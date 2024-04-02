57 країн беруть участь у конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі. Люди хочуть бачити, як Росію карають юридично, - Кулеба

57 держав, які хочуть притягнути Росію до відповідальності, сьогодні беруть участь у великій конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рівно два роки тому українські війська звільнили Бучу, Ірпінь і відкрилися жахливі наслідки російських злочинів. Бучанська різанина шокувала весь світ. І торік відбувалася велика конференція Нідерландів, і сьогодні відбувається друга. П'ятдесят сім держав присутні. Це всі держави, об'єднані однією метою, - притягнути Росію до відповідальності за всі скоєні злочини", - сказав Кулеба під час спілкування зі ЗМІ перед початком засідання конференції Restoring Justice for Ukraine в Гаазі.

За словами міністра, багато чого вже вдалося досягти, особливо в напрямі створення механізму виплати компенсації за завдані збитки, а також Міжнародний кримінальний суд видав декілька ордерів на арешт.

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"Але ще більше треба зробити, тому що люди теж не можуть постійно чекати, що колись настане відповідальність, що колись Росія буде покарана. Люди хочуть бачити, як карають Росію юридично... Тому мета цієї конференції, нашої участі в ній - зробити ще додаткові кроки до того, щоб побачити росіян за ґратами", - додав глава МЗС.