі збиралися писати рапорти на звільнення. Мабуть, все " устаканилося" коли їм пообіцяли бронь.
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02.04.2024 13:25 Відповісти
А що, звільнених мєнтів вже на фронт неможна відправити???
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02.04.2024 13:47 Відповісти
Вони звільняються через ВЛЕК...
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02.04.2024 15:36 Відповісти
Криворізько - Трускавецька школа права *******.
Лінь писати список порушень закону.

Адекватні люди виграють справи в судах, як не українських , так у європейських. Отримають компенсації за рахунок українських платників податків.

Холопи будуть Мовчати і допомагати будувати зелений совок у вишиванці з Сраліном-єлдаком на чолі...
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02.04.2024 13:43 Відповісти
є нюанс, щоб подати заяву до ЄСПЧ спочатку потрібно пройти всі українські судоіві інстанції і отримати відповідні ухвалення , хіба що крім КСУ, а ви знаєте як у нас відбувається, якщо потрібно справу затягнути, то це на роки.
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02.04.2024 15:37 Відповісти
згоден з вами
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02.04.2024 15:47 Відповісти
підари-мусора стоять і дивляться як тцкашні гандони пакують цивільних в бус
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02.04.2024 13:59 Відповісти
Такий спосіб доставки людей до тцк по списку,яким ніби вручили повістки під підпис набагато єфективнішій,а "справедливого" закону про загальну мобілізацію від ВР не було ні в січні,ні в лютому,ні в березні і не буде ніколи.Тому для мобілізації потрібний стан війни,а юридично в нас його нема ,а є тільки військовий стан.
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02.04.2024 14:00 Відповісти
"нiби вручили". Есть у кого уже 20 повесток и их в Арморе нет, а есть у кого ни одной, а он давно в этой базе.
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02.04.2024 16:05 Відповісти
Покажи мені хоч один ТЦК СП адресно для початку.
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02.04.2024 19:17 Відповісти
Військового стану теж немає він не підписаний.Мінюст і дивимося далі урядовий кур'єр і оченя округляться від подиву.
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02.04.2024 19:19 Відповісти
судячи з останіх подій або тцк і влк або куля в лоб..
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02.04.2024 14:03 Відповісти
Українці не хочуть розвивати ні армію ні державу, одні хочуть втекти другі їх спіймати. А тим часом все котиться по пзді. Влада вже навіть не реагує на суспільну думку, якшо можна звільнити главкома з рейтингом 90%, то з цим народом можна робити що завгодно це вже по суті раби.
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02.04.2024 14:47 Відповісти
Где ты это видел, клоун? Из Польши в бинокль?
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02.04.2024 16:44 Відповісти
Раби ніколи не могли перемогти сильного ворога , нема жодного прикладу в історії людства. Сильнішого ворога перемагає тільки вільна людина, якої до речі є що втрачати і є за що вмирати. В нас же не армія, а совок, де командир начальник, а солдат -дурак. Ми нічого не змінили використовуючи інші приклади тих, хто знає як вести військові дії. Приклад, Ізраїль, який воює не одне десятиліття. Там командир якщо не підходить солдатам-його прибирають. В США в період війни мають право надавати звання навіть генеральське простому солдату, а потім забрати після війни назад. Бо в період війни потрібні не ці тупоголові солдафони, які закінчили балетно-пістолетні академії, а справжні лідери, які вміють не тільки перемагати в бою, а ще залишати живим особовий склад. В нас такого нема! На рахунок того звідки я знаю, якщо не була там, то відповідь -була і знаю. Про корупцію вже взагалі мовчу і про нестачу зброю та ***********. В армії зараз, на яку всі моляться- безлад , свавілля, тупість в прийнятті рішень і багато чого, що не дає нам жодного шансу. Тому така "мобілізація" з доставкою поліцією в ТЦК не допоможе перемогти. Так Україна зовсім може пасти. Не може бути обов'язків в демократичному суспільстві без прав. Такім державам як США, Великобританія, Німеччина не потрібно доставляти громадян в пункти мобілізації, вони самі прийдуть , бо їм є що втрачати крім свого життя на відміну від нас. В нас в період війни такі як Ахметов не втрачають статки та гроші, а ще більше нарощують їх, тільки прості смертні втрачають своє життя, бо по суті захищають статки інших. В лютому та березні 2022 року біля ТЦК були черги, тому що люди думали що все зміниться, що корупції більш не буде, не буде свавілля та беззаконня , бо війна. Не буде подвійних стандартів і всі будуть працювати на перемогу. Дива не сталося, а тепер черг не буде. Диктатура проти диктатури воює тільки м'ясом. Зеленський не тільки скопіював стиль правління януковича, витягнувши всіх регіоналовських прихвостнів в ОП, він його перевершив. Тепер потрібно диво, у вигляді НАТОвського контингенту.
