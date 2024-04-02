Путін натякнув на помсту за теракт у Підмосков’ї: "Ця зброя є обопільно гострою"

Російський диктатор Володимир Путін на розширеному засіданні колегії МВС РФ назвав теракти "обопільно гострою зброєю" та заявив, що Росія "безумовно добереться" до замовників теракту у підмосковному "Крокус Сіті Хол".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ті, хто застосовують цю зброю (теракти. - Ред.), а це зброя, яку застосовують проти Росії, повинні розуміти, що вона обопільно гостра", - сказав він.

Диктатор зазначив, що важливо встановити не тільки безпосередніх виконавців, а й усі ланки ланцюжка, "кінцевих злочинних бенефіціарів цього злодіяння".

Водночас, за словами Путіна, замовлення злочинів за гроші не поодинокі.

"У цьому середовищі немає надійної агентури. Там роблять за гроші все, що завгодно, керуючись не релігійними, не політичними міркуваннями, а тільки фінансовими. Будь-яка інформація легко купується і продається. До кінцевих замовників ми, безумовно, доберемося", - додав диктатор.

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Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

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