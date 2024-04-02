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Новини Війна
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Україна нарощує виробництво зброї, протягом року виготовили втричі більше бронетехніки, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - NYT

війна,боєприпаси,снаряди

Україна прагне забезпечити себе зброєю власного виробництва для того, щоб дати відсіч Росії, але на це потрібен час, якого може не бути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Видання зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна мала лише одну САУ "Богдана". 

"Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні", - пише автор матеріалу.

NYT наголошує, що нарощування відбувається у вирішальний момент.

"Широко поширена думка, що Україні необхідно відновити свою вітчизняну оборонну промисловість, щоб її збройним силам не довелося довгі роки покладатися на Захід, який часом не наважувався надіслати складні системи озброєнь, включно із засобами ППО, танками і далекобійними ракетами. Ще невідомо, чи вдасться це зробити вчасно, щоб змінити траєкторію війни", - пише видання.

Журналісти зазначають, що українські військові інженери вже продемонстрували дивовижну майстерність в оснащенні старих систем озброєння більш сучасною вогневою міццю. Тільки за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж до війни, і вчетверо збільшили виробництво протитанкових ракет.

Аналіз військового бюджету України до 2030 року, проведений розвідувальною фірмою Janes, свідчить, що цьогоріч фінансування досліджень і розробок збільшиться у вісім разів - до $1,3 млрд із $162 млн. Військові закупівлі у 2023 році підскочили до прогнозованого 20-річного максимуму - майже 10 мільярдів доларів порівняно з довоєнним показником приблизно в 1 мільярд доларів на рік.

Водночас деякі види зброї складніше виробляти в Україні, ніж інші. Зокрема 155-міліметрові артилерійські снаряди, які гостро потрібні на полі бою, але залежать від імпортної сировини і ліцензійних прав західних виробників або урядів. Міністр Камишін раніше заявив, що вітчизняне виробництво 155-міліметрових снарядів "на підході", але не уточнив, коли саме, йдеться в матеріалі.

У статті зазначається, що європейські політичні лідери занепокоєні ослабленням американської підтримки, а керівники оборонних підприємств, які бачать нові ринкові можливості, сприяють розвитку військових виробничих підприємств в Україні, навіть якщо може пройти кілька років, перш ніж будь-яка з цієї зброї чи матеріальних засобів потрапить на поле бою.

Тим часом європейські політичні лідери, які занепокоєні ослабленням американської підтримки, і керівники оборонних підприємств, які бачать нові ринкові можливості, просувають своє військове виробництво в Україні. На сьогодні, за словами офіційних осіб України та США, жоден великий американський виробник зброї не оголосив про плани відкриття виробничих ліній в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч Україна заклала в бюджет на придбання та розробку зброї в країні у 20 разів більше коштів, ніж до повномасштабного вторгнення, - AP

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) зброя (7430) New York Times (54)


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Топ коментарі
+24
В мене питання до Банківської інше - куди поділися лінії вироблення снарядів калібром 122, 152 та 155 мм закуплені в Південної Кореї і встановлені на заводі "Артем" у 2018 році. Чому вони не працюють, що із ними сталося???!!!
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02.04.2024 15:41
+20
Враховуючи що до повномасштабного нападу рашистів багато виробництв було просто зупинено а завод КрАЗ на котрому вироблялись різні види броневеків та бронетранспортерів взагалі став банкрутом, навіть збільшення у десять разів мене б не здивувало, бо у порівнянні із цифрою близькою до нуля будь яка буде більшою у рази!
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02.04.2024 15:33
+19
Как и линии производства 40мм гранат и взрывателей, установленные на "Импульсе". Как и линии по выпуску термобарических гранат и выстрелов. Таких вопросов - вагон и тележка.
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02.04.2024 15:48
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В три раза по сравнению с каким количеством? И что значит до вторжения, это за какой период?
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02.04.2024 15:30 Відповісти
Враховуючи що як правило порівнюють рік до року мова йде про 2021-й з яким і порівнюють, а тоді було щось дуже близьке до нуля і бронетехнікою переважно забезпечували Нацгвардію та СБУ!
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02.04.2024 15:35 Відповісти
Я прочитал оригинал статьи. Там просто набор общих фраз. А про "155 мм снаряды в скором времени" мы слышим уже очень давно. Данилов даже заявлял что их производят.

