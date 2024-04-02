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США не підтримують удари України по цілях всередині РФ, - посол при НАТО Сміт

сміт,джуліан

США вважають, що Україна має повне право захищати свою територію від російської агресії, але не схвалюють удари по цілях всередині РФ.

Про це заявилв посол США в НАТО Джуліана Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів, і наша мета - допомогти їм продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою", - сказала дипломат.

Сміт також підтвердила позицію Вашингтона, що США не підтримують відправлення військ воювати в Україну. "Ми дуже ясно дали зрозуміти з першого дня (початку війни), що ми не зацікавлені в тому, щоб ставати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, оскільки вона захищає себе від російської агресії", - констатувала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не зможе перемогти без допомоги США, - Зеленський

Американський посол нагадала, що в НАТО вважають російську загрозу Альянсу головною загрозою. "Якщо ви повернетеся й прочитаєте стратегічну концепцію від 2022 року, то невипадково ми включили Росію до списку прямої загрози для Альянсу. Саме тому ми проводимо більшу частину нашого часу тут, борючись із цією конкретною загрозою, яку становить Росія.

Ми також багато разів бачили в історії, що якщо не зупинити диктатора або авторитарного лідера, вони продовжують іти, і тому так важливо, щоб ми всі допомогли Україні витіснити Росію з її території і покласти край цій неспровокованій агресії. Якщо вони (українці) не доб'ються успіху, звісно, є побоювання, що Росія відчує себе вимушеною продовжувати йти, але ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в Балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", - зазначила Сміт.

Автор: 

росія (64871) США (22417)


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Топ коментарі
+52
А удары кацапов по Украине ? Куколды. Такое впечатление, что кацапы всех западных политиков- дебилов скупили на распродаже.
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02.04.2024 17:04
+38
Головне, що сьогодні покладено початок ударів по ворожих об'єктах з виробництва озброєння вглибині території пітьми . І американські заклинання про "ні-ні" ігноряться.
Якщо вже пристрілка по швидкозбірних гуртожитках і цехах-ангарах, де клепають "шахеди/херані", пройшла, то далі буде...
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02.04.2024 17:05
+29
Клас! Тобто вони клепають ракети кожного дня, а ми маємо просто відмахуватися?! Йди до біса, бабуся!
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02.04.2024 17:05
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02.04.2024 19:51 Відповісти
то не заважайте
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02.04.2024 17:53 Відповісти
Тобто по ДніпроГЕСу та газоперегінним станціям всередені України кацапам бити можна....

"З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів, і наша мета - допомогти їм продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою" Джерело:

Дякуємо вам "союзники" за те що

"ми хочемо підтримати Україну, оскільки вона захищає себе від російської агресії" Джерело: "

