"Ворог не здобув жодних переваг", - начальник пресслужби "Сталевого кордону" Шевцов розповів, чому окупанти перестали штурмувати Куп’янський напрямок

Напередодні фейкових виборів у Росії окупанти активно атакували на Куп’янському напрямку. Сьогодні бої у цьому регіоні не такі інтенсивні, але ворог не перестане атакувати Куп’янськ, він хоче захопити це важливе місто.

Про це в ефірі "Суспільне.Студія" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог на Куп'янському напрямку не зміг здобути жодних переваг, навіть маючи сили, що переважали. До "виборів" у РФ вони намагалися захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Нічого не вдалося. Ворог зазнав великих втрат. Зараз здійснює поновлення сил та накопичення нового особового складу", - наголосив Шевцов.

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Він каже, що окупанти перейшли до тактики активних обстрілів цього напрямку із використанням артилерії. Наприклад, 1 квітня було здійснено понад 600 обстрілів прикордонних територій України в цьому регіоні.

За словами Шевцова, протягом минулого тижня "Сталевому кордону" вдалося вразити дві одиниці російської бронетехніки, п'ять автівок. Також після влучання у бліндажі ворога було знищено понад 10 окупантів.

Нагадаємо, одну людину травмовано внаслідок російського обстрілу Куп’янська. Окупанти систематично обстрілюють це місто з моменту повномасштабного вторгнення.

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