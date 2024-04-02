СБУ та ГУР уразили дроном установку первинної переробки нафти на НПЗ у Татарстані, - джерела

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого там виникла пожежа.

За даними джерела, потужність установки становила 8 млн тонн нафти, що становить 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ значно скоротить у квітні морський експорт дизеля через українські удари по НПЗ, - Bloomberg