"Українцям справедливість потрібна саме зараз. Не в далекому майбутньому", - Кулеба під час виступу в Гаазі

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час виступу на міжнародній конференції в Гаазі заявив, що українцям потрібна справедливість вже зараз, а не у далекому майбутньому.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У виступі на відкритті конференції 57 країн "Відновлення справедливості для України" в Гаазі я наголосив, що українцям справедливість потрібна саме зараз. Не в далекому майбутньому. Українці не хочуть чути, що справедливість буде досягнута. Вони хочуть, щоб її вже досягли. Не лише на полі бою, а й у залах суду та в реальних рішеннях. І вони мають право цього вимагати", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба поговорив із главою МЗС Нідерландів про посилення української ППО та про притягнення росіян до відповідальності

Також міністр заявив, що у цьому напрямку Україна має вагомі результати, наприклад, запрацював Реєстр збитків, який дозволяє українцям вимагати відшкодування за пошкодження чи знищення житлового майна, і сфера його дії буде розширюватися. Також вже створений Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України, прокурори якого наразі розслідують та готують обвинувальні акти щодо цього злочину. Міжнародний кримінальний суд уже видав перші чотири ордери на арешт, у тому числі російського диктатора Путіна, і ми очікуємо, що їх буде більше. Перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України вже прийняті, і цього року ця робота має дати більше результатів.

У кінці свого виступу Кулеба підкреслив, що потрібно працювати далі й не зупинятися на досягнутому. "Перші кроки показують, що відповідальності за російську агресію та подальші звірства не уникнути", - наголосив очільник МЗС.

57 держав, які хочуть притягнути Росію до відповідальності, сьогодні беруть участь у великій конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі. Кулеба раніше заявив, що дискусія щодо створення спеціального трибуналу для РФ щодо злочинів агресії проти України наразі надзвичайно важка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія нападе на НАТО, якщо побачить, що відповідь не буде адекватною, - Кулеба