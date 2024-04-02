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Путін натякнув на помсту за теракт у Підмосков’ї: "Ця зброя є обопільно гострою"

путін

Російський диктатор Володимир Путін на розширеному засіданні колегії МВС РФ назвав теракти "обопільно гострою зброєю" та заявив, що Росія "безумовно добереться" до замовників теракту у підмосковному "Крокус Сіті Хол".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ті, хто застосовують цю зброю (теракти. - Ред.), а це зброя, яку застосовують проти Росії, повинні розуміти, що вона обопільно гостра", - сказав він.

Диктатор зазначив, що важливо встановити не тільки безпосередніх виконавців, а й усі ланки ланцюжка, "кінцевих злочинних бенефіціарів цього злодіяння".

Водночас, за словами Путіна, замовлення злочинів за гроші не поодинокі.

"У цьому середовищі немає надійної агентури. Там роблять за гроші все, що завгодно, керуючись не релігійними, не політичними міркуваннями, а тільки фінансовими. Будь-яка інформація легко купується і продається. До кінцевих замовників ми, безумовно, доберемося", - додав диктатор.

Також читайте: Росія знала про підготовку теракту в ТРЦ "Крокус" мінімум з 15 лютого, - Буданов

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

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Автор: 

путін (23740) росія (64871) теракт (1005)


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Топ коментарі
+25
Невже сам вдавиться??
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02.04.2024 16:33
+16
Путін буде на території ІДІЛ робити теракти?
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02.04.2024 16:36
+15
доберись до своего кадика
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02.04.2024 16:34
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Невже сам вдавиться??
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02.04.2024 16:33 Відповісти
доберись до своего кадика
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02.04.2024 16:34 Відповісти
Ну й дурне!
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02.04.2024 16:35 Відповісти
- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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02.04.2024 16:36 Відповісти
Путін буде на території ІДІЛ робити теракти?
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02.04.2024 16:36 Відповісти
Або розпочне "третю чеченську"
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02.04.2024 16:43 Відповісти
...щось кадиров зник з інформаційного поля битви...
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02.04.2024 16:47 Відповісти
весна,,,, до віслиць потягнуло
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02.04.2024 17:35 Відповісти
Нє, він ісключітьєльно вівцейоб
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02.04.2024 18:36 Відповісти
я зрозумів, то він вівцям з віслицями не зраджує?
напевно, з того , що воно маленьке нікчемне чмо 1,45 метра зроста, то віслицю явно не подужає, якщо ця чучхела навіть баскетбольний мячь до корзини не докидує
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03.04.2024 13:04 Відповісти
Ті хто продав свою душу, завжди впевнені що все продається і справа лише в ціні
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02.04.2024 16:37 Відповісти
І що? Війну оголосиш?
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02.04.2024 16:40 Відповісти
- Мстітель невловимий
- А чому невловимий?
- Тому що з бункеру від чемадана з лайном не виходить.
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02.04.2024 16:41 Відповісти
Ніхто і не думав, що вепси такі кровожерливі...
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02.04.2024 18:04 Відповісти
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02.04.2024 16:41 Відповісти
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02.04.2024 16:44 Відповісти
Терористичне угрупування ІДІЛ анонсувало нові теракти в Росії та пригрозило особисто Путіну: це "помста за тортури членів організації".

Про це https://www.parsine.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-107/867830-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF пишуть ЗМІ Ірану.

