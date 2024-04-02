УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4205 відвідувачів онлайн
Новини Війна
635 0

Чоловік загинув, дитина поранена внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині, - ОВА

обстріл

Унаслідок російського обстрілу села Новоосинове Куп’янського району Харківської області загинув чоловік та поранено дитину.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли населений пункт близько 17:00.

59-річний цивільний чоловік загинув на місці.

11-річного хлопця з пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.

Також дивіться: Одна людина зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Харківщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28171) Харківщина (6054) жертви (1777)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 