З такою підтримкою за декілька років нас тут тупо усіх вибьють.....
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02.04.2024 17:53 Відповісти
Посол при НАТО фактично підтримує війну всередині України.
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02.04.2024 17:59 Відповісти
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02.04.2024 18:01 Відповісти
З такими "послами" від друзів нам й ворогів не треба...
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02.04.2024 18:06 Відповісти
Да не пошли б вы уже на х...ер со своими неподтримуваннямы, из каждого утюга уже
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02.04.2024 18:08 Відповісти
Не підтримують але і не забороняють, ми заспокоїлись і продовжуємо ї.ашити куди нам треба
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02.04.2024 18:13 Відповісти
"Не підтримують" шляхом ненадання Україні далекобійної ракетної зброї та літаків для ударів по РФ з метою знищення військового виробництва, військової інфраструктури та військової логістики в тилу держави терориста. Згідно відомих публікацій Newsweek , між керівниками США та РФ безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну відбулися неформальні, таємні домовленості (2021 р.) про те, що Путін не поширюватиме бойові дії на території країн НАТО, обмежуючись вторгненням в Україну, в обмін на заборону Україні ("не підтримку") з боку США наносити удари по обʼєктах, вести бойові дії на території РФ.
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02.04.2024 18:46 Відповісти
а де написано про "ненадання Україні далекобійної ракетної зброї та літаків", не вигадуйте чого нема, мова йде про українські дрони, коли зробимо ракети далекобійні то рашисти вішатимуться
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02.04.2024 19:06 Відповісти
А де написано, що США надали Україні далекобійну ракетну зброю та літаків для ударів по РФ з метою знищення військового виробництва, військової інфраструктури та військової логістики в тилу держави терориста? Підкажіть, може ви десь читали?
https://informator.ua/uk/newsweek-vashington-maye-neformalni-domovlenosti-z-rosiyeyu-ale-kijiv-mozhe-vse-zruynuvati
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02.04.2024 20:04 Відповісти
блд, це я в тебе запитую
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02.04.2024 20:55 Відповісти
Ви забрали в нас ЯЗ та примусили знищити ракети і порізати стратавіа, а тепер, коли паРаша знищує Україну масованими обстрілами, ви "не схвалюєте" удари у відповідь?! Ви там взагалі *********, "союзнички", гаранти хєрові?! Чи ми для вас - не люди, на відміну від негрів, перед якими ви на коліна падаєте, а мішені у тирі, які кацапня може для свого задоволення відстрілювати?
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02.04.2024 18:13 Відповісти
ми для них"геополітичний інструмент"....
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02.04.2024 22:17 Відповісти
Наверное, Хабад, который скрыто рулит и там, и там - так решил.
На позор Америки хабадникам плевать.
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02.04.2024 19:15 Відповісти
не американцы, а администрация Байдена.
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02.04.2024 20:59 Відповісти
та бл.. дипломатія - це добре, проте ця дипломатія не має бути сцикливою. бо ху йло це розуміє як слабкість. не варто *******, що США не хоче бути стороною конфлікту і її військ тут не буде. бо насправді кацапи вже вважають Штати стороною конфлікту як тільки в Україну пішли перші поставки американської зброї. яка різниця що вбиває кацапів - американська зброя чи американський солдат. теж саме і на рахунок обстрілів цапських нпз. ясно, що американці цього нам робити не забороняють, проте накуя триндіти, що вони цього не схвалюють і не підтримують. Набагато краще виглядали би заяви - ми не можемо вказувати українцям як їм захищатися від варварської агресії. зміст заяви той же. тільки вже без тої лівацької сцикливості. бо ця лівацька сцикливість не додає поваги американцям, а навпаки..
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02.04.2024 18:20 Відповісти
Люди добрі, кацапи колись розказували, "нас там нет", тепер американці розказують кацапам, що вони не при ділах. То чисто українці ******** Белгород і все остальное з нєфтегазом на русні.
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02.04.2024 18:25 Відповісти
Українці вдарами по НПЗ схопили Рашку за кадик. І б'ють саме власною зброєю, бо далекобійної зброї українцям не дають. Американці цього не схвалюють. Тобто це наявне схилення українців американцями до капітуляції. Бо як інакше? Схоже, що американців влаштовує геноцид українців. Багатомісячна затримка допомоги українцям теж це підтверджує. Ніяких інших підставин, окрім співпраці з росіянами у сприянні геноциду українців, у американців нема. Одним народом меньше, одним більше, не суть важливо. Але це помилка. Люди, що вірять у Бога, так не роблять
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02.04.2024 18:25 Відповісти
Всі тварини рівні. Але деякі - більш рівні.
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02.04.2024 18:33 Відповісти
Абсолютно пох
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02.04.2024 18:39 Відповісти
Це логічна політика з боку адміністрації, ще багато їх компаній працюють в раші як прямо так і через дочерні структури і можуть пострадати в результаті ударів...

Також це може зупинити екпорт дешевої сировини для їх компаній і підвищити ціни та показник інфляції в штатах...
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02.04.2024 18:39 Відповісти
українцям потрібно забути про добрих дядь із захоту які захищають демократію, вони завжди в першу чергу будуть захищати бізнес своїх країн та свої економічні інтереси....

