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Новини
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Кожен, хто руйнує мир, має боятися опинитися на лаві підсудних у Гаазі, - Зеленський

зеленський

Україна та світ мають робити все для того, щоб знайти справедливе покарання для агресора.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час конференції "Відновлення справедливості для України", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати", - зазначив глава держави.

"Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від російської агресії і терору. І хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі", - додає Зеленський.

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Він нагадав, що конференція "Відновлення справедливості для України" відбувається сьогодні в Гаазі й об’єднує держави та організації, які працюють над досягненням справедливості для України. Конференція покликана підбити підсумки прогресу в розслідуванні російських злочинів війни та в координації міжнародних зусиль заради справедливості.

Автор: 

Гаага (315) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+9
Хто там їздив у Оман?
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02.04.2024 14:08
+5
Що вже Боїшся?!....
Бо теж в цьому береш участь.
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02.04.2024 14:00
+5
Просрочене гундосе чучело, ні на що, крім надування запливших неголених щік, не здатне. А ******* пафосні речі і нейромережа може.
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02.04.2024 14:02
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02.04.2024 13:59 Відповісти
Що вже Боїшся?!....
Бо теж в цьому береш участь.
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02.04.2024 14:00 Відповісти
Ну, шо ни слово, прямо, ****, хоть в граните отливай. Пафосно пи^деть - Вовино всё. Он, ****, от этого себе что-то в организм получает
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02.04.2024 14:01 Відповісти
Воно як тільки вилазить перед камерами та відкриває рота,озвучуючи завчений текст-відразу отримує від мозку дозу сєротоніну, дофаміну, эндорфіну або окситоцину,а після виступу Єрмак ще й кокаіну відсипле.
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02.04.2024 14:31 Відповісти
Просрочене гундосе чучело, ні на що, крім надування запливших неголених щік, не здатне. А ******* пафосні речі і нейромережа може.
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02.04.2024 14:02 Відповісти
опять косноязычие
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02.04.2024 14:03 Відповісти
Аби шось ляпнути.
***** так боїться - їсти не може...
І так вже історично склалося, шо під трибунал попадає дуже малий відсоток військових злочинців і організаторів війни. А відсоток таких злочинців, які при цьому мали в розпорядженні ядерну зброю і потрапили під трибунал - взагалі 0,0%. І за десять років війни це вже мало потроху до всіх дійти...
Потужно перднув в калюжу. Так тримати.
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02.04.2024 14:03 Відповісти
Хто там їздив у Оман?
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02.04.2024 14:08 Відповісти
А тим хто розмінував Чонгар та інші про*би нічого боятися?
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02.04.2024 14:11 Відповісти
То не про*би, так було заплановано. Про*би - це не зданий Київ за три дні.
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02.04.2024 15:52 Відповісти
Тебе не надо будет так далеко ехать.
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02.04.2024 14:31 Відповісти
Це ж як потужно, в Гаазі відкриють музей і кожен охочий зможе заглянути в оч..
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02.04.2024 14:33 Відповісти
70% опитаних українців погоджуються з тим, що влада наживається на війні.

70% опитаних українців погоджуються з тим, що влада наживається на війні й дедалі глибше загрузає в корупції; рік тому таку думку поділяли лише 43% опитаних.

Про це свідчать дані , проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. Зазначається також, що крім регіонального розрізу, дані дослідження було диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів: прихильників Володимира Зеленського, Валерія Залужного та Петра Порошенка.

Як повідомляється в пресрелізі за підсумками дослідження, менш критично налаштовані до влади в цьому питанні жителі сходу країни (57,5% згодні з наведеним твердженням) і прихильники Зеленського (47,8%).

Зазначається, що "в суспільстві знову актуалізувалися тенденції критичного ставлення до влади загалом і до Володимира Зеленського зокрема, які нібито були поставлені на паузу в перші місяці повномасштабного вторгнення. Найбільш виразно ця тенденція проявляється в питанні корупції".

Також дані диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів на основі розподілу відповідей на запитання: "Якби у зв'язку із закінченням повноважень чинного президента було вирішено провести в Україні президентські вибори й на них балотувалися перелічені нижче особи, то за кого з них ви проголосували б?". Вибір альтернатив "Володимир Зеленський", "Валерій Залужний" і "Петро Порошенко". Але ці дані Інтерфакс чомусь вирішив не оприлюднювати. "Але ми не будемо сьогодні розкривати проценти, тому що не про це йдеться..." - сказала доповідачка. https://www.youtube.com/watch?v=VwWATXUDkdc&t=321s

Це може свідчити лише про те, що рейтинг Зеленського стрімко падає і що на соціологічні агенції, які проводять опитування, тисне офіс преЗЕдента з метою недопущення витоку справжніх даних опитувань щодо рейтингу Зеленського, щоб ці дані не змогли побачити громадяни України.
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02.04.2024 14:40 Відповісти
"Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці - безпеці від російської агресії і терору. І хай кожен, хто руйнує мир, і хто є посібниками тих,хто руйнує мир , справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі"СПРАВЕДЛИВІСТЬ ,АСВАЛЬТОМ І ОФШОРАМИ НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ.
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02.04.2024 14:41 Відповісти
Не підготовка України до війни під час війни, брехні укрїнцям, що нападу не буде і кликання їх н шашлики є ще більшим злочином, бо президент, як посадова особа знав про всю інформацію, передану захілними спецслужбами, а там говорилося про напад. Але він останні 50 мільярдів перед нападом пустив на дороги. Гарно Вова співає зараз, але чомусь протидежне робив.
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02.04.2024 15:43 Відповісти
А хто допомагає, повинен опинитися у суді українському. Дуже хочеться, щоб так і сталося.
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02.04.2024 15:50 Відповісти
І шо, вони там злякалися?
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03.04.2024 07:16 Відповісти
 
 