Для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО, - Блінкен

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне та державний секретар США Ентоні Блінкен заявили про підтримку їх країнами майбутнього України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни-члени НАТО віддані підтримці реформ в Україні на шляху до її інтеграції до Альянсу. І ми повинні працювати на цьому саміті НАТО, перш за все, над єдністю", - заявив Сежурне. "Це важливо, що Франція та Сполучені Штати віддані єдності в цьому питанні, і в найближчі кілька днів інші країни також це підтвердять", - додав він.

Як пояснив Блінкен, ідеться про питання України, яке будуть обговорювати набагато детальніше в Брюсселі, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

"Україна буде членом НАТО. Для нас це питання наявності дуже хорошої й дуже чіткої дорожньої карти. І я думаю, що ювілейний саміт НАТО, присвячений його 75-річчю, буде дуже конкретно зосереджений на тому, як створити цю дорожню карту", - заявив Блінкен.

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