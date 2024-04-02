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Блінкен: У війні Росії проти України настав критичний момент, треба забезпечити українців усім необхідним

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що зараз необхідно забезпечити Україну всім необхідними для успішного ведення війни, тому що зараз настав переломний і критичний момент.

Про це він заявив у Парижі, куди прибув для перемовин з низкою європейських високопосадовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони", - заявив Блінкен на спільній пресконференції з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

Обидва посадовці відвідали завод Nexter, який виробляє гармати "Цезар", котрі відправляють на українсько-російський фронт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза від ІДІЛ зберігається, це підтверджує теракт у РФ, - Блінкен

"Гармата "Цезар" стала символом нашої артилерійської коаліції, яка значно збільшила виробничі потужності: було дві гармати на місяць, зараз є шість на місяць, ми збираємося наростити виробництво до дванадцяти гармат на місяць в майбутньому", - відзначив Лекорню.

Блінкен має зустрітися зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, а ввечері планується зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. У розмові з французьким лідером американський дипломат обговорить і війну в Україні.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти.

Читайте: Ми надіслали Ірану чіткі сигнали не постачати РФ ракети, - Блінкен

Держдепартамент США (1612) Париж (214) Блінкен (1156) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+13
Третій рік пішов ми це чуємо кожен день а толку немає.Є зброя є закінчення війни.Немає зброї йде війна руйнуються міста а головне гине наше населення .
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02.04.2024 17:15
+12
Блинкину нужно с такими разговорами к Байдену обращаться. И спросить его : ПОЧЕМУ ты Байден НЕ дал Украине Ленд Лиз ? Почему Израиль БЕЗ ВСЯКОГО РЕШЕНИЯ Конгресса США только что полусил 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir !!! А для Украины - одна тупая БОЛТОВНЯ ?
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02.04.2024 17:20
+7
Державний секретар США Блінкен - наша людина ,
дякуємо за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.04.2024 17:06
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Это автор "идеи" что после определенного числа сдохших кацапов они остановятся ?
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02.04.2024 17:03 Відповісти
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02.04.2024 18:25 Відповісти
К чему это ?
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02.04.2024 20:02 Відповісти
Військові будують окопи, фортифікації і кажуть що мабуть це вже і буде нашим кордоном.
А без зброї може і не буть. Ще далі посунуть.
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02.04.2024 17:05 Відповісти
Державний секретар США Блінкен - наша людина ,
дякуємо за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.04.2024 17:06 Відповісти
Угрохзыск-
Розсилає тетеграми-
Шо всі бандити
Соряться с варами-

Шо наступив крітіческий-
Момент-

І заїдає
Кримінальгий-
Єлемент...
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02.04.2024 17:06 Відповісти
бла бла бла один трындеж
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02.04.2024 17:10 Відповісти
Третій рік пішов ми це чуємо кожен день а толку немає.Є зброя є закінчення війни.Немає зброї йде війна руйнуються міста а головне гине наше населення .
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02.04.2024 17:15 Відповісти
Так. Але не третій рік йде війна, а 10-й і з 2014 і по 2019 рік ми не отримували зброю від США, ЄС і інших країн, ми модернізували і виробляли свою.
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02.04.2024 18:02 Відповісти
То була капля в морі зараз інші маштаби.Це небо і земля
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02.04.2024 19:04 Відповісти
Блинкину нужно с такими разговорами к Байдену обращаться. И спросить его : ПОЧЕМУ ты Байден НЕ дал Украине Ленд Лиз ? Почему Израиль БЕЗ ВСЯКОГО РЕШЕНИЯ Конгресса США только что полусил 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir !!! А для Украины - одна тупая БОЛТОВНЯ ?
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02.04.2024 17:20 Відповісти
Не бреши. Не F35, а F15. І не " отримев", а замовив. І не безкоштовно, а по контракту на 18 ярдів. Тебе, росіянин, у школі не вчили не брехати ?
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02.04.2024 19:07 Відповісти
Брешешь ты троль. Байден передал Израилю ИМЕННО 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir. БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ Конгресса США.
А скоро ПРОДАСТ ещё 50 истребителей F-15 на сумму более $18 млрд !
Учи английский и читай новости в ОРИГИНАЛЕ.
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02.04.2024 19:42 Відповісти
А ну, брехун, російский, дай посилання на "новость в орігіналє" про "бєз вєдома конгреса" ?
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02.04.2024 20:44 Відповісти
Чудак , ты Очки одень и читай ВНИМАТЕЛЬНО : Байден передал Израилю 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir. БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ Конгресса США. Ссылку сам найдёшь, гугл в помощь.
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02.04.2024 21:30 Відповісти
Троль, так я і чекаю від тебе, брехливого "ссілку" на офіційну інформацію. Це ця "ссілка", брехун ?
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02.04.2024 21:59 Відповісти
Очки одень и читай ВНИМАТЕЛЬНО : Байден передал Израилю 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir. БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ Конгресса США. Ссылку сам найдёшь, гугл в помощь.
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02.04.2024 23:29 Відповісти
Брехун. Ну знайди офіційне посилання на "бєз увєдомлєнія конгресса"? Чекаю, троль.
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03.04.2024 00:01 Відповісти
Очки одень и читай ВНИМАТЕЛЬНО : Байден передал Израилю 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir. БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ Конгресса США. Ссылку сам найдёшь, гугл в помощь.
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03.04.2024 00:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


