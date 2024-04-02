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Новини
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США не пов’язують випадки "гаванського синдрому" з діями спецслужб РФ, - Білий дім

жан-п’єр,карін

Білий дім наразі не бачить зв’язку між випадками так званого "гаванського синдрому" і діями російських спецслужб.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона зазначила, що американська розвідувальна спільнота не дійшла висновку про причетність Росії до цих випадків.

"Зрозуміло, розвідка підготувала оцінку. Тож я маю переадресувати (це питання - ред.) до апарату директора національної розвідки за його оцінками", - зауважила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російське ГРУ може бути причетне до "гаванського синдрому" у дипломатів США, - розслідування ЗМІ

Представниця Білого дому додала, що адміністрація Байдена продовжує вивчати випадки "гаванського синдрому", а президент Джо Байден доручив федеральному уряду переконатися, що "постраждалі американські держслужбовці та їхні сім'ї отримали підтримку і своєчасний доступ до медичної допомоги".

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі видань The Insider, 60 minutes і Der Spiegel повідомили, що співробітники російської розвідки могли викликати "гаванський синдром" в американських та канадських дипломатів, чиновників з ФБР, ЦРУ, Держдепартаменту на Кубі та в інших країнах.

"Гаванський синдром" дістав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів 2016 року в столиці Куби, де багато американських і канадських працівників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем: їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск, напад нудоти та паніки, скаржилися на дивні звуки — симптоми переслідували їх роками.

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Автор: 

дипломатія (710) отруєння (943) США (22417) Жан-П'єр Карін (69)


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Топ коментарі
+9
так ***** ні в чому не винний ! хороший парень ...
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02.04.2024 16:07
+7
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02.04.2024 16:32
+4
ні,ні,це в жодному разі не можуть бути мішкіни і чепіги,вони просто їздять по світу подивитись на шпілі-вілі . У всьому винні біокомари з лабораторій Маріуполя.
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02.04.2024 16:15
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02.04.2024 16:03 Відповісти
так ***** ні в чому не винний ! хороший парень ...
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02.04.2024 16:07 Відповісти
та річ насправді мабуть зовсім не в тому. там точно знають хто таке є ху йло. просто якщо вони визнають той гаванський синдром, то це буде ганьбою для американських спецслужб і потрібно буде відповідати кацам на таку їхню борзість. це ж не хуситів утюжити томагавками.. тому й так говорять обережно.
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02.04.2024 17:30 Відповісти
ні,ні,це в жодному разі не можуть бути мішкіни і чепіги,вони просто їздять по світу подивитись на шпілі-вілі . У всьому винні біокомари з лабораторій Маріуполя.
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02.04.2024 16:15 Відповісти
Американська національна розвідка - корисні ідіоти росії
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02.04.2024 16:22 Відповісти
я так понимаю , когда путен захеречит ( не дай Бог ) небольшой ядерный заряд на Украину , после скрупулезного американского анализа вердикт будет шо это не он и вся па-раша не при делах....
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02.04.2024 16:25 Відповісти
Куколди
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02.04.2024 16:28 Відповісти
нічого особистого, просто гроші
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02.04.2024 16:28 Відповісти
Страуси щиро заздрять штатам ...
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02.04.2024 16:31 Відповісти
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02.04.2024 16:32 Відповісти
Та звичайно ж, ну хiба Пуйло може бути в чомусь винний? Так хто, шановнi українцi, марiонетка Пуйла - Трамп, чи все ж таки глобалiсти що у владi?
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02.04.2024 16:38 Відповісти
Взагалі НЕ РОЗУМІЮ цієї МАЯЧНІ!
Роками їх цькували/опромінювали, а вони не могли зрозуміти чим/коли/як!
Не могли нагнати товпу студентів з Массачусетського Технологічного, та заставити все датчиками?
Ті ледарі роками НЕЙТРИНО ловлять по ОДНІЙ ЧАСТИЦІ - не змогли би спіймати опромінювання?
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02.04.2024 16:42 Відповісти
Смолл Жербоа,чому саме опромінюваня?Чому не "Новичок"?Чи в вас джерело інформації із НАСА?Ніхто хімзброю не відмінив остаточно,а так як дипломати завжди на "передовій взаємовідносин між країнами",то вони і перші відчули що таке державна служба.Так що не заздріть нашим послам-в Болгарії,Азербайджані,в Молдові,та і в Великобританії.
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02.04.2024 20:35 Відповісти
А хімічну виявити НЕ важче, чим випромінювання. Іноді навіть легше!
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02.04.2024 20:42 Відповісти
Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що треба пити меньше коктейлів Cuba Libre.
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02.04.2024 16:46 Відповісти
а які вони американцям союзники? вони за 20 років так і не захотіли жити нормально, як люди живуть на Заході. Уже кацапи їх там хотіли навчити комунізм любити... Більшість афганців проти будь-яких вчителів ззовні. Американцям взагалі не варто було туди влазити на стільки років і витрачати на вітер трильйони доларів. а тих Бін Ладенів могли спокійно викурити своїми спецами чи знищити з повітря ракетами. за що там мають гинути американські солдати? от тепер нехай там гатяться таліби з Хорасаном.. Хорасан набирає силу. на місці Заходу було би доцільніше ще більше натравити той Хорасан на кацапів, полотенцеголових, китайців, які тисячами, мільйонами винищували мусульман в Афганістані, в Сирії, в Тибеті уйгурів. причому зовсім недавно, а не тисячу років тому під час час тих Хрестових походів.
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02.04.2024 17:43 Відповісти
Це все чудово, але очевидно, що ті люди, які працювали на сша, їм як раз союзники, і саме їх сша героїчно лишила на поталу місцевим дегенератам. Я не кажу, що виходити з Афгана було недоцільно. Виходити ОТАК як вийшли було недоцільно, бо це такий обсьор і позоріщє, що нижче просто нема куди. І американці, судячи з фільмів, які вони назнімали в 2022 році, це теж розуміють.
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02.04.2024 17:45 Відповісти
тут так. всіх бажаючих не змогли забрати з собою. бо дуже поспішно самі тікали, не було кому прикрити відхід від талібів.
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02.04.2024 17:54 Відповісти
Головний збіг - це обрння фріка-трампа в 2016р. Він міг гальмувати будь які розслідування участі росії в гаванському синдромі. А те, що росія причетна, нема жодних сумнівів.
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02.04.2024 18:24 Відповісти
Агенти США розслідували справи проти росії, а під час стороннього впливу на їх здоров'я, поруч ошивались кіллери з особистої банди путіна - ну це зовсім ніяк не вказує на росію. США зовсім не ті, що колись, не в кращу сторону.
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02.04.2024 19:03 Відповісти
Адміністрація Байдена - ганьба і приниження для Америки!
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02.04.2024 19:28 Відповісти
Штати обісцялися по повній програмі.

Путіна бояться до ікотки.
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03.04.2024 00:49 Відповісти
 
 