Особенно прикольнул абзац
"... Длительный период спада, возможно, будет трудно преодолеть. Например, чтобы возобновить производство артиллерийской пушки 2С22 «Богдана», чиновникам пришлось разыскать первоначальных конструкторов и инженеров этого оружия, некоторые из которых были направлены на выполнение черновых военных задач по всей Украине..."
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02.04.2024 15:39 Відповісти
В мене питання до Банківської інше - куди поділися лінії вироблення снарядів калібром 122, 152 та 155 мм закуплені в Південної Кореї і встановлені на заводі "Артем" у 2018 році. Чому вони не працюють, що із ними сталося???!!!
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02.04.2024 15:41 Відповісти
Как и линии производства 40мм гранат и взрывателей, установленные на "Импульсе". Как и линии по выпуску термобарических гранат и выстрелов. Таких вопросов - вагон и тележка.
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02.04.2024 15:48 Відповісти
потрібно питати так.
Володька!
Де лінії вироблення снарядів калібром 122, 152 та 155 мм закуплені в Південної Кореї і встановлені на заводі "Артем" у 2018 році?
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02.04.2024 17:11 Відповісти
То , мабуть лінії клятого Порошенка. Зелень помре, але їми не скористається.
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02.04.2024 15:52 Відповісти
А может быть они все таки работают? Чем то же стреляет артиллерия?
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02.04.2024 16:20 Відповісти
Стріляє тим, що при возять з закордону.
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03.04.2024 10:57 Відповісти
А може треба спочатку подивитися хоча би у Ютубі, ЯК виробляються снаряди, а потім вже називати кілька токарних станків -лініями? https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Однак після створення картинки в ЗМІ виробничі потужності "Укроборонпрому" відправили в простій. Натомість Міноборони замовило снаряди в приватної компанії "Рубін-2017", яку в StateWatch пов'язують з оточенням народного депутата Сергія Пашинського. Приводом стала нижча ціна, яку запропонував "Рубін". Снаряди від цієї компанії виявилися неякісними. Міноборони відмовилося приймати дві останні партії через невідповідність стандартам.
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03.04.2024 05:23 Відповісти
Ukraine's military had only one Bohdana artillery cannon in its arsenal when Russia invaded the country two years ago. Yet that single weapon, built in Ukraine in 2018 and able to shoot NATO-caliber rounds, proved so effective in the earliest days of the war that it was trucked to battlefields across the country, from the northeastern city of Kharkiv to the southwestern coast along the Black Sea and points in between.