===================
Як насправді українська посолка Оксана Маркарова опікується питанням виділення ленд-лізу для України, який ми так і не можемо отримати?
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02.04.2024 19:31 Відповісти
Израль купил f35. Не поставляют Украине, потому что вы все поймете по ф16. Нету смысла рисковать современными технологиями в войне, где оппонент имеет колоссальное преимущество по возможности нанесения ракетных ударов и безумному преимуществу по количеству пво. F35 сейчас самый дорогой товар на экспорт от армии США. Если даже старые как говно мамонта леопарды 2 в горящем состоянии снизили капитализацию рейнметтала в 23 году аж на 8%, как вы думаете, что будет с акциями Lockheed Martin и Боинга после первых сбитых f35 в воздухе, или сгоревших на земле. Поэтому пока всем тир1 странам НАТО не будут поставлены 35 в замену 16, в прямых боестолкновениях с равными противниками вы их не увидите.
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03.04.2024 06:27 Відповісти
А почему ваши аргументы АБСОЛЮТНО НЕ ДЕЙСТВОВОВАЛИ в 1942 году когда США по Ленд Лизу завалили СССР оружием самым совершенным на том момент времени ???? По вашей УЩЕРБНОЙ логике США не должны были поставлять оружие СССР в борьбе с Германией, потому что немцы могли его уничтожить и акции предприятий по выпуску самолётов и танков упадут.
Вы вправду так думаете или плохо шутите ?
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03.04.2024 21:16 Відповісти
У вас какая то другая история. Все данные в сети. Самым совершенным оружием совершенно точно не заваливали, давали предыдущее поколение. Нагуглите сколько самолетов и танков дали советам и сколько они произвели сами. США передали 9% авиации и 11% танков. Там было куда более ценное - грузовые машины и много много тонн прокатной стали и алюминия, что позволило невзирая на перевод производства и добычи в глубь страны быстро наладить производство и логистику всего этого обратно на восток. Вот в чем была ценность дара американцев. Без него возможно битва за Москву была бы проиграна и немцев бы останавливали км на 500 восточнее. И да, в то время ценность акций была не так высока. И мне кажется вы очень сильно идеализируете. Как будто не видели фото заголовков газет, где писали что война в Европе им очень выгодна и если будет побежать Гитлер, нужно помочь советам, а если будут побежать они, то нужно помочь Гитлеру. И это сказали более близко расположенные британцы, поэтому совершенно точно аналогичная идея была в голове и американцев.
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04.04.2024 08:31 Відповісти
1) У меня одна история - лснованная только на ФАКТАХ и ДОКУМЕНТАХ.
2) По Ленд Лизу было поставлено СССР : более 18 000 самолётов, это были самолёты НОВЕЙШЕЙ технологии - «Спитфайр» и «Харрикейн», «Аэрокобра». И около 12 000 НОВЕЙШИХ танков Шерман», Ли», «Матильда», I «Валентайн», Черчилль».
3) На счёт твоего заявления про : "....если будет побежать Гитлер, нужно помочь советам, а если будут побежать они, то нужно помочь Гитлеру." - это ГНУСНАЯ ЛОЖЬ.
4) По Ленд Лизу 2022 года - Закону принятому Конгрессом США , Украине Байден ОБЯЗАН был начать поставки оружия, НО Байден ОТКАЗАЛСЯ исполнять этот Закон. Поэтому война ЗАТЯНУЛАСЬ.
P.S. Думаю что ты СПЕЦИАЛЬНО придуриваешься и пишешь БРЕД для хайпа и троллинга или либо у тебя не в порядке с головой.
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04.04.2024 15:48 Відповісти
Добрий "слідчий" - Блінкен, злий "слідчий" - Салліван.
Обидва - дисципліновані виконавці дружніх рішень Байдена по латентному, суворо дозованому (без ескалацій), згодовуванню України рашистському удаву.
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02.04.2024 17:32 Відповісти
А ми, що - баран, що нас згодовують? Нація рукожопів з відсутнім мозком? Україна колись Сатану виготовляла, може час згадати ті часи, і робити свою зброю? Поки нас такі союзнички на пару з кацапами не добили.
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02.04.2024 18:22 Відповісти
Формально США Україні не союзник, а партнер.
Мабуть наміри і поведінка партнера грунтуються на спостереженні поведінки за удавом. Коли змія проковтне велику за розміром здобич, то стає неактивною і перетравлюватиме здобич відносно тривалий час, лишаючись безпечною для оточенння, майже нерухомою. За тривалий час, поки "удав" ситий, НАТО, на думку партнера, встигне краще підготуватися до неминучого нападу рашистів або чорний лебідь у рашу прилетить.
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02.04.2024 19:38 Відповісти
Заї.....и вже!!! Лицемірні продажні боягузи! Слів нема!
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02.04.2024 17:47 Відповісти
Гнилое нутро подобных политиков уже понятно всем
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02.04.2024 18:00 Відповісти
А в чому проявилося гнилість нутра? Те, що їх Конгрес не затвердив надання зброї Україні? Так це їх законодавчий орган. Можливо крім того, щоб виробляти свою зброю, потрібно було проводити роботу з демократами і республіканцями, а не бикувати.
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02.04.2024 18:04 Відповісти
Гнилість полягає в тому, що, насправді, вони бояться розвалу кацапії, хоча про це не кажуть. Тому протягом 2 років допомагали Україні, яку примусили відмовитися 30 років тому від ядерної зброї, лише стільки, щоб вона не мала можливості перемогти сильнішу за ресурсами кацапію. При тому, що сил та засобів у США достатньо, щоб загнати кацапів під плинтус та допомогти демократичній країні та відновити міжнародний правопорядок. Ці американські слимаки мріють хоча б якось пристойно домовитися з терористами, ніж бути лідерами вільного світу. Тому багато гарних слів про демократію, натомість справи зовсім інші.
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02.04.2024 19:50 Відповісти
Брехня, висосана з пальця.
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02.04.2024 22:58 Відповісти
А ось це дасте?
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02.04.2024 18:06 Відповісти
Ага, звичайно дадуть.
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02.04.2024 18:59 Відповісти
Так нам і танки з літаками так же надавали.
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02.04.2024 19:34 Відповісти
Саме такі дадуть) а не те, на що ви натякаєте
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02.04.2024 23:23 Відповісти
А Байден старою мошонкою трясе...
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02.04.2024 18:29 Відповісти
Блінкен проти ударів Україною по орківських НПЗ!
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02.04.2024 19:28 Відповісти
Самі впораємося.
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02.04.2024 19:45 Відповісти
"США не поддерживают удары ВСУ за пределами территории Украины, заявил позорный госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

