СБУ та ГУР уразили дроном установку первинної переробки нафти на НПЗ у Татарстані, - джерела
Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого там виникла пожежа.
За даними джерела, потужність установки становила 8 млн тонн нафти, що становить 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.
Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.
Топ коментарі
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.04.2024 12:49
+18 Юрій Туркеш
показати весь коментар02.04.2024 12:48
+14 Лис Микита #575773
показати весь коментар02.04.2024 12:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
время публикации: 02 апреля 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 12:34
https://www.newsru.co.il/pict/big/2190970.html
AP Photo/Petr David Josek
Министерство внутренних дел России завершило работу над законопроектом о регулировании миграции. Он значительно усиливает контроль над приезжающими в Россию иностранцами, в том числе с помощью электронных методов слежения.
Название документа - "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".
Законопроект предусматривает обязательное фотографирование и дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, въезжающих в Россию. Появится цифровой профиль, в который будет вноситься вся имеющаяся информация об иностранце.
Иностранцы смогут находиться в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года, в то время как на сегодняшний день - не более 90 дней за полгода.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул в беседе с журналистами, что въезжающие в Россию иностранцы должны будут подписать документ о лояльности.
"Оно предусматривает, что иностранный гражданин, подписывая его, соглашается, что его могут выдворить из России и ограничить его въезд в Россию в будущем если он, находясь в России что-то нарушит", - цитирует Калашникова агентство https://www.interfax.ru/russia/953599 "Интерфакс" .
Спасибо Казахстану за второй фронт!