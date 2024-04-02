"Збільшення обстрілів України - відповідь тим, хто вважає, що мир із Путіним можливий", - речник зовнішньополітичної служби ЄС Стано

Збільшення інтенсивності та жорстокості ударів окупантами по Україні є відповіддю диктатора Путіна тим, хто все ще вірить у можливість домовитися з Росією мирним шляхом.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, Європа пильно стежить за обстрілами українських міст, атаки стали набагато потужнішими останніми днями. Все частіше росіяни б’ють по критичній інфраструктурі, по ТЕЦ, а також по греблях, використовуючи сотні дронів та ракет проти мирного населення України.

"Це те, що ми рішуче засуджуємо. Ми закликаємо Росію припинити ці дії, так само як ми закликаємо Росію припинити свою агресію взагалі. Це жорстока війна проти мирних людей України", - заявив Стано.

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"Це показує природу цієї агресії. Це також відповідь Путіна усім, хто досі думає, що мир з ним можливий. Це модель того, як він відповідає на будь-які зусилля щодо миру, на будь-які дискусії щодо миру на різних міжнародних майданчиках - просто нарощуючи жорстокість, з якою він тероризує мирне населення", - наголосив речник.

Він підкреслив, що навмисні атаки проти цивільних цілей є воєнними злочинами, тому ЄС і надалі буде підтримувати Україну.

"Це лише зміцнює нашу рішучість продовжувати підтримку України", - заявив Стано.

Раніше Стано повідомляв, що Україна отримає 500 000 боєприпасів з обіцяних 1 мільйона від Євросоюзу до кінця березня 2024 року.

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