Для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО, - Блінкен
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне та державний секретар США Ентоні Блінкен заявили про підтримку їх країнами майбутнього України в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Країни-члени НАТО віддані підтримці реформ в Україні на шляху до її інтеграції до Альянсу. І ми повинні працювати на цьому саміті НАТО, перш за все, над єдністю", - заявив Сежурне. "Це важливо, що Франція та Сполучені Штати віддані єдності в цьому питанні, і в найближчі кілька днів інші країни також це підтвердять", - додав він.
Як пояснив Блінкен, ідеться про питання України, яке будуть обговорювати набагато детальніше в Брюсселі, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.
"Україна буде членом НАТО. Для нас це питання наявності дуже хорошої й дуже чіткої дорожньої карти. І я думаю, що ювілейний саміт НАТО, присвячений його 75-річчю, буде дуже конкретно зосереджений на тому, як створити цю дорожню карту", - заявив Блінкен.
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Легше верблюду стати президентом ніж с таким президентом стати членом НАТО.
А дорожню карту треба, зрозуміло.
"Це не викликає майже жодних коментарів з нашого боку. Український народ діє на свій розсуд у межах легітимної оборони", - сказав Сежурне.
Він зазначив, що Росія є країною-агресором, тому "в таких умовах складно сказати щось іще".
Зі свого боку Блінкен підкреслив, що США не підтримують і не схвалюють ударів України за межами її території.
перше не буде загрожувати Нато, як не як війна забирає багато військових ресурсів
друге офіційно санкції і через них раша продає в Азію ресурси з дисконтом... а там як не крути більшість американського виробництва... а це зниження інфляції та великі прибутки для бізнесу
рашисти ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ !!!!!!!!!!
Без ПДЧ и карт дорожных, крапленных. УКРАИНА ДОСТОЙНА!