Now, Ukraine's arms industry is building eight of the self-propelled Bohdana artillery systems each month
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02.04.2024 18:17 Відповісти
За многострадальную "Богдану" это давно не новость. Это все повтор инфы. прошлого года. Чму Чмуту должно икаться при каждом ее упоминании. Только вот строит их шасси "Украинская бронетехника" Пашинского. Отнюдь не гос.компания.
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02.04.2024 18:27 Відповісти
ствол делают в Краматорске, а чей это теперь завод уже никто не знает.
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02.04.2024 23:24 Відповісти
Ничего в Краматорске уже не делают. Там 20 с небольшим км до ЛБЗ
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03.04.2024 01:09 Відповісти
Був нальот взимку і падало в Шевченківському р- ні і 28 загиблих може совпадєніє, а може ні
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02.04.2024 16:54 Відповісти
28 загиблих по всьому Києву, падало в усіх районах тоді
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02.04.2024 18:09 Відповісти
Раніше побудували три, а в цьому році добудували 9 бронетранспортерів. Ось і величезний ріст і статистика гарненька.
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02.04.2024 16:11 Відповісти
Це вони "порівнюють" з тим періодом, коли прийшов "Блазень" і повністю зупинив виробництво снарядів та техніки! Бо якщо порівнять з періодом правління Порошенка - то виявиться, що вони навіть своїми "досягненнями" не "досягли" того, скільки робилося при ньому!!!
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02.04.2024 16:17 Відповісти
Та невже? Ні одного танку Оплот для ЗСУ, 1 винищувач Міг-29 модернізован, навіть охорону складів з БК не забезпечів. Кольчуги так і не поновили випуск. Та ще багато чого можна додати.
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03.04.2024 05:45 Відповісти
Ну тоді дай мені відповідь: Якщо при ЧОТИРЬОХ попередніх президентах (тобто 25 років) у військовій сфері "кінь не валявся" - чи може ВСЕ встигнуть ОДИН президент за 5 років? А ще скажи - чому маючи накопичені грошові резерви "Блазень" ЗУПИНИВ ОБОРОННІ ПРОГРАМИ України і розхвиськав усі гроші на асфальт?
Але кого я питаю? Достатньо подивиться на дату твоєї реєстрації - "подоляченям" "за кілометр смердить"!
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03.04.2024 06:20 Відповісти
А ми тут не про клована розмовляємо, з клованом усе зрозуміло. Про те як зупинили фінансування у 2016 році ПХЗ та у 2018 році знищили 2 млн протипіхотних мін тільки свідки секти папередника роблять вигляд, що не знають. А про реєстрацію взагалі б мовчав - тільки віддані лінії партії тут тримаються без перереєстрації.
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03.04.2024 10:48 Відповісти
Як мені подобаються "зелюки" з "секти Подоляка"! Про вас кажуть: "У Сірка очі позичили!" Дивитеся "чесно" в очі і БРЕШЕТЕ!!!
Конвенція про заборону протипіхотних мін 1997 року повністю забороняє застосування протипіхотних мін і вимагає знищувати їхні запаси, очищувати заміновані території та надавати допомогу постраждалим. Україна підписала цю Конвенцію 24 лютого 1999 року і ратифікувала її 27 грудня 2005 року. (тоді про якого "папередника" ти мову ведеш? ХТО був президентом у період з1999 по 2005-й роки?
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03.04.2024 11:10 Відповісти
Нагадати коли почалася агресія кацапстану проти України? У 2005 чи у 2014? І коли знищували протипіхотні міни? Що заважало вийти з тієї конвенції? Га, придурок?
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03.04.2024 11:14 Відповісти
Та ти не тільки"подоляцький блазень"! Ти ще й ІДІОТ! (або вміло ним прикидаєшся) Навіть відповідать по суті не стану! І не тому що не знаю відповіді - мені просто ліньки перед тобою "бісер метать" Бо ти все одно "попреш його ногами" Бо все ти прекрасно розумієш - от тільки тобі не за правду гроші платять!
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03.04.2024 11:25 Відповісти
По суті ти можешь собі тільки на диван ...
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03.04.2024 11:29 Відповісти
Нашо дивану шкоду робить? Для цього у мене є "на підхваті" твоя голова! Не виходь на вулицю з мокрою головою - сьогодні там вітер холодний... Ще менінгітом захворієш - "сапсем дурак станеш..."
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03.04.2024 12:14 Відповісти
Читай вище, що ти можешь
