Спікер Джонсон пропонує пов’язати питання допомоги Україні зі скасуванням заборони на експорт природного газу, - Politico
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вигадав нову ідею, яка переконає республіканців проголосувати за надання військової допомоги Україні від США. Цього разу він хоче пов’язати це питання із скасуванням заборони на експорт природного газу зі Сполучених Штатів, запровадженої адміністрацією Джо Байдена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Якби республіканці могли стверджувати, що вони домоглися поступки, яка підриває кліматичну програму Байдена, то перед виборами вони мали б рідкісне об’єднуюче послання. Збільшення експорту природного газу США також дозволить Республіканській партії стверджувати, що вона досягла прямого прогресу в протистоянні Росії", - йдеться у статті.
Видання зазначає, що ця ідея Джонсона наразі вважається недостатньо сильним аргументом, який би змусив радикальних консерваторів-республіканців голосувати за виділення грошей Україні.
Наразі Республіканська партія досі не визначилася, на яких умовах вона голосуватиме за нову програму військових поставок.
"Джонсон також розглядає інші варіанти, щоб зробити допомогу Україні дещо приємнішою для своїх соратників. Однак за подібні ініціативи не стануть голосувати вже демократи", - додає Politico.
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А ти йди до пекла, тупа свинюка. Ви, байдонутi, радi тiльки припиненню поставок, тобто ви - ЖДУНИ, ждете щоб пуйло вас "асвабадииило".
Якби твiй знайомий рокiв сiм срав тобi пiд дверi, розповсюджував про тебе всяку х...ню, кидав на тебе шматки кiзякiв, а потiм, коли ти став депутатом, прийшов до тебе i почав вимагати собi матерiяльну допомогу. зброю, авто та iншi пряники, бо в нього сусiд скажена тварюка, то куди би ти його послав?
ОТОЖ.
Туди вас i пошлють,
Так скажи, кацапська гнидо, для чого рубаеш гiлочку (стосунки з США) , на якiй ви тримаетесь?
Я вам що тверджу, йолопи ?
Щоб ви не лiзли у ЧУЖI вибори , засунули своi жополизатори поглибше собi у SRаку i не приймали ОДНУ сторону у ваших тупих коментах. Бо нiхто не зна майбутнього (Див. вище про "сусiда")
Висновок : ти - рашистська тварюка i пiдтримуеш припинення поставок допомоги, яке вчинив байден.
І тільки не треба п%здіти, що трампон особисто читає Цензор.нет від першої до останньої статті і нагородить тебе орденом вогняного чубу за вилизування його дупи.
Ти спалився, кацапе, тим, що для кацапа нiяких стосункiв, крiм лизання дупи, нема.
Або ти, або тобi.
ФСЬО.
БАЙДУН НАВIКИ - мета ***** .
Але ж ці торги можна було би провести в непублічній площині...
"Мы согласны прекратить помогать россии торговать ее газом, если нам позволят помогать ХАМАСу и нелегальным мигрантам"
Так следует понимать заявление ваших ДРУЗЕЙ.
Олег Пономарь, здається, писав про це, і більшість цих родовищ - з округу, з якого Джонсон обирався конгресменом. Ця заборона - форма тиску на Джонсона, щоб ставив допомогу Україні на голосування
Однако, согласно Рекомендациям Красной книги МСОП, коммерческие стада (500 тыс. голов) не вправе рассматриваться в определителе Красной книги, поэтому общее поголовье бизона оценивается приблизительно в 30 000 особей, из которых 20 000 достигли возраста полового созревания.
НЕМА ТАМ ДОПОМОГИ ВАМ i не буде!
Це ХАМАСу та нелегалам, закатай губу та слухай Iлларионова, Табаха, Веллера.
Що ж ви такi тупi та впертi?
Солоденька брехня байдена з байдонутими вам до вподоби, а не чорна гiркка правда?
Так вона таки ПРАВДА.
НЕ ДАСТЬ вам джобама нiчого, озирнись навколо!
Вже чотири мi сяцi нема поставок, а ви молитесь на байдонутих.
Наприкінці січня президент США Джо Байден призупинив експорт ЗПГ на тлі мітингів екологічних активістів, які були стурбовані впливом на зміну клімату.
Демократы, у вас шо нет нормального кандидата вместо этого умалишенного старпера?
Но даже выживший из ума бидон - это Платон, по сравнению с рыжим недоумком.
Вам так пуйло сказало?
Так это был один из лучших президентов , рядом с Рейганом.
На того тоже ваша комуняческая свора гавкала ,но он вашу помойку таки удавил.
Жаль, рашня уцелела, Трампу придется доделывать работу : обрушить нефть и удавить рашню, иран и пенисуелу голодом.
" Сделать Америку снова великой"- это недоумок?
Или разрушить - лучше?
1. Обложил санкциями Турцию и тем самым помог х-лу поимериться с Эрдоганом.
2. Вывел войска из Сирии и этим помог х-лу расправиться с оппозицией Асада.
3. Вышел из ЯС с Ираном, а х-ло тут же дал Ирану кредит на 10 лярдов.
4. Начал торговую войну с Китаем. Китай снюхался с х-лом.
5. Разосрался с саудитавми и ОПЕК послал нах штаты в политике формирования цен на нефть.
6. Обосрался с пончиком Ином и утерся, клоун.
И шо, с кем теперь Турция, Китай, Иран, КНДР, Саудовская Аравия?
Это так, навскидку, основное. УНУТРЕННЕЕ я не отслеживаю.
С Кимом он поладил, Ким БЕСПЛАТНО отдал останки американских военных, которых не отдавали много лет, и не провел НИ ОДНИХ испытаний - ни ракет, ни ЯО за всю каденцию.
С саудитами они работали в связке, держали конкурента рашку в дауне, пуйло сидело тихо молча.
Торговую войну с Китаем ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было затевать - либо ложиться под него. Нах нужно! Китай не снюхался с ******, а начал понемногу его заглатывать - удав с кроликом снюхался...да ты совсем омудрел !
Почисти череп от ********** пропаганды или беги в кассу за гонореем. Сколько вам там башляют за брехливый высер?