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Новини
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СБУ та ГУР уразили дроном установку первинної переробки нафти на НПЗ у Татарстані, - джерела

нпз

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого там виникла пожежа.

За даними джерела, потужність установки становила 8 млн тонн нафти, що становить 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ значно скоротить у квітні морський експорт дизеля через українські удари по НПЗ, - Bloomberg

Автор: 

НПЗ (587) росія (64871) СБУ (12761) ГУР (485) Удари по РФ (262)


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Топ коментарі
+24
Чергова гарна новина...
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02.04.2024 12:49
+18
Руки у нас стають довшими.
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02.04.2024 12:48
+14
А в Е-лабузі,що в'їб@ли?Це вроді там іранські терористи завод будували по виробництву літаючих "газонокосілок".
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02.04.2024 12:43
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02.04.2024 12:41 Відповісти
Евакуювати... та підірвати установки самотужки. Аби дрони ЗСУ/СБУ не прилетіли і не створили небезпеку персоналу!!!
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02.04.2024 13:48 Відповісти
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02.04.2024 14:45 Відповісти
А в Е-лабузі,що в'їб@ли?Це вроді там іранські терористи завод будували по виробництву літаючих "газонокосілок".
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02.04.2024 12:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0hxd_0hnAcg https://www.youtube.com/watch?v=0hxd_0hnAcg

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02.04.2024 12:47 Відповісти
Руки у нас стають довшими.
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02.04.2024 12:48 Відповісти
Чергова гарна новина...
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02.04.2024 12:49 Відповісти
Вчера российский но проукраинский экономист сказал что еще процентов 30% мощностей НПЗ уничтожить и Рашку ждет нефтяной кризис.
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02.04.2024 12:52 Відповісти
таких фантастів-казкарів дідів Панасів.. з початку війни повно...то ракєти закінчуються..то після 50 тис. вбитих рашистів там буде бунт...то )(уйло в холодильнику і на його місці двійник..та інші дурниці для тєлємарафону
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02.04.2024 13:22 Відповісти
Законопроект: иностранцы смогут въезжать в Россию, только подписав соглашение о лояльности

время публикации: 02 апреля 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 12:34

https://www.newsru.co.il/pict/big/2190970.html

AP Photo/Petr David Josek

Министерство внутренних дел России завершило работу над законопроектом о регулировании миграции. Он значительно усиливает контроль над приезжающими в Россию иностранцами, в том числе с помощью электронных методов слежения.

Название документа - "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".

Законопроект предусматривает обязательное фотографирование и дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, въезжающих в Россию. Появится цифровой профиль, в который будет вноситься вся имеющаяся информация об иностранце.

Иностранцы смогут находиться в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года, в то время как на сегодняшний день - не более 90 дней за полгода.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул в беседе с журналистами, что въезжающие в Россию иностранцы должны будут подписать документ о лояльности.

"Оно предусматривает, что иностранный гражданин, подписывая его, соглашается, что его могут выдворить из России и ограничить его въезд в Россию в будущем если он, находясь в России что-то нарушит", - цитирует Калашникова агентство https://www.interfax.ru/russia/953599 "Интерфакс" .
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02.04.2024 12:56 Відповісти
Тоталітарний режим у своїй красі
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02.04.2024 13:24 Відповісти
Фу, слава Богу, що теракти не заборонили в ... Крокусі. А то тоді хоч плач !!!
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02.04.2024 13:40 Відповісти
Дуже файно.
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02.04.2024 12:57 Відповісти
і шось ці зрадоботи мовчать, які тут нили, що Байден зливає Україну і тому забронив бити по цапських нпз.
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02.04.2024 13:11 Відповісти
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02.04.2024 13:19 Відповісти
Десь завили в бізнес-колах США.
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02.04.2024 13:44 Відповісти
Это хорошая идея использовать маленькие гражданские самолеты начиненные взрывчаткой. Зачем делать дрон, если такого "транспорта" можно найти сколько угодно. И вес дотянет приличный.

Спасибо Казахстану за второй фронт!
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02.04.2024 14:24 Відповісти
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02.04.2024 15:48 Відповісти
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02.04.2024 17:08 Відповісти
 
 