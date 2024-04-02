США не пов’язують випадки "гаванського синдрому" з діями спецслужб РФ, - Білий дім
Білий дім наразі не бачить зв’язку між випадками так званого "гаванського синдрому" і діями російських спецслужб.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Вона зазначила, що американська розвідувальна спільнота не дійшла висновку про причетність Росії до цих випадків.
"Зрозуміло, розвідка підготувала оцінку. Тож я маю переадресувати (це питання - ред.) до апарату директора національної розвідки за його оцінками", - зауважила вона.
Представниця Білого дому додала, що адміністрація Байдена продовжує вивчати випадки "гаванського синдрому", а президент Джо Байден доручив федеральному уряду переконатися, що "постраждалі американські держслужбовці та їхні сім'ї отримали підтримку і своєчасний доступ до медичної допомоги".
Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі видань The Insider, 60 minutes і Der Spiegel повідомили, що співробітники російської розвідки могли викликати "гаванський синдром" в американських та канадських дипломатів, чиновників з ФБР, ЦРУ, Держдепартаменту на Кубі та в інших країнах.
"Гаванський синдром" дістав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів 2016 року в столиці Куби, де багато американських і канадських працівників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем: їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск, напад нудоти та паніки, скаржилися на дивні звуки — симптоми переслідували їх роками.
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