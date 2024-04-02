"Із полум’я зродились": У Львові 4 квітня відкриють виставку, присвячену учасникам російсько-української війни

4 квітня у Львові відбудеться відкриття виставки "Із полум’я зродились", присвячену відомим українським військовим, волонтерам та медикам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відкриття виставки о 14:00, а 15:30 усі охочі зможуть відвідати виставку. У день відкриття - вхід вільний.

Виставка "Із полум’я зродились" триватиме до 29 квітня 2024 року у Львівському історичному музеї (площа Ринок, 6).

На виставці буде представлено рукопис головнокомандувача ЗСУ (2021-2024) Валерія Залужного, почесні медалі та нагороди українських воїнів, уламки снарядів, малюнки та інші артефакти. Портрети 23 героїв виставки зробила фотографиня Міна Сорвіно спеціально для однойменного артбуку.

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Один із героїв проєкту Іван Тимочко зі Львівщини, який передав макет 122-міліметрової самохідної артилерійської установки "Гвоздика" до експозиції, розповість про свій бойовий шлях та військовий досвід. Із 2016 до 2019 року він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, а після лікування та демобілізації очолив Раду резервістів сухопутних військ ЗСУ.

Також серед героїв проєкту відомі захисники, зокрема Герой України, льотчик Вадим Ворошилов (Karaya), Давид Касаткін (Хімік), Юлія Паєвська (Тайра), Тата Кеплер та Леонід Остальцев.

Співорганізаторка проєкту Ірина Солошенко розповість історії героїв та експонатів під час авторської екскурсії, а з музичним привітанням виступить фронтмен гурту "Мандри" Сергій "Фома" Фоменко.

На відкритті також відбудеться благодійний аукціон на підтримку збору на нагальні потреби евакуаційних вагонів (мобільна евакуація поранених).

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