Російська нафта "Сокол" повертається до портів Індії, попри санкції США, - Bloomberg
Три танкери, що перевозять російську нафту "Сокол", знаходяться в портах Індії. Це свідчить про відновлення торгівлі, попри посилення санкцій США.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством, супертанкер Nireta стоїть на якорі поблизу Вішакхапатнама на східному узбережжі Індії, тоді як два інших танкери - Vostochny Prospect і Erecter - знаходяться поблизу Джамнагара на заході, і обидва сигналізують, що їхнім пунктом призначення є Сікка.
Всі вантажі "Сокола", завантажені в березні, і більшість вантажів, відвантажених у лютому, були доставлені до Китаю, але деякі з цих попередніх партій зараз повертаються до Індії.
Раніше індійські НПЗ відмовились від поставок російської нафти державним "Совкомфлотом", через вторинні санкції США.
Однак, нафта продовжує надходити до Індії через трейдерів.
"За словами анонімних керівників індійських НПЗ, змінилося лише те, що "Сокол" тепер постачається трейдерами, а не виробником, і вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії", - зазначає Bloomberg.
Водночас залишається незрозумілим, чи були розвʼязані проблеми, пов'язані з торгівлею, і чи всі чотири танкери розвантажать нафту в індійських портах цього місяця.
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тому наприклад ввели не проти поставки туди допустимо гіроскопів чи купівлі нафти... а проти до прикладу компанії "Роги і копита" а після введення санкцій "Роги і копита" продають нафту іншій компанії "Роги і хвости" яка не під санкціями....
Або здають в оренду танкери і т.д.
Вони не дієві з самого початку введення та і ніхто не збирається робити їх дієвими, тому що орки продають в Азію ресурси дешевше риночної ціни, деколи і 20-30%... а це по перше великі доходи для самих американських і європейських корпорацій більшість виробництва яких саме в Азії ...
та знижує інфляцію від надмірного друку валют при ковіді як в штатах так і в ЄС