Французский министр на пресс-конференции назвал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) действиями в рамках «легитимной обороны».
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02.04.2024 19:59 Відповісти
А не дал оружие все потому что в Израиле евреи а у нас жиды....
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02.04.2024 20:55 Відповісти
У період з 2002 по 2006 роки на аеродромах Повітряних Сил ЗС України у Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві було ліквідовано 60 літаків типу Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниці Ту-22М3), а на аеродромі смт Озерне Житомирської області було ліквідовано 401 одиницю авіаційних крилатих ракет типу Х-22. Ліквідація решти авіаційних крилатих ракет типу Х-22 завершилася у березні 2006 року.
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02.04.2024 22:01 Відповісти
Пане Блінкен, критичний момент у війні за незалежність України був 23 лютого 2022 року.

Ви, не вивівши тоді у Чорне море пару носіїв "Томагавків" і F-35, і не надіславши кацапам відповідне повідомлення, цей момент успішно проє%%лі.
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02.04.2024 22:32 Відповісти
Захід нас не зливає. Промені добра та слова підтримки надсилає...
Віруючі в святу демпартію скажіть чому тоді відступаємо через брак снарядів, чому блекаути через брак ППО?
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02.04.2024 23:10 Відповісти
ТЕРМИНАТОРАМИ !!!
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03.04.2024 03:35 Відповісти
 
 