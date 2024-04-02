Блінкен: У війні Росії проти України настав критичний момент, треба забезпечити українців усім необхідним
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що зараз необхідно забезпечити Україну всім необхідними для успішного ведення війни, тому що зараз настав переломний і критичний момент.
Про це він заявив у Парижі, куди прибув для перемовин з низкою європейських високопосадовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони", - заявив Блінкен на спільній пресконференції з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.
Обидва посадовці відвідали завод Nexter, який виробляє гармати "Цезар", котрі відправляють на українсько-російський фронт.
"Гармата "Цезар" стала символом нашої артилерійської коаліції, яка значно збільшила виробничі потужності: було дві гармати на місяць, зараз є шість на місяць, ми збираємося наростити виробництво до дванадцяти гармат на місяць в майбутньому", - відзначив Лекорню.
Блінкен має зустрітися зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, а ввечері планується зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. У розмові з французьким лідером американський дипломат обговорить і війну в Україні.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти.
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А без зброї може і не буть. Ще далі посунуть.
дякуємо за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Розсилає тетеграми-
Шо всі бандити
Соряться с варами-
Шо наступив крітіческий-
Момент-
І заїдає
Кримінальгий-
Єлемент...
А скоро ПРОДАСТ ещё 50 истребителей F-15 на сумму более $18 млрд !
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Як насправді українська посолка Оксана Маркарова опікується питанням виділення ленд-лізу для України, який ми так і не можемо отримати?
Вы вправду так думаете или плохо шутите ?
2) По Ленд Лизу было поставлено СССР : более 18 000 самолётов, это были самолёты НОВЕЙШЕЙ технологии - «Спитфайр» и «Харрикейн», «Аэрокобра». И около 12 000 НОВЕЙШИХ танков Шерман», Ли», «Матильда», I «Валентайн», Черчилль».
3) На счёт твоего заявления про : "....если будет побежать Гитлер, нужно помочь советам, а если будут побежать они, то нужно помочь Гитлеру." - это ГНУСНАЯ ЛОЖЬ.
4) По Ленд Лизу 2022 года - Закону принятому Конгрессом США , Украине Байден ОБЯЗАН был начать поставки оружия, НО Байден ОТКАЗАЛСЯ исполнять этот Закон. Поэтому война ЗАТЯНУЛАСЬ.
P.S. Думаю что ты СПЕЦИАЛЬНО придуриваешься и пишешь БРЕД для хайпа и троллинга или либо у тебя не в порядке с головой.
Обидва - дисципліновані виконавці дружніх рішень Байдена по латентному, суворо дозованому (без ескалацій), згодовуванню України рашистському удаву.
Мабуть наміри і поведінка партнера грунтуються на спостереженні поведінки за удавом. Коли змія проковтне велику за розміром здобич, то стає неактивною і перетравлюватиме здобич відносно тривалий час, лишаючись безпечною для оточенння, майже нерухомою. За тривалий час, поки "удав" ситий, НАТО, на думку партнера, встигне краще підготуватися до неминучого нападу рашистів або чорний лебідь у рашу прилетить.
Французский министр на пресс-конференции назвал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) действиями в рамках «легитимной обороны».
Ви, не вивівши тоді у Чорне море пару носіїв "Томагавків" і F-35, і не надіславши кацапам відповідне повідомлення, цей момент успішно проє%%лі.
Віруючі в святу демпартію скажіть чому тоді відступаємо через брак снарядів, чому блекаути через брак ППО?