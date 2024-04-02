Кулеба поговорив із главою МЗС Нідерландів про посилення української ППО та про притягнення росіян до відповідальності

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із нідерландською колегою Ганке Брюїнс Слот ситуацію в Україні, підкреслив необхідність постачання ППО, а також можливих варіантів притягнення російських окупантів до відповідальності.

Про це Кулеба написав у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, сьогодні в Гаазі під час конференції "Відновлення справедливості для України" глави МЗС обговорили поточну ситуацію на фронті, потребу у засобах ППО, а також можливість притягнути росіян до відповідальності за їхні злочини.

"Я поінформував свою колегу про посилення повітряного терору з боку Росії, включаючи інтенсивне використання балістичних ракет. Повітряний щит України має бути посилений, зокрема, додатковими системами Patriot та ракетами", – написав Кулеба.

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Також він подякував Нідерландам за потужну підтримку України у захисті її незалежності та захисті всієї Європи.

Як повідомлялось раніше, Кулеба 2 квітня відвідає з візитом Гаагу, візьме участь у конференції щодо розслідування злочинів військових РФ в Україні.

Також глава МЗС раніше заявляв, що Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде "адекватною".

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