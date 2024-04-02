США не підтримують удари України по цілях всередині РФ, - посол при НАТО Сміт

США вважають, що Україна має повне право захищати свою територію від російської агресії, але не схвалюють удари по цілях всередині РФ.

Про це заявилв посол США в НАТО Джуліана Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів, і наша мета - допомогти їм продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою", - сказала дипломат.

Сміт також підтвердила позицію Вашингтона, що США не підтримують відправлення військ воювати в Україну. "Ми дуже ясно дали зрозуміти з першого дня (початку війни), що ми не зацікавлені в тому, щоб ставати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, оскільки вона захищає себе від російської агресії", - констатувала посол.

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Американський посол нагадала, що в НАТО вважають російську загрозу Альянсу головною загрозою. "Якщо ви повернетеся й прочитаєте стратегічну концепцію від 2022 року, то невипадково ми включили Росію до списку прямої загрози для Альянсу. Саме тому ми проводимо більшу частину нашого часу тут, борючись із цією конкретною загрозою, яку становить Росія.

Ми також багато разів бачили в історії, що якщо не зупинити диктатора або авторитарного лідера, вони продовжують іти, і тому так важливо, щоб ми всі допомогли Україні витіснити Росію з її території і покласти край цій неспровокованій агресії. Якщо вони (українці) не доб'ються успіху, звісно, є побоювання, що Росія відчує себе вимушеною продовжувати йти, але ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в Балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", - зазначила Сміт.