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02.04.2024 20:23 Відповісти
Ем...оті підари, шо зараз штурмують на бахмутському напрямку - вони вільні? Океей.....
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03.04.2024 12:59 Відповісти
На Хмельниччині група амазонок вполювала бус ТЦК , представник останнього вимушений був рятуватися втечею та викликати наряд поліції)
https://youtu.be/ljFkBSpEBuI
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02.04.2024 15:30 Відповісти
бо по селах вже одні жінки полишалися, а тут здоровий хлоп до них нагрянув ось вони його і хотіли чай кофе ну і все інше ,а він злякався і втік...
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02.04.2024 16:09 Відповісти
Засмучує одне!! Як же зараз тішаця кацапи, читачі наших писак туточки!!!??? От у них росте мотивація, як можна скоріше перебити весь спротив на передовій..а так зване українське бидло саме підніме руки. Воно ж жити хоче! Йому всеодно де жити, аби було щось поїсти..де поспати..а посрати можна і на розі свого дому..бо буде рассея. Бачать кацапи у писак тут свою кацапсячу кров... на неї і сподіваються.
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02.04.2024 18:06 Відповісти
Відсоток чиошного лайна у суспільстві завжди є.
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03.04.2024 09:44 Відповісти
То клоуна менти вже доставили чи ні? Щось я не розумію.....не було закону раніше ? А тепер вже є? То клоуна треба першого доставити.....
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02.04.2024 19:29 Відповісти
Они и на Россию также будут работать. Им как бы все равно.
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02.04.2024 19:41 Відповісти
И запомните: за законом, ухилянт, це така людина, якій вручили повістку на прибуття до навчальної частини, а вона не прибула. четверта повістка для прибуття у військову частину для несення служби - то вже дезертир. повістка для уточнення данних і постановки на облік - то не ухилянт, і повістка для проходження мед комісії - то не ухилянт. людина яка не маючи третьої врученої повістки для прибуття у навчальну частину, намагаеться незаконно перейти державний кордон - то хто завгодно - контрабандист, наркокурьєр, ще хтось, але не ухилянт
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02.04.2024 21:08 Відповісти
Необхідно домогтися того, щоб ухилянти (які не мають законних причин) мали судимість, умовний термін. Не хочеш захищати Батьківщину, - отримай клеймо на все життя.
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02.04.2024 21:15 Відповісти
дай боже щоб поляки отправили тебя гниду назад в Украину ---- АМИНЬ !!!!!!!
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03.04.2024 06:51 Відповісти
І що буде? Я в Україні
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03.04.2024 07:43 Відповісти
Сиди і посцикуй у льоху, потвора). Але сподіваюсь, виковиряють тебе тцкашники і підеш "на м'ясо". Напишеш нам тут опус з лав зсу.
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03.04.2024 09:48 Відповісти
Я служу з вересня 2022 року, а ти служиш чи просто любитель інших на смерть посилати як русня
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03.04.2024 12:30 Відповісти
ті хто служать - русню підарами називають. Штірліц, ти спалився
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03.04.2024 12:58 Відповісти
"Клеймо на все життя" - це жити таким життям, вважаючи, шо людина з судимістю "заклеймена". Не суди да не судим будеш. Ну і от суми да від тюрми не зарікайся..
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03.04.2024 12:57 Відповісти
В країні повно адвокатів, депутатів та ін правників. Чому ніхто не подасть повідомлення про злочин, який вчиняє поліція?
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02.04.2024 22:40 Відповісти
ДЕ ВИ БУЛИ ?
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03.04.2024 00:12 Відповісти
Виконавча служба? Яка?https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37471975/
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03.04.2024 08:13 Відповісти
А на якій підставі оці всі 30 000 людей з"явилися у "Оберігу"? Були вручені повістки на уточнення даних всім 30 000 ? Ой, шось не віриться. А тоді шо? "Подлог документів", підробка підписів призовників на липових повістках? Да? Це ж наче кримінал нє?
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03.04.2024 12:56 Відповісти
Це якийсь правовий безлад. Доставити цивільну особу мають у поліцію і туди можуть прибути представники тцк. Якщо поліція не буде дотримуватися закону то хто тоді буде
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04.04.2024 08:27 Відповісти
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