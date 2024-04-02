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Новини Допомога Україні
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Спікер Джонсон пропонує пов’язати питання допомоги Україні зі скасуванням заборони на експорт природного газу, - Politico

джонсон,майк

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вигадав нову ідею, яка переконає республіканців проголосувати за надання військової допомоги Україні від США. Цього разу він хоче пов’язати це питання із скасуванням заборони на експорт природного газу зі Сполучених Штатів, запровадженої адміністрацією Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Якби республіканці могли стверджувати, що вони домоглися поступки, яка підриває кліматичну програму Байдена, то перед виборами вони мали б рідкісне об’єднуюче послання. Збільшення експорту природного газу США також дозволить Республіканській партії стверджувати, що вона досягла прямого прогресу в протистоянні Росії", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що ця ідея Джонсона наразі вважається недостатньо сильним аргументом, який би змусив радикальних консерваторів-республіканців голосувати за виділення грошей Україні.

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Наразі Республіканська партія досі не визначилася, на яких умовах вона голосуватиме за нову програму військових поставок.

"Джонсон також розглядає інші варіанти, щоб зробити допомогу Україні дещо приємнішою для своїх соратників. Однак за подібні ініціативи не стануть голосувати вже демократи", - додає Politico.

Читайте також: Допомога Україні від США буде надана "одразу після канікул" і включатиме деякі "важливі нововведення", - спікер Джонсон

Автор: 

допомога (8280) США (22417) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+30
Поєднуйте з захистом прав поневолених пінгвінів в Антарктиді, це точно всіх переконає.
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02.04.2024 15:36
+22
Це якраз Трамп виконує вказівку х@йла і не хоче голосувати, Джонсон 100% людина Трампа.
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02.04.2024 15:37
+21
джонсон нічого, не буде, голосувати.
джонсон петляє!
але, насправді, задовбав той байден, своїми соплями.
відчуваю себе, трампістом!
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02.04.2024 15:35
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Романов ??? Анпиратор всея кацапстана ?
А ти йди до пекла, тупа свинюка. Ви, байдонутi, радi тiльки припиненню поставок, тобто ви - ЖДУНИ, ждете щоб пуйло вас "асвабадииило".
Якби твiй знайомий рокiв сiм срав тобi пiд дверi, розповсюджував про тебе всяку х...ню, кидав на тебе шматки кiзякiв, а потiм, коли ти став депутатом, прийшов до тебе i почав вимагати собi матерiяльну допомогу. зброю, авто та iншi пряники, бо в нього сусiд скажена тварюка, то куди би ти його послав?
ОТОЖ.
Туди вас i пошлють,
Так скажи, кацапська гнидо, для чого рубаеш гiлочку (стосунки з США) , на якiй ви тримаетесь?
Я вам що тверджу, йолопи ?
Щоб ви не лiзли у ЧУЖI вибори , засунули своi жополизатори поглибше собi у SRаку i не приймали ОДНУ сторону у ваших тупих коментах. Бо нiхто не зна майбутнього (Див. вище про "сусiда")
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04.04.2024 18:34 Відповісти
Тобто, ти не можеш пояснити, для чого ти сереш на голову можливому майбутньому президенту США.
Висновок : ти - рашистська тварюка i пiдтримуеш припинення поставок допомоги, яке вчинив байден.
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04.04.2024 18:45 Відповісти
Для винятково тупого і нахабного рашистського троля повторюю питання: якого дідька тобі треба на українському ресурсі?
І тільки не треба п%здіти, що трампон особисто читає Цензор.нет від першої до останньої статті і нагородить тебе орденом вогняного чубу за вилизування його дупи.
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04.04.2024 21:33 Відповісти
Дла епанутого байдунського мiнетчика можу пояснити, куди йому йти i що йому на тому %уЮ робити.
Ти спалився, кацапе, тим, що для кацапа нiяких стосункiв, крiм лизання дупи, нема.
Або ти, або тобi.
ФСЬО.
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05.04.2024 00:39 Відповісти
Кацапська падлюка вилазить зi шкури, аби тiльки залишити Украiну без американськоi допомоги.
БАЙДУН НАВIКИ - мета ***** .
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05.04.2024 00:43 Відповісти
ввечері того же дня "".
Але ж ці торги можна було би провести в непублічній площині...
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03.04.2024 12:04 Відповісти
Ага.
"Мы согласны прекратить помогать россии торговать ее газом, если нам позволят помогать ХАМАСу и нелегальным мигрантам"
Так следует понимать заявление ваших ДРУЗЕЙ.
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03.04.2024 13:47 Відповісти
про касапський газ тут не може бути мови за визначенням, тоиу що заборона Байденом видачі ліцензій на експорт амиериканського газу з окремих родовищ стосується, якщо вірно пригадую колишні інфи, стосується 0,01% потреб країн Євросоюзу, десь так.
Олег Пономарь, здається, писав про це, і більшість цих родовищ - з округу, з якого Джонсон обирався конгресменом. Ця заборона - форма тиску на Джонсона, щоб ставив допомогу Україні на голосування
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03.04.2024 14:17 Відповісти
Следующим требованием Джонсона будет доведение поголовья бизонов, живущих в диких условиях до ста тысяч голов.
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03.04.2024 12:27 Відповісти
Их здесь сейчас намного больше, грамотей.
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03.04.2024 13:49 Відповісти
Повторяю, для особо сообразительных - ЖИВУЩИХ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ.