тому треба розвивати своє виробництво далекобійної зброї інакше ніяк
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02.04.2024 18:42 Відповісти
Забути про дядь які не дають вам здохнути. Смішно.
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02.04.2024 18:52 Відповісти
Вони і виграти не дають... то що нам вічно так воювати ні туди ні сюди поки вони будуть свої інтереси вирішувати...
потрібно робити кроки щоб вибивати економіку раші інакше рано чи пізно вони нас задавлять перевагою в ресурсах
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02.04.2024 20:07 Відповісти
В українцях так багато порожнього, нічим не обґрунтованого гонору..
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02.04.2024 18:54 Відповісти
Це не "гонор", а повага до життів воїнів, що гинуть, захищаючи і Європу, і США.
Для британців французів та німців прохання України дати більше зброї
зовсім не вигляють "порожнім гонором".
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02.04.2024 19:21 Відповісти
Може це вони типу балакають дипломатично, типу аяяй, а самі дають знімки з супутників
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02.04.2024 18:51 Відповісти
Ми озабочені, ну дуже сильно.
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02.04.2024 19:07 Відповісти
Джентльмены удачи (комедия, реж. Александр Серый, 1971 г.)

Бабуська, туда не ходи. Сюда ходи
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02.04.2024 19:11 Відповісти
Надо говорить ПРЯМО кто в этой политике США - ВИНОВАТ, это бесплезное старое чмо Байден.
Так что он должен уйти на свалку Истории со своей левацкой командой
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02.04.2024 19:29 Відповісти
Послідовник Обами, який в свої книзі написав що давав гроші Українї нищити снаряди та ПЗРК щоб вони не попали до терористів
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02.04.2024 20:14 Відповісти
П О Х У Й.
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02.04.2024 19:33 Відповісти
Це точно США? Чи це десь на іншій планеті?
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02.04.2024 19:36 Відповісти
Говорять одне,роблять інше)) А як би,цікаво,наші б наводились на НПЗ кацапів без розвідданих США?
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02.04.2024 19:45 Відповісти
Хороший вопрос... и если голову использовать по прямому назначению, а не для того чтобы в неё кушать, то таких вопросов можно задать множество. Читаешь комментарии и осознаёшь, что форум просто забит как "полезными идиотами" с короткой либо избирательной памятью, либо явными кротами, высказывающимися согласно утверждённых методичек ...
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02.04.2024 20:16 Відповісти
Сплошной срачь на пустом месте. Увы ...
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02.04.2024 20:22 Відповісти
Здихати ти будеш, десь під парканом. А наші хлопці гинуть за Батьківщину.
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02.04.2024 19:51 Відповісти
Це вже цікавіше. А що пані посол (чи пошол на йух) підтримує? Геноцид українців, розчищення української земельки від народу? То може вони щось роблять для того, щоб ми захищали СВОЇ землі та відвойовували їх назад? Так ні ж, тому пашол, пашол америкососка на ЙУХ і з двома провертами, цинічні продажні тварюки.
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02.04.2024 20:20 Відповісти
А от і дарма, потрібно підтримувати удари і з кожної праски заявляти - ***** ми тебе судитимо ....
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02.04.2024 20:25 Відповісти
Якщо коротко - ідіть к є..... Реальні куколди.
Якщо по нам - то так собі. А по ним - що???
Сцикуни драні.
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02.04.2024 20:26 Відповісти
ми висловлюємо глубоку стурбованість
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02.04.2024 20:39 Відповісти
якось ПОХ. на клімаксних послів
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02.04.2024 20:54 Відповісти
Не тільки не підтримують але..." Глибоко стурбовані". Так буде правильно. ПС. Глубако озабочены.
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02.04.2024 21:00 Відповісти
Позиція США:
1. Жодних ударів вглиб РФ, россійська економіка мусить розвиватися та зміцнюватись.
2. Воювати мають тільки українці, а ми надамо ту зброю, яка допоможе їм не програти і змотивує воювати ще багато років, але в жодному випадку не перемогти россію швидким розромом.
3. Ф-35 можуть знищувати россійськи літаки с кабами на суші і в повітрі, але ми їх краще передамо Ізраїлю, для війни проти палестинської піхоти.
4. С-РАМ можуть захистити Одессу та Харків від шахедів, але це навіть не розглядається..
І взагалі, що там та Україна, набагато легше захищати демократію, фоткаючись з Навальною.

