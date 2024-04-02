Лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай все ще бачить можливість передачі Taurus Україні

У найбільшому опозиційному блоці Німеччини, Християнсько-демократичному союзі та Християнсько-соціальному союзі (ХДС/ХСС), все ще бачать можливість постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вже неодноразово переживали подібні до Taurus дискусії, наприклад, коли йшлося про бойові машини піхоти, а потім про бойові танки. І в цьому відношенні я просто ставлю на те, що цей уряд також може стати розумнішим", - зазначив Фрай.

Політик ХДС також не очікує наразі жодних переговорів з РФ.

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"Наразі я не бачу жодної відправної точки для того, щоб почати дипломатичні переговори. Я дуже шкодую про це. Але все, що ми зараз переживаємо – це російська агресія", - наголосив він.

За словами Фрая, все залежить від Росії.

"Якби Росія припинила бомбити, "націлювати снаряди й крилаті ракети на Україну, то війна закінчилася б вже сьогодні", - резюмував німецький політик.

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