Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Росії, - Reuters

Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

На знімках з місця події видно, що безпілотник влучив в установку первинної переробки CDU-7 на НПЗ "Танеко". Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від Москви.

"Це була одна з найглибших атак українських безпілотників на територію Росії. Нафтопереробний завод "Танеко" є одним з найбільших і найновіших в Росії. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день", - пише видання.

Джерело в українській розвідці повідомило Reuters, що внаслідок атаки військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди".

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував уранці нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Читайте: СБУ та ГУР уразили дроном установку первинної переробки нафти на НПЗ у Татарстані, - джерела