І це позиція демократів, зараз ще республіканці підкинуть дрова у вогонь, і в кращому разі ми зможемо розраховувати на все сказане вище, але вже з кредитом..
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02.04.2024 22:45 Відповісти
ну і добре, нехай і далі "не особливо підтримують"... Україні своє робити.
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02.04.2024 22:58 Відповісти
чтоб вы сдохли вместе с кацапами, твари лицемерные
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02.04.2024 23:00 Відповісти
странно что на нас еще санкции не наложили. Далі буде....
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02.04.2024 23:04 Відповісти
А ви хоть щось нам дали що б бити фашистів на їх території? Ні нічого? Ну то й розмови не буде…
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02.04.2024 23:13 Відповісти
За зелю о цем не буде річі.
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02.04.2024 23:51 Відповісти
Ні, можуть надожити тільки на Зелю, та Коломийського.
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02.04.2024 23:54 Відповісти
Союзнички вже нас списали в надії що кремль насититься Україною і на тому стане. Америка ***** меркантильна підвела нас під цей монастир через клептократів. Тобто шановні парафіяни ми і є справжньою причиною війни, нас як "пасажирів" використали ****** з різних берегів океану. А укркорупція "законтролить" цю державу. Шкода не всі побачуть фінал цього гівняного дійства.
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02.04.2024 23:16 Відповісти
Не стоит обращать на это внимание. Американцы хотят усыпить бдительность Путлера.
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02.04.2024 23:49 Відповісти
Кажуть те що мають казати.Але що це за "наддержава" яка клеїть відмазки перед дикунами з тайги щоб не дай бог "не було ескалації".?
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03.04.2024 00:01 Відповісти
ПОРА МИНИРОВАТЬ ВСЕ АЭС ГЭС И ПРИМЕНЯТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!!
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03.04.2024 02:18 Відповісти
НА 1200 КМ ХВАТИТ !)
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03.04.2024 02:20 Відповісти
Ні грошей, ні зброї США вже багато місяців нам не дають. А тепер ще і зв'язують руки. Цікаво буде, коли Штати вдарять по нашим виробникам дронів, а з Раші знімуть санкції, буде повний пакет партнерської зради. Але у нас нема іншого вибору. Або Раша загнеться, або вони нас знищать. Продовжуєм нищити їхні НПЗ з потрійною силою
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03.04.2024 04:29 Відповісти
"...полыхает комментариями по поводу заявлений представителей госдепа США по поводу ударов по территории свихнувшейся федерации. Многие пишут в таком ключе, что штаты запретили бить по вражеским НПЗ потому, что… а далее, фантазия уже не имела пределов. На самом же деле про НПЗ речи не шло, а говорилось вообще об ударах по территории «россии». Причем, сказано было так, что мы не поощряем и не не запрещаем такие удары. А ранее, по этому же поводу было сказано, что Украина сама выбирает себе цели для ударов. Но вторую формулировку, озвученную несколько месяцев назад, уже успешно забыли, а из последней - вытащили половину и носятся с нею как с мощами святого Опесторхоза Таврического. И вот на оригинальную формулу, сформулированную Белым домом, наши военные отвечают примерно такой же бинарной конструкцией: «https://dl-news.defence-line.org/?p=27369 Не хочемо, але мусимо » и как видно, получается это довольно бодро и ярко..."
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05.04.2024 12:02 Відповісти
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