"Всім диким росіянам, зокрема Путіну! Остерігайтеся! Не думайте, що в нас нема можливості помститися вам за наших полонених братів… Ми завдамо вам такого удару в голову, щоб запам'ятали усі покоління… Чекайте дуже важких, смертельних, кривавих, болючих, пекельних та руйнівних ударів. Дуже скоро!" - йдеться у зверненні.
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02.04.2024 16:45 Відповісти
Здохни, ***** плешива
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02.04.2024 16:44 Відповісти
Це зовсім нове у історії тероризму. ІГІЛ-К присягається, що це він зробив. Але йому росія не вірить. Судячи з натяків Путіна, зробив теракт ІГІЛ, але помсту отримає Україна?
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02.04.2024 16:57 Відповісти
Ця тварюка повернута на Україні. Тому поки ботоксе чмо не відправиться до кабздона, буде гадити.
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02.04.2024 18:47 Відповісти
самоликвидируется? или бортникова ликвидирует?
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02.04.2024 16:59 Відповісти
Пісець Воронежу
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02.04.2024 17:05 Відповісти
Надо еще больше Крокусов, красивые цветы
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02.04.2024 17:07 Відповісти
Та невже лубяку з огарьова підірве.Чи сам підірвется.Вже пару десятків років чуємо про "ігіл".Рашку вони не чіпали і ось на 3й рік зробили "теракт" і не в центрі,а в подмоскові(неподалік від штабквартири СВР).І дивним чином зразу знайшли 5х виглядом "а-ля душман 80х".
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02.04.2024 17:09 Відповісти
Чипали. Підірвали їм пассажирський літак (летів з Єгипту з русо-туристо).в 2016-му. Тоді ще путін заборонив кацапам їздити в Єгипет кілька місяців
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02.04.2024 17:14 Відповісти
https://t.me/vozvisnyk/17129 Для тих, хто не знає контексту: український літак-камікадзе малої авіації вразив завод по збірці дронів в рф, пролетівши 1200 км.
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02.04.2024 17:10 Відповісти
Таджикистан будет бомбить, выродок?
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02.04.2024 17:10 Відповісти
"Нє дабєрємся ,так прідумаєм і прілєпім каво захатім" це те ,що насправді сказав пуйло
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02.04.2024 17:10 Відповісти
это он на Луку намекают , террористы пришли с белоруси и хотели вернутся в белорусю
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02.04.2024 17:12 Відповісти
То что пи..дить ***** АБСОЛЮТНО не интересно.
Разговор с ним только один : осиновый кол ему в жопу.
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02.04.2024 17:17 Відповісти
Ідіот, в дзеркалі твоєму замовник.
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02.04.2024 17:22 Відповісти
невже сам себе в сраку їпати буде
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02.04.2024 17:36 Відповісти
Інтрига заключається в тому,кому тройнік Ху@ла погрожує розправою-двійнику Ху@ла чи самому Ху@лу?
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02.04.2024 17:38 Відповісти
Карликовое Куйло - *******...
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02.04.2024 17:53 Відповісти
Самоубийство в прямом эфире была бы для него лучшей местью.
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02.04.2024 17:57 Відповісти
Всё дело в только втом что старый хрупкий нехочет принять одного!!!что он сам виноват во всём!!!он ДЕГЕГЕРАДИВНОЕ СУЩЕСТВО!!!ИМЕЯ СТОЛЬКО ДЕНЕГ И ВЛАСТИ!!!только УМНЫЙ ВЛОЖИТ В СВОЮ СТРАНУ И ДОКАЖЕТ СИЛУ!!!!СЕЙЧАС ОН ПРЯМО ГОВОРИТ ЧТО ОН ЛОХ!!!
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02.04.2024 18:20 Відповісти
Чем больше Волошин денег и свободы в своей стране тем больше будет твоя страна богаче!!!Зеля ЛОХ сделал кучу тварей мильйонерами!а теперь всё все на убой!!!ПРИКОЛЬНО!!!
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02.04.2024 18:26 Відповісти
рашистик, шел бы ты к пуйлу писююю сосать ) сдристни с укр нета тупой курносый лапоть )
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02.04.2024 19:23 Відповісти
до такой степени глубоко нас..ть на то что блеет пуйло ) хочет террактов? Получит )
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02.04.2024 19:22 Відповісти
бедное хуууиии ло просто подзабыло о украинских партизанах. Напомнят )
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02.04.2024 19:27 Відповісти
На себя намекает, тварюко???
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02.04.2024 19:30 Відповісти
ну этот уродец решил что сие сделали украинцы и пригрозил тер.актом. Тем самым он даст зеленый свет на террор в отношении лаптей на лапотной территории. Несколько чернобылей в рашке слегка проветрят ему мозги )))
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02.04.2024 19:34 Відповісти
Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами
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02.04.2024 19:41 Відповісти
Этот кретинизм нужно гасить тем же. Абсолютно и сразу же соглашаться, да это мы. Мол от безысходности, оружия не дают нам, патроны кончаются а тут таджики за пол лямов деревянных и запросто. Ну вот. А кто бы мол отказался? Вот вы например отказалась? Именно так пургу и гнать. Это работает.
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02.04.2024 23:13 Відповісти
 
 