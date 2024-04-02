Нацполіція доставляє у ТЦК розшукуваних осіб для складання адмінпротоколу, - начальник департаменту НП Ахрамєєв
Підрозділи Нацполіції розшукують людей, які ухиляються від мобілізації, після внесення даних до інформаційної системи та звернення від центрів комплектування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів Максим Ахрамєєв, начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.
Він наголосив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.
"Такий механізм врегульовано постановою Кабінету Міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо - виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", - сказав керівник департаменту Нацполіції.
За словами Ахрамєєва, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.
Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.
"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу", - пояснив Ахрамєєв.
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Тільки зеленій монобільшості та й підспівувачам на цезорі на те начхати. мусиш і все. Мусимо то ми мусимо, але де подяка виражена в достойній оплаті перерахована в трудовий та бойовий стаж?
Подальший діалог вважаю недоцільним, бо спілкування з хамлом мені не цікаве в принципі.
А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
1. Для этого надо 3 раза не прийти по обычной, законно врученной, не боевой повестке.
2. Доставка- это по сути административное задержание с обязательным составлением протокола задержания, понятыми, уведомлением родных и на срок не более 3 часов. Мусора обычно стараются эти все формальности не соблюдать, чтобы потом не отвечать за то, что после того, как эти три часа закончатся, человека не отпустили. Пытаются затолкать в машину по беспределу, нахрапом, стараются не допустить фиксации на видео незаконных действий. Чтобы потом в случае, если человек подаст в суд на незаконное задержание- сказать - "а он добровольно с нами поехал".
3. По закону эта доставка делается не для отправки сразу на медкомиссию, без карточек и историй болезни (которые, естественно, никто не носит с собой в расчете, что похитят на улице и отвезут в ТЦК). А это делается для того, чтоб выяснить обстоятельства неявки по предыдущим 2-м повесткам, и в случае отсутствия уважительных причин- выписки штрафа согласно статье 210 КУоАП. ВСЁ ! Больше никаких действий в рамках этой доставки не имеют права делать.
ой,шось намішаного багато, ну давайте сходу - штрафа якого та ким встановленного?
Ви не плутайте м'ягке з теплим, тцк НЕ МОЖЕ ВСТАНОВЛЮВАТИ ШТРАФИ тим паче якісь протоколи, тільки СУД.
Законий алгорітм наступний і є 2 варіанта
- вручили,вручили (звичайну звісно і ви підписалися ті 2 рази) - не явка - заява в поліцію -справа -суд -рішення на розшук - затримання - а далі є варіанти.
-вручили-прийшов і підписався на відправку - бортанул -заява - справа -суд- рішення на розшук-затримання -справа -вирок. ВСЕ, іньшого згудно законів немає та не може бути, бо нічого не змінилось з часів воєнкоматів в цьому алгорітмі.
Щодо ментів - на яку норму закону вони спираються щодо доставки до тцк? ЇЇ НЕМА, ЭТО БЕСПРЕДЕЛ, затримати та доставити можливо ТІЛЬКИ в відділення поліції, і протокол теж там.
Все іньше маячня, читаємо закони.
https://legalist.com.ua/blog/zatrimannja-%D1%96-dostavlennja-do-tck-ta-sp/ Затримання і доставлення до ТЦК та СП - Лук'янчиков Олег Адвокат (legalist.com.ua)
Естественно, на практике вот эти вещи (протокол задержания, обращение при себе у ментов, задержание не больше чем на 3 часа и ТОЛЬКО для штрафа) злостно херятся, доставку используют ТОЛЬКО чтоб затащить на ВЛК и выписать боевую повестку. При этом из здания ТЦК могут сутками не выпускать, забирают телефон, угрожают.
Ця практика перемішати мухи з гівном, а потім зверху ще чогось налити.
Ми вже по цім методам лишились без ради, міністрів та послів. А виконання судових рішень не має прецедентів (одного за не доказами 7 років в СІЗО тримали, тепер підірвався. А іншого в офісі 8 млн дол на зберіганні, і вже на домашньому арешті ще угоду хоче.)
Дивні часи нас очікують.
Не демократичні, ні разу.
ніхто не змінив закон про поліцію а конституція та закони мають вищу силу чим якась постанова...
Порядок і законодавча база для цього всього описана за посиланням:
https://legalist.com.ua/blog/zatrimannja-%D1%96-dostavlennja-do-tck-ta-sp/
Закон (а саме - Ст. 262 КУпАП) передбачають такі дії. Кабмін лише описує, як ці дії виконуються. Тому все законно. Це що стосується адмінправопорушень.
У випадку кримінльного правопорушення, у ТЦК нікого не везуть.
От до чого може привести охлократія. Коли тупе чмо йде і голосує за дупу в телевізорі.
Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Згідно ч. 1 ст. 259 КУпАП з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в поліцію, в підрозділ ВСП у ЗСУ, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Порушника поліція доставляє у ТЦК не на уточнення даних, не на ВЛК, а для розгляду протоколу про правопорушення згідно зі статтею вище. У відповідності до чинного законодавства, там все прописано. У ТЦК далі цей протокол розглядають, і штраф або виписують, або ні. Після чого громадянина мають відпустити. До речі, повторне порушення правил військового обліку тягне за собою лише більший штраф. А не позбавлення волі (це вже у випадку ухиляння від призову). Інша справа що у реальності не так, як у законодавстві.
Якщо штраф наклали, його можна оскаржити у суді. Тоді вже, власне, суд.
Самі ТЦК нікого ні затримувати, ні доставляти, ні перевіряти у них документи не можуть за законом. На жаль, закони у нас працюють дуже вибірково.
Про відсутність документу не зовсім так. Знову, якщо розглядати з точки зору того, як повинно за законом працювати. Тобто так, це є порушенням, але якщо людина ніколи не була у ТЦК, то ТЦК про неї не знає, і відповідно не може подати у поліцію, щоби та доставила на розляд протоколу. Механізм, описаний у статті, працює лише для людини, яка підписала повістку, але не з'явилася. Щоби така повістка була законно виписана і вручена, ТЦК теж вже має знати доволі багато про людину.
Це як має бути. По факту маємо те що маємо.
але навіть криво косо, працівник поліції який затримує для адмінарешту має надати докази про правопорушення...
які він надасть докази якась база незрозуміла чи писулька від тцк без підтверження факту отримання повісти і факту неявки.... людина хоче оскаржити цей адмінарешт в поліції... любий адвокат без доказів одразу це оскаржує і притягує поліцейського за перевищення повноважень
Все саме так і відбувається ....
Людина отримує повістку. Під підпис. Не з'являється.
Начальник ТЦК звертається в поліцію. Поліція вносить дані про цю особу до СВОЄЇ бази, і шукає. А не ТЦК вносить в Оберіг чи ще кудись.
Далі поліція шукає особу.
Щодо скільки там десятків тисяч - уявлення не маю. Вчетверте мабуть повторюю - говорю про процедуру, як Aeropraktбути. Як є насправді - всі ми бачимо широкий спектр порушень державою своїх же законів. Цифру вони яку завгодно можуть намалювати.
Лінь писати список порушень закону.
Адекватні люди виграють справи в судах, як не українських , так у європейських. Отримають компенсації за рахунок українських платників податків.
Холопи будуть Мовчати і допомагати будувати зелений совок у вишиванці з Сраліном-єлдаком на чолі...
https://youtu.be/ljFkBSpEBuI