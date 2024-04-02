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"Українцям справедливість потрібна саме зараз. Не в далекому майбутньому", - Кулеба під час виступу в Гаазі

дмитро,кулеба

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час виступу на міжнародній конференції в Гаазі заявив, що українцям потрібна справедливість вже зараз, а не у далекому майбутньому.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У виступі на відкритті конференції 57 країн "Відновлення справедливості для України" в Гаазі я наголосив, що українцям справедливість потрібна саме зараз. Не в далекому майбутньому. Українці не хочуть чути, що справедливість буде досягнута. Вони хочуть, щоб її вже досягли. Не лише на полі бою, а й у залах суду та в реальних рішеннях. І вони мають право цього вимагати", - зазначив Кулеба.

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Також міністр заявив, що у цьому напрямку Україна має вагомі результати, наприклад, запрацював Реєстр збитків, який дозволяє українцям вимагати відшкодування за пошкодження чи знищення житлового майна, і сфера його дії буде розширюватися. Також вже створений Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України, прокурори якого наразі розслідують та готують обвинувальні акти щодо цього злочину. Міжнародний кримінальний суд уже видав перші чотири ордери на арешт, у тому числі російського диктатора Путіна, і ми очікуємо, що їх буде більше. Перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України вже прийняті, і цього року ця робота має дати більше результатів.

У кінці свого виступу Кулеба підкреслив, що потрібно працювати далі й не зупинятися на досягнутому. "Перші кроки показують, що відповідальності за російську агресію та подальші звірства не уникнути", - наголосив очільник МЗС.

57 держав, які хочуть притягнути Росію до відповідальності, сьогодні беруть участь у великій конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі. Кулеба раніше заявив, що дискусія щодо створення спеціального трибуналу для РФ щодо злочинів агресії проти України наразі надзвичайно важка.

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Гаага (315) МЗС (4106) Кулеба Дмитро (3604)


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Гроші зе-владі потрібні вже зараз, поки вони при владі.
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02.04.2024 15:01 Відповісти
Самі крадуть, а інших до справедливості закликають, важко допомагати українцям коли їхняж влада їх обкрадає
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02.04.2024 15:22 Відповісти
Це він про кого? Якщо про Херпіду, то корупція, мародерства, зради його команди не на часі, він пропонує розбиратися після війни. А гроші мають їм дати сьогодні, або ще вчора. Я так зрозумів, що і вибори не на часі і після закінчення війни їх не має бути декілька років. Мабуть для того, щоб зебіли правили до своєї пенсії.
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02.04.2024 15:23 Відповісти
Представник команди зелених брехунів говорить про справедливість
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02.04.2024 15:24 Відповісти
Спочатку Безугла висловилась, тепер цей натякає про необхідність позбутись клоуна невігласа?
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02.04.2024 15:29 Відповісти
В українців,сподіваюсь,уявлення про справедливість куди ширше аніж у Кулеби й його "поводирів"!
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02.04.2024 15:29 Відповісти
ЦЕ ФАРС !!!! І взагалі

Молдавську я б вивчив лише патому,

Що таварищ Данілов там буде послішком.
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02.04.2024 15:46 Відповісти
КульБаба Кулеба!!!знаю вопрос ?какого пиписьки вы твари всё это сделали!?ГРОШ ВАМ ВСЕМ ЦЕНА!!!!
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02.04.2024 18:28 Відповісти
 
 