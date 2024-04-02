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Російська нафта "Сокол" повертається до портів Індії, попри санкції США, - Bloomberg

нафта

Три танкери, що перевозять російську нафту "Сокол", знаходяться в портах Індії. Це свідчить про відновлення торгівлі, попри посилення санкцій США.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ

Згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством, супертанкер Nireta стоїть на якорі поблизу Вішакхапатнама на східному узбережжі Індії, тоді як два інших танкери - Vostochny Prospect і Erecter - знаходяться поблизу Джамнагара на заході, і обидва сигналізують, що їхнім пунктом призначення є Сікка.

Всі вантажі "Сокола", завантажені в березні, і більшість вантажів, відвантажених у лютому, були доставлені до Китаю, але деякі з цих попередніх партій зараз повертаються до Індії.

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Раніше індійські НПЗ відмовились від поставок російської нафти державним "Совкомфлотом", через вторинні санкції США.

Однак, нафта продовжує надходити до Індії через трейдерів.

"За словами анонімних керівників індійських НПЗ, змінилося лише те, що "Сокол" тепер постачається трейдерами, а не виробником, і вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії", - зазначає Bloomberg.

Водночас залишається незрозумілим, чи були розвʼязані проблеми, пов'язані з торгівлею, і чи всі чотири танкери розвантажать нафту в індійських портах цього місяця.

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Індія (665) нафта (5478) росія (64871) санкції (11750)


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https://lb.ua/world/2024/04/01/606349_indiya_prodovzhila_ugodu_pro.html
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02.04.2024 15:22 Відповісти
Як бачимо санкції корисні для приборкання рашистів, АЛЕ втрачають дієвість через їх порушення або ігнорування як деякими державами, так і окремими бізнесменами для котрих прибуток важить більше ніж норми моралі та правил співіснування світового суспільства! Бабло перемагає добро!!!
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02.04.2024 15:22 Відповісти
Тому що санкції вводяться так щоб їх можна було обійти не проти всієї держави її компаній та платежів а вибірково до деяких компаній ....

тому наприклад ввели не проти поставки туди допустимо гіроскопів чи купівлі нафти... а проти до прикладу компанії "Роги і копита" а після введення санкцій "Роги і копита" продають нафту іншій компанії "Роги і хвости" яка не під санкціями....
Або здають в оренду танкери і т.д.

Вони не дієві з самого початку введення та і ніхто не збирається робити їх дієвими, тому що орки продають в Азію ресурси дешевше риночної ціни, деколи і 20-30%... а це по перше великі доходи для самих американських і європейських корпорацій більшість виробництва яких саме в Азії ...
та знижує інфляцію від надмірного друку валют при ковіді як в штатах так і в ЄС
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02.04.2024 15:59 Відповісти
Сомалійським піратам час розширювати горизонти.
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02.04.2024 16:10 Відповісти
Треба,щоб морські "Малюки" розхриначили наливні термінали в Новоросійську,звідти йде 80% нафти,бо з американцями каші не звариш,вони будуть надрачувати свої пісюни на путіна,поки рак на горі не свисне або поки 11 вересня не повториться,а ми для США просто розмінна монета в торгах з ху@лом,як для Байдена так і для рудого презерватива Дональда.
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02.04.2024 16:25 Відповісти
 
 