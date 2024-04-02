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Повідомлення нібито від ДСНС щодо проведення евакуації з Харкова є фейком, - МВС

фейк

В українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від ДСНС України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Це фейк.

Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"МВС разом із ЦПД інформує, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в МВС, наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області.

Також читайте: Підстав для евакуації мешканців з Харкова наразі немає, - Терехов

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А як же інакше.
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02.04.2024 22:02 Відповісти
 
 