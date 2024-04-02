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Для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО, - Блінкен

блінкен

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне та державний секретар США Ентоні Блінкен заявили про підтримку їх країнами майбутнього України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни-члени НАТО віддані підтримці реформ в Україні на шляху до її інтеграції до Альянсу. І ми повинні працювати на цьому саміті НАТО, перш за все, над єдністю", - заявив Сежурне. "Це важливо, що Франція та Сполучені Штати віддані єдності в цьому питанні, і в найближчі кілька днів інші країни також це підтвердять", - додав він.

Як пояснив Блінкен, ідеться про питання України, яке будуть обговорювати набагато детальніше в Брюсселі, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

"Україна буде членом НАТО. Для нас це питання наявності дуже хорошої й дуже чіткої дорожньої карти. І я думаю, що ювілейний саміт НАТО, присвячений його 75-річчю, буде дуже конкретно зосереджений на тому, як створити цю дорожню карту", - заявив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну офіційно визнали кандидатом в НАТО і збільшили число представників у Парламентській асамблеї

Автор: 

НАТО (6395) членство в НАТО (1711) Блінкен (1156) Сежурне (30)


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Топ коментарі
+8
Американський "блін" ,можеш спокійно іти накуй із своїми "американськими картами",Американські політикани лицемірні багаторічні 3,14здуни по відношенні до України і її народу.
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02.04.2024 22:14
+7
Такіх лицемірів годі шукати
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02.04.2024 22:02
+7
Як вже заїбав цей пустопорожній піздьож.
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02.04.2024 22:15
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вже готують...

Найгуманніший суддя ВАКС відпустив підписанта договору про яйця по 17 додому Джерело:
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02.04.2024 21:59 Відповісти
Ну в нього там маленькі дітки, і жена вконцетоконцов!
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02.04.2024 22:01 Відповісти
Блінкен-Сусанін його прізвище.
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02.04.2024 22:00 Відповісти
Такіх лицемірів годі шукати
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02.04.2024 22:02 Відповісти
ну якщо з МАРОДЕРНЕЮ НА БАНКОВІЙ порівнювати ...наші справді діють на саботаж відвертіше
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02.04.2024 22:05 Відповісти
Собі карту готуйте, відкату за кордони 91 року, як вам рашка обіцяла!! Поки ви з нею панькаєтесь!!
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02.04.2024 22:09 Відповісти
НАТО нічого не буде. Це Україна кордонів 91 року не побачить у найближчі 50 років.
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02.04.2024 22:12 Відповісти
Це вже було за п'ятого президента. Гадаю що потрібно повністю пропустити всі ці бюрократичні процедури. Україна заслужила бути членом НАТО більше чим будь хто з його членів.
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02.04.2024 22:10 Відповісти
Лучше бы они готовили дорожную карту уничтожения параши и всего её населения. За 30 мин.
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02.04.2024 22:11 Відповісти
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02.04.2024 22:12 Відповісти
Симуляция первой волны ответного ядерного удара по россии вооруженными силами США (первая волна - это только баллистические ракеты, без стратегической авиации). 45 миллионов рашистов в первые 10 минут отправятся к Кобздону на концерт.
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02.04.2024 22:14 Відповісти
надежды юношей питают вам еще непонятно что сша ничего не сделают?!
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02.04.2024 22:26 Відповісти
Ради Украины ничего, а ради самих Штатов... Хиросима не даст соврать.
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02.04.2024 22:33 Відповісти
кацапы не идиоты с сша закуситься
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02.04.2024 22:51 Відповісти
Японцы (по сравнению с кацапами) тем более не идиоты были.
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02.04.2024 22:53 Відповісти
япошки протупили тогда
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02.04.2024 23:07 Відповісти
Япошки протупили 7.12.1941...
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03.04.2024 08:25 Відповісти
Ценное и верное замечание. Респект.
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04.04.2024 09:50 Відповісти
С подключением. Это довольно стремные симуляции и они как бы обоюдные, рассчитываются одними и теми же машинами в одних тех же варгеймах каждый год. Но сколько в ту же минуту гибнет американцев на восточном и западных побережьях от смерти из под арктических льдов вы скромно умалчиваете. А почему, там сумма сильно выше 68 миллионов, не так ли?
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03.04.2024 06:10 Відповісти
Не думаю, что американцев погибнет очень много. Главное- удар должен быть ими нанесён уничтожающий, а не по 1-2 боеголовки.
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03.04.2024 08:22 Відповісти
Понятно. Ключевое тут "вы не думаете". Ну это ж не лозунгами бросаться на форуме. А по факту Британии просто напросто не будет, как и Франции. Бельгия, Голландия и Германия будут медленно умирать от отравленных франзуских вод, все крупные города США и россии перестанут существовать, выжившие миллионов 100 американского населения и миллионов 50 кацевского переедут вглубь территорий, в мир явится с одной стороны муслимский фундаментализм, с другой стороны латинские картели и с третей стороны китайский коммунизм. В итоге от войн и голода в течении 50 лет погибнет почти миллиард человек при условии что вообще то мы и так уже лет 80 вымираем. Ну и вы такой в старости если чудом переживете голод - упс, ну я не думал, что американцев погибнет очень много, дааа, не хорошо получилось. Ну а там думают. Работа такая, понимаете, им платят деньги и они проводят огромное количество варгейвов, что бы потом получать данные и думать, думать, думать.
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03.04.2024 08:49 Відповісти
Параша должна быть полностью уничтожена. А сопли и нюни оставьте для себя.
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03.04.2024 13:17 Відповісти
У нас скоро вже доріг не буду. Але дякуємо за карту, блд!
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02.04.2024 22:12 Відповісти
Американський "блін" ,можеш спокійно іти накуй із своїми "американськими картами",Американські політикани лицемірні багаторічні 3,14здуни по відношенні до України і її народу.
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02.04.2024 22:14 Відповісти
Вони вважають що це реально потужний сигнал... і з орками не ескалувати і нам якусь наживку кинути
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02.04.2024 22:37 Відповісти
Як вже заїбав цей пустопорожній піздьож.
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02.04.2024 22:15 Відповісти
Потрібно для України 22 рік ,потрібно для України 23 рік ,потрібно для Українеи 24 рік ,.по факту 22 половий орган 23 половий орган 24 великий половий орган.
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02.04.2024 22:16 Відповісти
Якщо в ту "дорожню карту" закласти асфальт та 50% відкатів, то дєрьмак погодиться. В іншому випадку буде багато хамства та бикування, яке дєрьмак та найвеличніше пусте місце вважають дипломатією.
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02.04.2024 22:20 Відповісти
Вам ооооон туди...

