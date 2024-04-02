Кожен, хто руйнує мир, має боятися опинитися на лаві підсудних у Гаазі, - Зеленський
Україна та світ мають робити все для того, щоб знайти справедливе покарання для агресора.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час конференції "Відновлення справедливості для України", інформує Цензор.НЕТ.
"Саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати", - зазначив глава держави.
"Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від російської агресії і терору. І хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі", - додає Зеленський.
Він нагадав, що конференція "Відновлення справедливості для України" відбувається сьогодні в Гаазі й об’єднує держави та організації, які працюють над досягненням справедливості для України. Конференція покликана підбити підсумки прогресу в розслідуванні російських злочинів війни та в координації міжнародних зусиль заради справедливості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо теж в цьому береш участь.
***** так боїться - їсти не може...
І так вже історично склалося, шо під трибунал попадає дуже малий відсоток військових злочинців і організаторів війни. А відсоток таких злочинців, які при цьому мали в розпорядженні ядерну зброю і потрапили під трибунал - взагалі 0,0%. І за десять років війни це вже мало потроху до всіх дійти...
Потужно перднув в калюжу. Так тримати.
70% опитаних українців погоджуються з тим, що влада наживається на війні й дедалі глибше загрузає в корупції; рік тому таку думку поділяли лише 43% опитаних.
Про це свідчать дані , проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. Зазначається також, що крім регіонального розрізу, дані дослідження було диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів: прихильників Володимира Зеленського, Валерія Залужного та Петра Порошенка.
Як повідомляється в пресрелізі за підсумками дослідження, менш критично налаштовані до влади в цьому питанні жителі сходу країни (57,5% згодні з наведеним твердженням) і прихильники Зеленського (47,8%).
Зазначається, що "в суспільстві знову актуалізувалися тенденції критичного ставлення до влади загалом і до Володимира Зеленського зокрема, які нібито були поставлені на паузу в перші місяці повномасштабного вторгнення. Найбільш виразно ця тенденція проявляється в питанні корупції".
Також дані диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів на основі розподілу відповідей на запитання: "Якби у зв'язку із закінченням повноважень чинного президента було вирішено провести в Україні президентські вибори й на них балотувалися перелічені нижче особи, то за кого з них ви проголосували б?". Вибір альтернатив "Володимир Зеленський", "Валерій Залужний" і "Петро Порошенко". Але ці дані Інтерфакс чомусь вирішив не оприлюднювати. "Але ми не будемо сьогодні розкривати проценти, тому що не про це йдеться..." - сказала доповідачка. https://www.youtube.com/watch?v=VwWATXUDkdc&t=321s
Це може свідчити лише про те, що рейтинг Зеленського стрімко падає і що на соціологічні агенції, які проводять опитування, тисне офіс преЗЕдента з метою недопущення витоку справжніх даних опитувань щодо рейтингу Зеленського, щоб ці дані не змогли побачити громадяни України.