Чоловік загинув, дитина поранена внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині, - ОВА
Унаслідок російського обстрілу села Новоосинове Куп’янського району Харківської області загинув чоловік та поранено дитину.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти обстріляли населений пункт близько 17:00.
59-річний цивільний чоловік загинув на місці.
11-річного хлопця з пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль