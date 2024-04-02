УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4053 відвідувача онлайн
Новини
19 474 67

Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Росії, - Reuters

нпз

Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

На знімках з місця події видно, що безпілотник влучив в установку первинної переробки CDU-7 на НПЗ "Танеко". Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від Москви.

"Це була одна з найглибших атак українських безпілотників на територію Росії. Нафтопереробний завод "Танеко" є одним з найбільших і найновіших в Росії. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день", - пише видання.

Джерело в українській розвідці повідомило Reuters, що внаслідок атаки військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди".

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Читайте: СБУ та ГУР уразили дроном установку первинної переробки нафти на НПЗ у Татарстані, - джерела

Автор: 

НПЗ (587) росія (64871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Меня не покидает ощущение имитации ударов по врагу. В том же Крыму. Как то все недолелано. На полшишки. Когда оставалось совсем немного чтобы истощить и прорвать ПВО и начать избивать вражеские корабли...все вдруг закончилось. По итогу покоцаные но не потопленные корабли, уцелевшее ПВО, враг перезарядился, пополнил боезапас, сделал выводы и готов снова. Я уже молчу про целую ВПП и самолеты. Интересно было бы узнать почему так происходит? Мало птичек или кто просто дает отбой?
показати весь коментар
02.04.2024 14:23
+17
добре але мало...
показати весь коментар
02.04.2024 14:14
+15
"Агресор спробує посилити пильність, для прикриття заводу у Єлабузі буде використовувати ЗРК та винищувачі..."
-----
Нехай орки тягнуть свої ЗРК та винищувачі в свою далеку *******, подалі від нас.
показати весь коментар
02.04.2024 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🚢
показати весь коментар
02.04.2024 14:12 Відповісти
за уральские горы дроны не перелетят... зато всю европейскую часть мы ужедостаём от татарстана до питера
показати весь коментар
02.04.2024 14:37 Відповісти
Почему 'не перелетят'? Еще не вечер, будет и за Уралом гореть
показати весь коментар
02.04.2024 14:52 Відповісти
мощности не хватит горы перелететь
показати весь коментар
02.04.2024 15:04 Відповісти
Ти ті "гори" бачив? Карпати у порівнянні з Уралом - "Гімалаї"!
показати весь коментар
02.04.2024 15:13 Відповісти
я тамне был, но мне казалось что они высокие
показати весь коментар
02.04.2024 15:47 Відповісти
А я - був!
показати весь коментар
02.04.2024 15:51 Відповісти
До прикладу до Вашого коментаря, і даруйте за оркську мову:

"Высочайшие вершины:

Пай-Хой - гора https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1 Мореиз (Вэсэй-Пэ) (423 метра).
Полярный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) Пайер (1472 метра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82 над уровнем моря ).
Приполярный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) Народная (1895 метров), гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Манарага (1662 метра).
Северный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7 Тельпосиз (1617 метров).
Средний Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Ослянка (1119 метров).
Южный Урал - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83 Ямантау (1640 метров).
Мугоджары - гора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9 Боктыбай (657 метров)."
показати весь коментар
02.04.2024 16:02 Відповісти
А обязательно через вершину лететь?
показати весь коментар
02.04.2024 17:13 Відповісти
Хто Вам це пропонує?
показати весь коментар
02.04.2024 17:18 Відповісти
Никто. Очевидно, что в горах есть низины и можно лететь по ним. Значит не проблема пролететь. В ЕКБ взорвался завод. Если это дрон, значит без проблем пролетают.
показати весь коментар
02.04.2024 17:26 Відповісти
Так і я ж про це!
показати весь коментар
02.04.2024 17:28 Відповісти
Татр в Україні ніту .
показати весь коментар
02.04.2024 16:20 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 16:24 Відповісти
добре але мало...
показати весь коментар
02.04.2024 14:14 Відповісти
Маю надію, на те, що (як кажуть на росії) "Продолженіє слєдуєт".
показати весь коментар
02.04.2024 14:19 Відповісти
+1.
показати весь коментар
02.04.2024 14:38 Відповісти
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
показати весь коментар
02.04.2024 14:30 Відповісти
Де то є таке будівництво що по 100 к платять хіба що прорабоб але там не заробляє а найо* бує бригаду нелегалів.
показати весь коментар
02.04.2024 17:09 Відповісти
Це потрібно питати у . Це він таке писав.
показати весь коментар
06.04.2024 15:50 Відповісти
То тренувальні польоти були..очікуємо на масове продовження.
показати весь коментар
02.04.2024 14:46 Відповісти
Даешь.полный.******!
показати весь коментар
02.04.2024 14:16 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 14:30 Відповісти
На десерт могли-б атакувати білоруські НПЗ . А їх всього 2 . Що тоді "бацька " скаже ?
показати весь коментар
02.04.2024 14:16 Відповісти
белорусь официально не воюет, поэтому мы не имеем права по ним стрелять, потому что автоматически станем страной-агрессором и наши партнёры от нас откажутся
показати весь коментар
02.04.2024 14:39 Відповісти
Вони офіційно не воюють, а ми офіційно і не вдаримо. Все неофіційно буде.
показати весь коментар
02.04.2024 14:56 Відповісти
Тогда они официально не отправят войска на Полесье.
показати весь коментар
02.04.2024 15:14 Відповісти
Ну відправлять їм же гірше буде.
показати весь коментар
02.04.2024 15:45 Відповісти
А нам прям охерительно будет.
показати весь коментар
02.04.2024 16:08 Відповісти
Действительно. Скажем с Казахстана запустили.
показати весь коментар
02.04.2024 16:52 Відповісти
а-50 жахнули у рб - ніхто не пікнув
показати весь коментар
02.04.2024 15:10 Відповісти
А-50 - не "білоруський"! До нього навіть командувача білоруськими ВПС кацапи не підпустили - коли по ньому дрон жахнув
показати весь коментар
02.04.2024 15:16 Відповісти
А на початку війни ракети по Україні з бульбашії теж неофіційно летіли?
показати весь коментар
02.04.2024 15:12 Відповісти
их орки запускали, а сейчас ничего оттуда не летит и орда с их территории не наступает
показати весь коментар
02.04.2024 15:50 Відповісти
Не відкажуться від нас партнери. Раша Параша купує паливо у бульбаша для ведення війни, отже мозирський НПЗ законна ціль.
показати весь коментар
02.04.2024 16:16 Відповісти
А у 2022 році, що було від білорусів, підсніжники дарували, чи ти вже забув звідки козломорді стріляли і зайшли в Україну??? Чи це не рахується? Чи вони не учасники? А може москалі офіційно воюють??? А може ти такий "одесит", як з х..я синепалого молоток?
показати весь коментар
03.04.2024 09:03 Відповісти
А хто сверджує що Україна має атакувати білорусь ? білорусь може атакувати ВПС Ліхтіштейна чи Ватикану...
показати весь коментар
03.04.2024 13:29 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0k6c8zQzoNbgniv7CLmokTxLEiC7nTatT7nx2erEmzRw1r1HjuNYtxNBqVyagn4Rjl&id=100007508473639 Alexandr Kochetkov

УДАР ПО ВИРОБНИЦТВУ «ШАХЕДІВ»

Не розділяю загального захоплення атакою наших безпілотників по заводу у Єлабузі та НПЗ у Нижнекамську.

Так, удари відбулися на поки що рекордній для нас дальності понад 1000 км. Атаку, принаймні, на Єлабугу, здійснював апарат літакового типа, розмах крил 4,6 метра, швидкість 100-150 км/год. Він дуже схожий на цивільний легкомоторний літак, мабуть, саме так його сприймали пересічні росіяни, які бачили політ, тому тривоги і не було.

Багато хто відразу згадав повітряну ескападу Матіаса Руста, і аналогія тут цілком слушна: ППО росії не стало менш дірявим з тих радянських часів.

Проте подібний удар - це як кавова чашка холодної води у спекотний день: гарно, але мало.

Безпілотник, який атакував виробництво «шахедів», схибив метрів на двісті, що на відстані 1200 км є цілком природнім. З урахуванням, що його бойова частина містить навряд чи більше 20 кг вибухівки, безпосередньо вороже виробництво пошкоджень не зазнало. Тобто, удар має здебільшого психологічний вплив.

