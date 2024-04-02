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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих збільшилась до 18, серед них 5 дітей, - ОВА (оновлено)

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До 13 зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару по Дніпру.

Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Вже 18 постраждалих", - поінформував Лисак.

За його словами, серед 12 госпіталізованих, п’ятеро - діти.

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Дніпро (3246) обстріл (28171)


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