Блінкен: У війні Росії проти України настав критичний момент, треба забезпечити українців усім необхідним

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що зараз необхідно забезпечити Україну всім необхідними для успішного ведення війни, тому що зараз настав переломний і критичний момент.

Про це він заявив у Парижі, куди прибув для перемовин з низкою європейських високопосадовців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони", - заявив Блінкен на спільній пресконференції з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

Обидва посадовці відвідали завод Nexter, який виробляє гармати "Цезар", котрі відправляють на українсько-російський фронт.

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"Гармата "Цезар" стала символом нашої артилерійської коаліції, яка значно збільшила виробничі потужності: було дві гармати на місяць, зараз є шість на місяць, ми збираємося наростити виробництво до дванадцяти гармат на місяць в майбутньому", - відзначив Лекорню.

Блінкен має зустрітися зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, а ввечері планується зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. У розмові з французьким лідером американський дипломат обговорить і війну в Україні.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти.

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