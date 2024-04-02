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Новини Допомога Україні
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Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

сміт,джуліанн

Україні терміново потребує допомоги від США, тому важливо, щоб допомога від Штатів продовжила надходити.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона відповіла на питання про ймовірність позитивного рішення Конгресу США щодо ухвалення чергового пакету допомоги для України.

"Ми дійсно очікуємо, що ця допомога буде прийнята, будемо сподіватися, скоріше, ніж пізніше. Ви чули президента Байдена та інших членів його Кабінету, які говорили про це. Ми переконані, що така підтримка є абсолютно критичною, і Україна терміново потребує допомоги зараз. Ми маємо ситуацію, коли наші друзі в Україні стикаються з певною нестачею. Тож є дуже важливим, щоб допомога від США продовжувала надходити", - зазначила Сміт.

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Вона закликала членів Конгресу, як в Палаті представників, так і в Сенаті, просуватися вперед із цією допомогою для України.

"Ми бачили потужну двопартійну підтримку в Сенаті, і дуже сподіваємося, що ми будемо бачити також голосування у нижній палаті якомога швидше, щоб ми могли передати цю критичну допомогу в руки наших друзів в Україні на полі бою", - підсумувала постійна представниця США при НАТО.

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Автор: 

Конгрес США (1222) НАТО (6395) США (22417)


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Топ коментарі
+7
Остогидли вже своїми нікчемними заявами! А іран і кндр мовчки постачають рашці і не гавкають про це публічно!
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02.04.2024 17:45
+4
Мілітарний
@mil_in_ua
·
19 год
🇮🇱 Сполучені Штати мають намір поставити Ізраїлю велику партію авіабомб Mark 84 та Mark 82

Пакет включає понад 1800 важких бомб Mark 84 і близько 500 бомб Mark 82 🇺🇸
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02.04.2024 18:01
+3
кури повинні нести яйця, і бажано щодня. Корови повинні доїтись, а жаби в болоті - квакати. Бо вже весна
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02.04.2024 17:48
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02.04.2024 17:35 Відповісти
Стамбул і ...
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02.04.2024 17:44 Відповісти
Очікуємо кілька корабликів, які прибудуть через Стамбул. Не порожні.
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02.04.2024 17:47 Відповісти
Остогидли вже своїми нікчемними заявами! А іран і кндр мовчки постачають рашці і не гавкають про це публічно!
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02.04.2024 17:45 Відповісти
Подобається Іран і Північна Корея?
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02.04.2024 18:16 Відповісти
кури повинні нести яйця, і бажано щодня. Корови повинні доїтись, а жаби в болоті - квакати. Бо вже весна
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02.04.2024 17:48 Відповісти
"З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів, і наша мета - допомогти їм продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою"
Джерело:
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02.04.2024 17:53 Відповісти
Мілітарний
@mil_in_ua
·
19 год
🇮🇱 Сполучені Штати мають намір поставити Ізраїлю велику партію авіабомб Mark 84 та Mark 82

Пакет включає понад 1800 важких бомб Mark 84 і близько 500 бомб Mark 82 🇺🇸
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02.04.2024 18:01 Відповісти
От для чого вони ізраїлю, якщо у штатах багато людей засуджують бомбардування палестини. Може, почнуть бомбити іран? Ну, тоді ціни на нафту просто злетять у космос. Але усе валять на нас: ніззя, ніззя бомбити рашистські нпз, а з якого буя?
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02.04.2024 19:29 Відповісти
Я б хотів їїї в нештатному вигляді-
Бо в ньому однаково-
Виглядять *****...
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02.04.2024 18:02 Відповісти
просто балачки того хто не ухвалює рішення, якось втомили ці порожні розмови.
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02.04.2024 18:14 Відповісти
Пісок з Сахари вже засипав Захід України та Київщину і через центр пішов на рашку
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02.04.2024 18:25 Відповісти
І що? #уйло знову нас у цьому звинуватить?
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02.04.2024 19:30 Відповісти
Цей то може в квітні ухвалять до кінця року вистачить можливо а от на наступний рік ми дулю отримаємо.
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02.04.2024 19:44 Відповісти
 
 