Спікер Джонсон пропонує пов’язати питання допомоги Україні зі скасуванням заборони на експорт природного газу, - Politico

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вигадав нову ідею, яка переконає республіканців проголосувати за надання військової допомоги Україні від США. Цього разу він хоче пов’язати це питання із скасуванням заборони на експорт природного газу зі Сполучених Штатів, запровадженої адміністрацією Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Якби республіканці могли стверджувати, що вони домоглися поступки, яка підриває кліматичну програму Байдена, то перед виборами вони мали б рідкісне об’єднуюче послання. Збільшення експорту природного газу США також дозволить Республіканській партії стверджувати, що вона досягла прямого прогресу в протистоянні Росії", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що ця ідея Джонсона наразі вважається недостатньо сильним аргументом, який би змусив радикальних консерваторів-республіканців голосувати за виділення грошей Україні.

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Наразі Республіканська партія досі не визначилася, на яких умовах вона голосуватиме за нову програму військових поставок.

"Джонсон також розглядає інші варіанти, щоб зробити допомогу Україні дещо приємнішою для своїх соратників. Однак за подібні ініціативи не стануть голосувати вже демократи", - додає Politico.

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