Однако, согласно Рекомендациям Красной книги МСОП, коммерческие стада (500 тыс. голов) не вправе рассматриваться в определителе Красной книги, поэтому общее поголовье бизона оценивается приблизительно в 30 000 особей, из которых 20 000 достигли возраста полового созревания.
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03.04.2024 14:13 Відповісти
То він мабуть зарахував до спискового складу бізонів депутатів від обох партій.
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03.04.2024 14:38 Відповісти
Згоден.Про диких, далi ЩО?
НЕМА ТАМ ДОПОМОГИ ВАМ i не буде!
Це ХАМАСу та нелегалам, закатай губу та слухай Iлларионова, Табаха, Веллера.
Що ж ви такi тупi та впертi?
Солоденька брехня байдена з байдонутими вам до вподоби, а не чорна гiркка правда?
Так вона таки ПРАВДА.
НЕ ДАСТЬ вам джобама нiчого, озирнись навколо!
Вже чотири мi сяцi нема поставок, а ви молитесь на байдонутих.
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03.04.2024 18:26 Відповісти
Вот моя молитва на бидона -



Наприкінці січня президент США Джо Байден призупинив експорт ЗПГ на тлі мітингів екологічних активістів, які були стурбовані впливом на зміну клімату.

Демократы, у вас шо нет нормального кандидата вместо этого умалишенного старпера?

Но даже выживший из ума бидон - это Платон, по сравнению с рыжим недоумком.
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03.04.2024 19:03 Відповісти
А почему "недоумок"? Докажи.
Вам так пуйло сказало?
Так это был один из лучших президентов , рядом с Рейганом.
На того тоже ваша комуняческая свора гавкала ,но он вашу помойку таки удавил.
Жаль, рашня уцелела, Трампу придется доделывать работу : обрушить нефть и удавить рашню, иран и пенисуелу голодом.
" Сделать Америку снова великой"- это недоумок?
Или разрушить - лучше?
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04.04.2024 15:22 Відповісти
В подробности вдаваться не буду - уже осто*издело. Он сделал все шо нужно было х-лу.
1. Обложил санкциями Турцию и тем самым помог х-лу поимериться с Эрдоганом.
2. Вывел войска из Сирии и этим помог х-лу расправиться с оппозицией Асада.
3. Вышел из ЯС с Ираном, а х-ло тут же дал Ирану кредит на 10 лярдов.
4. Начал торговую войну с Китаем. Китай снюхался с х-лом.
5. Разосрался с саудитавми и ОПЕК послал нах штаты в политике формирования цен на нефть.
6. Обосрался с пончиком Ином и утерся, клоун.
И шо, с кем теперь Турция, Китай, Иран, КНДР, Саудовская Аравия?

Это так, навскидку, основное. УНУТРЕННЕЕ я не отслеживаю.
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04.04.2024 20:10 Відповісти
Абсолютно лживый наборчик.
С Кимом он поладил, Ким БЕСПЛАТНО отдал останки американских военных, которых не отдавали много лет, и не провел НИ ОДНИХ испытаний - ни ракет, ни ЯО за всю каденцию.
С саудитами они работали в связке, держали конкурента рашку в дауне, пуйло сидело тихо молча.
Торговую войну с Китаем ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было затевать - либо ложиться под него. Нах нужно! Китай не снюхался с ******, а начал понемногу его заглатывать - удав с кроликом снюхался...да ты совсем омудрел !
Почисти череп от ********** пропаганды или беги в кассу за гонореем. Сколько вам там башляют за брехливый высер?
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05.04.2024 00:51 Відповісти
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