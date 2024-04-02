Кожен, хто руйнує мир, має боятися опинитися на лаві підсудних у Гаазі, - Зеленський

Україна та світ мають робити все для того, щоб знайти справедливе покарання для агресора.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час конференції "Відновлення справедливості для України", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати", - зазначив глава держави.

"Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від російської агресії і терору. І хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі", - додає Зеленський.

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Він нагадав, що конференція "Відновлення справедливості для України" відбувається сьогодні в Гаазі й об’єднує держави та організації, які працюють над досягненням справедливості для України. Конференція покликана підбити підсумки прогресу в розслідуванні російських злочинів війни та в координації міжнародних зусиль заради справедливості.