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Виробництво ракет Х-101 для обстрілів України: Повідомлено про підозру гендиректору заводу РФ Богатікову, - СБУ

богатіков

Служба безпеки України оголосила підозру Сергію Богатікову – генеральному директору російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга". Його підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Насамперед йдеться про крилаті ракети типу Х-101, які рашисти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Тоді унаслідок повітряної атаки РФ загинуло 23 місцевих жителі, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.

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СБУ зазначає, що за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням Росії підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку "вдячність президента РФ".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Богатікову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Автор: 

ракети (4000) СБУ (12761) підозра (755)


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.... і дєткам з дружиною, по категорії "нещасний случай на стройке"

за вбитих українських дітей і жінок
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02.04.2024 14:27 Відповісти
А чого не чіпають завод Радуга, який виробляє Калібри та інші ракети, якщо до Татарстана достали, питання.
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02.04.2024 14:30 Відповісти
нічого крім сміху ця тупа показуха Малюка з ФСБ-СБУ не викликає...русня вбила в Іспанії росльотчика,без жодних оголошень,а ФСБ-СБУ ламає комедію перед 73% свідків бубочки...
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02.04.2024 15:26 Відповісти
Яка імпотентність... Та це чмо вже повинно у труні догнивати, а не підозри отримувати.
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02.04.2024 16:10 Відповісти
А я думав у СБУ є більш дієві інструменти, ніж підозри.
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03.04.2024 07:19 Відповісти
 
 