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03.04.2024 12:19 Відповісти
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03.04.2024 12:47 Відповісти
п.с. До речі - а чому "Блазень" ЗУПИНИВ ОБОРОННІ ПРОГРАМИ? Навпаки, успішно продовжив - у 2020 році було знищено ще 1 млн мін, ПХЗ так і залишився без фінансування, снарядів як не було, так і немає, Оплотів виготовили аж 1 (для США) ну і т.п.
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03.04.2024 10:55 Відповісти
Не "включай дурня"! "Мене, мене, текел, упарсім!"
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03.04.2024 11:04 Відповісти
Ну якщо немає чого відповісти, навіщо взагалі тарабанити по клаві? Купи собі барабан.
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03.04.2024 11:10 Відповісти
Я тобі все аргументовано викладаю Це саме тобі "немає чого відповісти" - по суті питання Тому я краще у якості "барабана" буду тебе використовувать! Бо ти і є Подолякова "шкура барабанна"! І гроші витрачать на купівлю барабана не треба - ти мені безкоштовно дістався!
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03.04.2024 11:16 Відповісти
Ну розмовляти з місцевим блазнем - марна справа. Йдіть собі....
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03.04.2024 11:18 Відповісти
Насмішив! "Блазня" у дзеркалі шукай - так зручніше!
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03.04.2024 11:20 Відповісти
Вони що там зєшмарафону передивилися?
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02.04.2024 15:33 Відповісти
Враховуючи що до повномасштабного нападу рашистів багато виробництв було просто зупинено а завод КрАЗ на котрому вироблялись різні види броневеків та бронетранспортерів взагалі став банкрутом, навіть збільшення у десять разів мене б не здивувало, бо у порівнянні із цифрою близькою до нуля будь яка буде більшою у рази!
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02.04.2024 15:33 Відповісти
Можу нагадати й про зупинку виробництва БТР-4 Харьківським конструкторським бюро машинобудування, бо "зелені" там щось із бронею "не подобалось" і навіть відкривали кримінальне провадження з цього приводу котре, як і багато разів до цього, виявилось ФЕЙКОВИМ заради спроби хоч за щось посадити опозиційних політиків!!!
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02.04.2024 15:39 Відповісти
3*1=3. Трьома танками все одно не перемогти 3000 танків, навіть коли ріст виробництва бронетехніки виглядає солідно
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02.04.2024 15:34 Відповісти
Ріст не може виглядати "солідно" бо будь яка цифра помножена на ноль, дорівнює нулю, хоча це не зовсім так, але все ж недалеко від істини!!!
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02.04.2024 15:44 Відповісти
Проведіть аналіз порівняно з 2018 або 2017 роком
І зробіть себе разом
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02.04.2024 15:35 Відповісти
В статті вказана одна "Богдана" з 2018 по 2022 рік
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02.04.2024 18:15 Відповісти
бронетехніки?
це, якої?
бредля?
то, не наше. ми навіть ремонтуємо її, в польші.
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02.04.2024 15:38 Відповісти
Взагалі то в Україні вироблялись і колісні броньовані машини типу БТР-4, "Спартан", "Когуар", KRAZ-01-1-11/SLDSL та ще багато інших, але з держзамовленнями на них з 2019-го було дуже кепсько. Тож вибір є, чи принаймні БУВ, але ним мало користувались особливо після обрання Зеленського бажаючими "Зробити ЇХ!", тобто Україну та українців на радість рашистам!!!!
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02.04.2024 15:48 Відповісти
Якщо ми вибиваємо 30-40 одиниць щодня, а кацапи хоча б 20, 20*30=600,
то нам потрібно 600 одиниць арти для поповнення втрат щомісяця.
8 штук Богдан в місяць краще ніж 0, але потрібно в десятки разів більше, а ще не забуваємо про снаряди до цього усього добра.
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02.04.2024 15:41 Відповісти
Це у порівняні з 2021,а якщо з 2018 то буде,як говоять на раше - "отрицательньій рост".
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02.04.2024 15:42 Відповісти
Дуже гарне порівняння. З 2019 року ЗЕлень до мінімума скоротила випуск броні, вивела майже на нуль, а зараз так красиво це звучить - У ТРИЧІ!
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02.04.2024 15:43 Відповісти
2020-2021 роки були взагалі без виконання оборонзамовлень.

