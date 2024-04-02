Виробництво ракет Х-101 для обстрілів України: Повідомлено про підозру гендиректору заводу РФ Богатікову, - СБУ

Служба безпеки України оголосила підозру Сергію Богатікову – генеральному директору російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга". Його підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Насамперед йдеться про крилаті ракети типу Х-101, які рашисти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Тоді унаслідок повітряної атаки РФ загинуло 23 місцевих жителі, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівників автотранспортних компаній, які готували ракетні удари по локаціях Сил оборони, затримано у Херсоні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ зазначає, що за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням Росії підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку "вдячність президента РФ".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Богатікову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Читайте також: Повідомлено про підозру трьом урядовцям РФ, які задіяли Бердянський морпорт для перекидання окупантів на фронт, - СБУ