Окупанти 4 рази штурмували плацдарми на Херсонщині. Ворог успіху не мав та відійшов, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони Півдня продовжується відбиття ворожих атак та контрбатарейна боротьба, спрямована на зменшення ворожого бойового потенціалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку російські окупаційні війська здійснили 4 штурми, з яких по 2 в районах Малої Токмачки та Старомайорського. Успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, окупанти спромоглися на 4 штурми наших позицій. Але і тут зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони Півдня, наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

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"росіяни активно проводять аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії продовжують переховуватися в пунктах базування", - також інформують у пресцентрі.