Тобто, за каденцію ЗЄ могло щось бути вироблено чисто випадково по інерції після Пороха до кінця 2019 року.

Після 2019 у ЗСУ не було поставлено жодного шолома та броніка, не кажучи про бронетехніку.
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02.04.2024 15:48 Відповісти
Порошенко з'ів, а що не встиг- кацапи за два роки війни понадкусували.
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02.04.2024 16:16 Відповісти
А скільки ж було до 2022 року, якщо ЗЄ два роки поспіль саботував оборонзамовлення?
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02.04.2024 15:44 Відповісти
Треба порівнювати не 3 2021 роком, коли Зе вже все розвалив, а з 2018 -им...
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02.04.2024 15:53 Відповісти
Та що ви все хочете з якимось роками рівняти?Є і було класичне порівняння з 1914 роком.На цих порівняннях "виросли" наші батьки,більшість випорожнювачів на Цензорі-то нащо псувати статистику?
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02.04.2024 19:42 Відповісти
тут мене багато хто переконував, що до 2019 всього було аж занадто, а от куди те все поділося відповіді так і не отримав. хто знає? 👀
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02.04.2024 15:59 Відповісти
Отстреляли? Война третий годидет, вообще-то.
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02.04.2024 16:23 Відповісти
Ну як третій... одинадцятий так-то.
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02.04.2024 17:26 Відповісти
так тем более.
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02.04.2024 23:25 Відповісти
Дуже добре але краще б було почути... Україна нарощує виробництво крилатих "Нептун" та балістичних "Грім-2" ракет... а бронетехніка тепер нажаль легко вражається дроном за 400 у.е. або Ланцетом...
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02.04.2024 16:02 Відповісти
Бронетехніці той ланцет до дупи, він її хіба що поцарапати може. Занадто маленька бойова частина.
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02.04.2024 18:12 Відповісти
Ви серйозно? а як вони наші САУ вибивають і тут мова по бронетехніці йде за транпорт типу Козак, БТР, їх легко пробиває.... навіть танк позаду башти може вибити...
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02.04.2024 18:36 Відповісти
"Бронетехніці той ланцет до дупи, він її хіба що поцарапати може. Занадто маленька бойова частина." Подивися відео що від танка залишається коли у нього той бісовий ланцет влучає , а тоді пиши дурню .
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02.04.2024 19:04 Відповісти
а ещё морские дроны, которые могут доплыть до новорасейска и подводные, ещё не испытанные, Марички...
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02.04.2024 16:10 Відповісти
лучше-бы баллистичные с-200 наладили и Нептуны перестроили на земля-земля
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02.04.2024 16:12 Відповісти
В рази,в рази,в рази. Де воно це все? На фронті? То хай поїдуть туди та покажуть бійцям свої рази! Людину,яка знищила оборонпром,призначили послом до Азербайджану замість буцегарні!П...доболи!
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02.04.2024 16:30 Відповісти
В мене один коммент ДО всіх чинуш і ************ - ******* - не зброю робити. А те що вони написали треба читати ТАК. Партнери і наш народ дали нам кошти а ми їх ОСВОЇЛИ (читай ********) - а що на ці гроші зробили - не скажем - БО то ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ (читай ДУРНИЦЯ).
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02.04.2024 16:39 Відповісти
Досиделись, пока запад перестал давать ? Потом только начали ?
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02.04.2024 16:55 Відповісти
0 * 3 = 0
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02.04.2024 17:00 Відповісти
До вторгнення виробили 3 одиниці. Зараз - 9. Перемога.
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02.04.2024 18:04 Відповісти
Треба не бiльше,треба достатьньо.
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02.04.2024 19:37 Відповісти
Юрченко,а ти ,будь ласка,оперуй цифрами-скільки це достатньо?Всепропальщиків,точно,в коментаторах достатньо.
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02.04.2024 19:47 Відповісти
так цифри ніхто не назвав
а множити на нуль толку немає
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02.04.2024 20:12 Відповісти
А чому видання не запитало дякуючи кому на початок вторгнення у країни була тільки одна Богдана.
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02.04.2024 19:43 Відповісти
Ну якщо порівнювати ріст виробництва із точки коли була лише одна САУ "Богдана", то дійсно ріст просто космічний.
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02.04.2024 21:32 Відповісти
Бачів на Ютубі, як з рембата збирають гроші на ремонт БМП прям з ремонтних заводів, що не заводяться і які ремонтувати і ремонтувати,
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02.04.2024 22:02 Відповісти
Україна нарощує виробництво зброї, протягом року виготовили втричі більше бронетехніки, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - NYT Джерело:
Ну як що до 2022 випускали 0, 0 танків в місяць, то зараз 0 помножити на три буде нуль.
Відчайдушні спроби спасти Зеленського як відвойовувача української землі марні.
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02.04.2024 23:52 Відповісти
МОЖЕ КРАЩЕ КУПИТИ БУ !?) А ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ !!!???
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03.04.2024 03:39 Відповісти
 
 