У НПЗ влучання є, але пошкодження не виглядають критичними.

А от якби на кожну ціль з інтервалом хвилин 15-30 заходили п'ять безпілотників, то вірогідність враження цілі і значного руйнування ворожого виробництва була б значно більшою. А так ворог вже попереджений, ефект неочікуваності втрачено. Агресор спробує посилити пильність, для прикриття заводу у Єлабузі буде використовувати ЗРК та винищувачі, для яких такі великі і повільні безпілотники є нескладною мішенню.

Не відкидаю можливості, що атаку насправді здійснювали декілька апаратів, як і було потрібно, просто на таку граничну дальність долетіли не всі. Але тоді були б повідомлення про виявлення безпілотників, які впали, але ворог, за звичкою, брехав би, що їх збито. Таких повідомлень нема.

Тому вважаю, що краще не гнатися за піар-ефектом, не поспішати, виготовити потрібну кількість апаратів і наносити масовані удари.
показати весь коментар
02.04.2024 14:18 Відповісти
Сучий син, все розказав. Що треба й що не треба. Для піару. Але всіх звинуватив у піар-ефектах. Краще б стулило пельку і уважно слухало радіо з відчиненим ротом.
показати весь коментар
02.04.2024 14:23 Відповісти
"Агресор спробує посилити пильність, для прикриття заводу у Єлабузі буде використовувати ЗРК та винищувачі..."
-----
Нехай орки тягнуть свої ЗРК та винищувачі в свою далеку *******, подалі від нас.
показати весь коментар
02.04.2024 14:23 Відповісти
Эксперт виліз
показати весь коментар
02.04.2024 14:24 Відповісти
Ну, перднув ти, легче стало? Що не так написано? Розвалили общагу,це писець як зупинило виробництво шахедів
показати весь коментар
02.04.2024 14:28 Відповісти
Там було 2 прильта. Москалі показали один. Вже з тих відео що знімали пересічні москалі зрозуміло що знімали вони другий бпла. Перший просрали зняти. А наслідки не показують. Звичайно щоб пролетіти таку відстань довелось пожертвувати масою вибухової речовини бо фізику не ******.
Ну і ймовірність долетіти до
цілі в 1000 + км більша в одиночного чи парного бпла чим в рою як того хоче експерт. Зграйки бпла точно ніхто б з легкомоторними літаками не сплутав.
показати весь коментар
02.04.2024 16:30 Відповісти
З *********** сраки.
Важливо те, що козломорда кацапня знатиме, що не тільки Україна в зоні досяжності, але і у нас також е довга рука, яка візьме кацапію за горло.
показати весь коментар
02.04.2024 14:36 Відповісти
От про це я й кажу. Але для зельонки головне зробити шоу, хайп, а не власне результат, бо такий у нас гівнокомандувач
показати весь коментар
02.04.2024 14:26 Відповісти
пістун звичайний, лоховатий
показати весь коментар
02.04.2024 15:11 Відповісти
Пора за ТУ-95 братись.
показати весь коментар
02.04.2024 14:20 Відповісти
Бойові якути не сплять. Приготуватись чеченським переробним. Чеченський батальйон на підході.
показати весь коментар
02.04.2024 14:20 Відповісти
Меня не покидает ощущение имитации ударов по врагу. В том же Крыму. Как то все недолелано. На полшишки. Когда оставалось совсем немного чтобы истощить и прорвать ПВО и начать избивать вражеские корабли...все вдруг закончилось. По итогу покоцаные но не потопленные корабли, уцелевшее ПВО, враг перезарядился, пополнил боезапас, сделал выводы и готов снова. Я уже молчу про целую ВПП и самолеты. Интересно было бы узнать почему так происходит? Мало птичек или кто просто дает отбой?
показати весь коментар
02.04.2024 14:23 Відповісти
Пояснить? Просто тут "дехто" лізе "рассуждать" - "ніхера" не тямлячи у військовій справі! Щоб "распахать ВПП" - планувався наліт мінімум ескадрильї Су-24! Ще одна - по стоянках літаків А третя - на придушення ППО аеродрому! Декілька літаків можуть буть виділені для знищення складу пального і складу *********** У тебе є "лишній" полк Су-24?
А "покоцані" кораблі все одно небоєздатні! Та ще й відволікають людські та матеріальні ресурси на їх відновлення!
показати весь коментар
02.04.2024 15:28 Відповісти
Не убедительно. Я вижу распыление ресурсов и недобитие зубов медведя. Так пару зубов выбили. Медведа наверняка надо бить. Концентрировать усилия. Например если решили вынести ПВО значит выносим им все ПВО несколько дне подряд пока оно не умолкнет и не сгорит . А так... Не серьезно.
показати весь коментар
02.04.2024 15:34 Відповісти
Ти у "танчики" загрався? А я починав службу з авіамеханіка на Су-24 Саме вони (фронтові бомбардувальники) і планувалися для подібних ударів по аеродромах Решта служби - в авіації на офіцерських посадах Тривалий час займався логістикою Тому розумію "трішки більше"
показати весь коментар
02.04.2024 15:57 Відповісти
Не знаю, хто то був і що то було, але закинув ще копійчину на дрони.
Не буду дивитися, хай козириться...
показати весь коментар
02.04.2024 14:27 Відповісти
Це просто найкращі інвестиціїї в майбутнє
показати весь коментар
02.04.2024 14:31 Відповісти
Це взагалі не обговорюється. Це - святе!
показати весь коментар
02.04.2024 14:43 Відповісти
Перша доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Станом на 10-00 тимчасово виконуючий повноваження президента (т.в.п.п.) України Зеленський відсутній на робочому місці. Всупереч інструкціям секретні документи з президентської папки передані особі, яка не має допуску до державних таємниць.

