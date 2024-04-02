УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3994 відвідувача онлайн
Новини
889 6

Лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай все ще бачить можливість передачі Taurus Україні

taurus,таурус

У найбільшому опозиційному блоці Німеччини, Християнсько-демократичному союзі та Християнсько-соціальному союзі (ХДС/ХСС), все ще бачать можливість постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вже неодноразово переживали подібні до Taurus дискусії, наприклад, коли йшлося про бойові машини піхоти, а потім про бойові танки. І в цьому відношенні я просто ставлю на те, що цей уряд також може стати розумнішим", - зазначив Фрай.

Політик ХДС також не очікує наразі жодних переговорів з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробник Taurus заявив про зупинку виробництва ракет через відсутність оборонних замовлень

"Наразі я не бачу жодної відправної точки для того, щоб почати дипломатичні переговори. Я дуже шкодую про це. Але все, що ми зараз переживаємо – це російська агресія", - наголосив він.

За словами Фрая, все залежить від Росії.

"Якби Росія припинила бомбити, "націлювати снаряди й крилаті ракети на Україну, то війна закінчилася б вже сьогодні", - резюмував німецький політик.

Читайте також: Шольц зрештою погодиться передати Taurus Україні, - лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай

Автор: 

Німеччина (7316) крилаті ракети (1070) допомога (8280) ракети (4000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все буде залежати від голосування в конгресі США 9 квітня. Прголосують за допомогу Україні - буде шанс отримати ATACMS, тільки після того німці можуть надати TAURUS, все, як було з леопардами.
показати весь коментар
02.04.2024 13:33 Відповісти
Невже всі 10 чи скіки там Леопардів вже приїхали?
показати весь коментар
02.04.2024 13:48 Відповісти
не тільки приїхали, а вже й закінчуються - Орікс показує, що ми вже встигли втратити 36 Леопардів Так само і Таурус буде чемоданом без ручки, про який багато балакають, а толку ніякого. На відміну від знятого німцями з озброєння старенького Гепарда, що показав себе в Україні пречудово
показати весь коментар
02.04.2024 15:00 Відповісти
Партнери почали наслідувати зеленСКОГО. Більше обіцянок, більше відмазок. Гляди й до поставок діло не дійде. БО ... весь старий радянський хлам спихнули, а нове та ******* шкода давати. "А як нам знадобиться ?" Німцям і французам треба вже усвідомити, що прощатись з сьогоднішніми запасами треба з радістю й без сумління. Тільки з чистою совістю можна потрапити в Рай.
показати весь коментар
02.04.2024 13:34 Відповісти
Їм ця війна виявилась економічно вигідною. Не потрібно тратити кошти на утилізацію старого воєнного брухту. Просто віддати його в Україну та одержати політичні дивіденти. А ще економіка одержала кошти на переобладнання оборонної структури. Показники полізли вгору.
показати весь коментар
02.04.2024 13:52 Відповісти
Точно. Кожна собака по всій Європі хоче отримати свою кісточку від війни в Україні. Он, поляки, цілий рік мізки українцям компастували, що зерно їм дуже задешеве, а коли НАРЕШТІ УКРАЇНА сіла домовлятись одразу "фермери" почали співати кацапську пісеньку під балалайку. Так і Шольц. Треба його притиснути чимось, щоб з нього вийшло кацапське лайно. Щось у нього з рахунками у банках, мені здається, не все чисто. ЦРУ не завадило б все порахувати. Правильно.
показати весь коментар
02.04.2024 13:59 Відповісти
 
 