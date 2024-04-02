Україна нарощує виробництво зброї, протягом року виготовили втричі більше бронетехніки, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - NYT

Україна прагне забезпечити себе зброєю власного виробництва для того, щоб дати відсіч Росії, але на це потрібен час, якого може не бути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Видання зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна мала лише одну САУ "Богдана".

"Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні", - пише автор матеріалу.

NYT наголошує, що нарощування відбувається у вирішальний момент.

"Широко поширена думка, що Україні необхідно відновити свою вітчизняну оборонну промисловість, щоб її збройним силам не довелося довгі роки покладатися на Захід, який часом не наважувався надіслати складні системи озброєнь, включно із засобами ППО, танками і далекобійними ракетами. Ще невідомо, чи вдасться це зробити вчасно, щоб змінити траєкторію війни", - пише видання.

Журналісти зазначають, що українські військові інженери вже продемонстрували дивовижну майстерність в оснащенні старих систем озброєння більш сучасною вогневою міццю. Тільки за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж до війни, і вчетверо збільшили виробництво протитанкових ракет.

Аналіз військового бюджету України до 2030 року, проведений розвідувальною фірмою Janes, свідчить, що цьогоріч фінансування досліджень і розробок збільшиться у вісім разів - до $1,3 млрд із $162 млн. Військові закупівлі у 2023 році підскочили до прогнозованого 20-річного максимуму - майже 10 мільярдів доларів порівняно з довоєнним показником приблизно в 1 мільярд доларів на рік.

Водночас деякі види зброї складніше виробляти в Україні, ніж інші. Зокрема 155-міліметрові артилерійські снаряди, які гостро потрібні на полі бою, але залежать від імпортної сировини і ліцензійних прав західних виробників або урядів. Міністр Камишін раніше заявив, що вітчизняне виробництво 155-міліметрових снарядів "на підході", але не уточнив, коли саме, йдеться в матеріалі.

У статті зазначається, що європейські політичні лідери занепокоєні ослабленням американської підтримки, а керівники оборонних підприємств, які бачать нові ринкові можливості, сприяють розвитку військових виробничих підприємств в Україні, навіть якщо може пройти кілька років, перш ніж будь-яка з цієї зброї чи матеріальних засобів потрапить на поле бою.

Тим часом європейські політичні лідери, які занепокоєні ослабленням американської підтримки, і керівники оборонних підприємств, які бачать нові ринкові можливості, просувають своє військове виробництво в Україні. На сьогодні, за словами офіційних осіб України та США, жоден великий американський виробник зброї не оголосив про плани відкриття виробничих ліній в Україні.

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