зебоби хочу вас запитати ви, коли міркували дупою і голосували за це порожнє місце, не підозрювали що державою керуватиме не ваш вибір, а якийсь лєвий чувак, по сумісництву московитський кріт?

коли наступного разу будуть вибори, ви як підете голосувати дупу залиште в хаті, а голову візьміть зі собою
показати весь коментар
02.04.2024 14:33 Відповісти
А що, у бидла е голова? Вони навіть зараз кукурікають, що у блазня найвище досягнення, шо вон не втік.
Який дебіл блазень, такі у нього і шанувальники.
показати весь коментар
02.04.2024 14:41 Відповісти
От якби та голова та була б в змозі бачити, аналізувати та робити висновки, то тоді б іще був би сенс у Вашому заклику. Але ж...
показати весь коментар
02.04.2024 14:47 Відповісти
бот
показати весь коментар
02.04.2024 15:12 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 16:43 Відповісти
Это уже устаревшие данные получаетcя:

Для высокоточных ударов были выбраны самые уязвимые места НПЗ - ректификационные колонны. Прямой ущерб от уничтожения ценного оборудования украинские специалисты оценивают около $1,5 млрд.

Косвенные убытки - падение мощностей нефтяной промышленности РФ оценивается в более чем 70 млн тонн в год, что составляет более 25% всех мощностей РФ. Это привело к:

- поднятию цен в РФ на бензин до 50%;

- закрытию экспорта бензина из РФ (убытки для бюджета за полгода 2 млрд долларов США плюс недополучение $4 млрд нефтяными компаниями);

- сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (убытки по году могут составить до $12 млрд);

- значительного сокращения поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.
показати весь коментар
02.04.2024 17:17 Відповісти
40% НПЗ на Европейской части РФ и мы их достанем. Вероятно еще немножко и за Уралом достанем, почти половину нефтепереработки в РФ можно уничтожить.

Плюс аэродромы, военные заводы и склады и т.д. Мосты почему-то не взрывают, их сложно взрывать? Тоннель один раз подорвали - весь экспорт с Китая на несколько дней перервался.
показати весь коментар
02.04.2024 17:20 Відповісти
Для мостів треба взагалі інший тип зброї. Щось по типу Кабів або знищення диверсіями, підриваючи опори.
показати весь коментар
02.04.2024 17:44 Відповісти
 
 