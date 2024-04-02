Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Росії, - Reuters
Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.
На знімках з місця події видно, що безпілотник влучив в установку первинної переробки CDU-7 на НПЗ "Танеко". Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від Москви.
"Це була одна з найглибших атак українських безпілотників на територію Росії. Нафтопереробний завод "Танеко" є одним з найбільших і найновіших в Росії. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день", - пише видання.
Джерело в українській розвідці повідомило Reuters, що внаслідок атаки військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди".
Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.
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"Высочайшие вершины:
Пай-Хой - гора https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1 Мореиз (Вэсэй-Пэ) (423 метра).
Полярный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) Пайер (1472 метра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82 над уровнем моря ).
Приполярный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) Народная (1895 метров), гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Манарага (1662 метра).
Северный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7 Тельпосиз (1617 метров).
Средний Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Ослянка (1119 метров).
Южный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83 Ямантау (1640 метров).
Мугоджары - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9 Боктыбай (657 метров)."
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
РашаПараша купує паливо у бульбаша для ведення війни, отже мозирський НПЗ законна ціль.
УДАР ПО ВИРОБНИЦТВУ «ШАХЕДІВ»
Не розділяю загального захоплення атакою наших безпілотників по заводу у Єлабузі та НПЗ у Нижнекамську.
Так, удари відбулися на поки що рекордній для нас дальності понад 1000 км. Атаку, принаймні, на Єлабугу, здійснював апарат літакового типа, розмах крил 4,6 метра, швидкість 100-150 км/год. Він дуже схожий на цивільний легкомоторний літак, мабуть, саме так його сприймали пересічні росіяни, які бачили політ, тому тривоги і не було.
Багато хто відразу згадав повітряну ескападу Матіаса Руста, і аналогія тут цілком слушна: ППО росії не стало менш дірявим з тих радянських часів.
Проте подібний удар - це як кавова чашка холодної води у спекотний день: гарно, але мало.
Безпілотник, який атакував виробництво «шахедів», схибив метрів на двісті, що на відстані 1200 км є цілком природнім. З урахуванням, що його бойова частина містить навряд чи більше 20 кг вибухівки, безпосередньо вороже виробництво пошкоджень не зазнало. Тобто, удар має здебільшого психологічний вплив.
У НПЗ влучання є, але пошкодження не виглядають критичними.
А от якби на кожну ціль з інтервалом хвилин 15-30 заходили п'ять безпілотників, то вірогідність враження цілі і значного руйнування ворожого виробництва була б значно більшою. А так ворог вже попереджений, ефект неочікуваності втрачено. Агресор спробує посилити пильність, для прикриття заводу у Єлабузі буде використовувати ЗРК та винищувачі, для яких такі великі і повільні безпілотники є нескладною мішенню.
Не відкидаю можливості, що атаку насправді здійснювали декілька апаратів, як і було потрібно, просто на таку граничну дальність долетіли не всі. Але тоді були б повідомлення про виявлення безпілотників, які впали, але ворог, за звичкою, брехав би, що їх збито. Таких повідомлень нема.
Тому вважаю, що краще не гнатися за піар-ефектом, не поспішати, виготовити потрібну кількість апаратів і наносити масовані удари.
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Нехай орки тягнуть свої ЗРК та винищувачі в свою далеку *******, подалі від нас.
Ну і ймовірність долетіти до
цілі в 1000 + км більша в одиночного чи парного бпла чим в рою як того хоче експерт. Зграйки бпла точно ніхто б з легкомоторними літаками не сплутав.
Важливо те, що козломорда кацапня знатиме, що не тільки Україна в зоні досяжності, але і у нас також е довга рука, яка візьме кацапію за горло.
А "покоцані" кораблі все одно небоєздатні! Та ще й відволікають людські та матеріальні ресурси на їх відновлення!
Не буду дивитися, хай козириться...
Станом на 10-00 тимчасово виконуючий повноваження президента (т.в.п.п.) України Зеленський відсутній на робочому місці. Всупереч інструкціям секретні документи з президентської папки передані особі, яка не має допуску до державних таємниць.
зебоби хочу вас запитати ви, коли міркували дупою і голосували за це порожнє місце, не підозрювали що державою керуватиме не ваш вибір, а якийсь лєвий чувак, по сумісництву московитський кріт?
коли наступного разу будуть вибори, ви як підете голосувати дупу залиште в хаті, а голову візьміть зі собою
Який дебіл блазень, такі у нього і шанувальники.
Для высокоточных ударов были выбраны самые уязвимые места НПЗ - ректификационные колонны. Прямой ущерб от уничтожения ценного оборудования украинские специалисты оценивают около $1,5 млрд.
Косвенные убытки - падение мощностей нефтяной промышленности РФ оценивается в более чем 70 млн тонн в год, что составляет более 25% всех мощностей РФ. Это привело к:
- поднятию цен в РФ на бензин до 50%;
- закрытию экспорта бензина из РФ (убытки для бюджета за полгода 2 млрд долларов США плюс недополучение $4 млрд нефтяными компаниями);
- сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (убытки по году могут составить до $12 млрд);
- значительного сокращения поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.
Плюс аэродромы, военные заводы и склады и т.д. Мосты почему-то не взрывают, их сложно взрывать? Тоннель один раз подорвали - весь экспорт с Китая на несколько дней перервался.