Легше верблюду стати президентом ніж с таким президентом стати членом НАТО.

А дорожню карту треба, зрозуміло.
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02.04.2024 22:23 Відповісти
Так вон для чего Вова и прочая пи^арасня на всех уровнях во время войны дороги кинулась строить. Чтобы с этой картой, по этим дорогам - в НАТО.
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02.04.2024 22:28 Відповісти
З зайчиком та барабаном.
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02.04.2024 22:32 Відповісти
Капєць ! Дорожна карта - це вирок Україні на черговому самміті НАТО у США. Дострибався наш верховний командувач, доцілувався у засос, доселфівся з конгресменами та дамами. Отой "туалетний папір", який він назбирав з підписами вже якраз піде за призначенням у чергового президента. А Україна піде .... як завжди, триматись, боротись, захищатись наодинці ! Був в Україні Винниченко, і ось ... знову ...
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02.04.2024 22:33 Відповісти
На запитання про удари України по території рашки, відповіли глава МЗС Франції Стефан Сежурне та держсекретар США Блікнкін, на сьогоднішній пресконфернеції у Парижі.
"Це не викликає майже жодних коментарів з нашого боку. Український народ діє на свій розсуд у межах легітимної оборони", - сказав Сежурне.

Він зазначив, що Росія є країною-агресором, тому "в таких умовах складно сказати щось іще".

Зі свого боку Блінкен підкреслив, що США не підтримують і не схвалюють ударів України за межами її території.
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02.04.2024 22:34 Відповісти
Поки штати судячи по інтерв'ю Чалого який був на саміті в Вільнюсі, основний противник вступу України до Нато
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02.04.2024 22:35 Відповісти
разом з фріцами.а це можливо вказує на підкилимні домовленості куйла із США І Німеччиною, хоча не виключено купівля куйлом в американських і німецьких ( політичних торгашів),вигідного для 3,14дерації рішення...
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02.04.2024 22:48 Відповісти
Та Байдена точно не купив, просто для штатів вигідна Україна в підвішеному стані, сіра зона, коли раша тут завязне надовго... як колись совок в Афгані..

перше не буде загрожувати Нато, як не як війна забирає багато військових ресурсів

друге офіційно санкції і через них раша продає в Азію ресурси з дисконтом... а там як не крути більшість американського виробництва... а це зниження інфляції та великі прибутки для бізнесу
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02.04.2024 22:58 Відповісти
Ну і бонуси продажа оркам компонентів для озброєння по завишених цінах... без цих компонентів вони б...ть ніодної ракети чи беспілотника б не зробили наразі...
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02.04.2024 22:59 Відповісти
Та хоч цілу колоду карт. Питання в тому, хто з Зельоної верхівки бажає виконувати умови вступу? Прийняти закони, які обрубають їм можливість красти з бюджету? Боротись з корупцією самого себе? Зробити судову систему незалежною, змінити теперішніх суддів на незабруднених в корупції, і вони зразу почнуть саджати Зельоних? Почати по новому згорнуті реформи, і теж нарватись на спротив олігархів? Ага. Не дочекаєтесь.
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02.04.2024 22:40 Відповісти
Дістали..аж тіппє, коли про дорожні карти та їх розробку розповідають..а потім буде імплементація..
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02.04.2024 22:46 Відповісти
Як ви задрали вже. Лукашенку свою карту розробляйте, НАТО грьобані.
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02.04.2024 22:49 Відповісти
....треба дуже багато наговорити .Ні честі та гідності.
рашисти ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ !!!!!!!!!!
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02.04.2024 22:57 Відповісти
Ну ясно,в черговий раз зливають.Все,як в вірші "ПАМ'ЯТАЙ",який Олександр Олесь написав ще в 1931 році.Щоб не дійшло до подій,описаних в послідніх двох куплетах,потрібно терміново починати відновлювати ядерний потенціал.В українців може бути тільки один союзник-це власна ядерна бомба.
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02.04.2024 23:16 Відповісти
НАЧИНАЙТЕ ПРОЦЕСС ПРИЕМА УКРАИНЫ В НАТО!
Без ПДЧ и карт дорожных, крапленных. УКРАИНА ДОСТОЙНА!
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03.04.2024 03:58 Відповісти
НАТО, НАТО. Може краще збагачувати уран та розробити засоби доставки? Бо ці договори, як виявляється - нічого не варті.
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03.04.2024 06:36 Відповісти
Эта "морковка" уже воняет. Дайте новую.
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03.04.2024 06:54 Відповісти
 
 