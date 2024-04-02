УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4193 відвідувача онлайн
Новини
9 424 30

Основна проблема у створенні спецтрибуналу для РФ - це імунітет "трійки", - Кулеба

дмитро,кулеба

Головною перешкодою у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України є застереження з боку ряду країн, що на ньому не можна буде судити так звану "трійку" - главу держави, главу уряду та міністра закордонних справ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час підсумкової пресконференції за результатами міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Невирішеним питанням залишається не форма трибуналу. Я думаю, що ми знайшли рішення, коли він може бути як міжнародним, так і гібридним. Але в основі проблеми лежить питання подолання імунітетів так званої "трійки" (глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ, які за міжнародним правом користуються імунітетом від юрисдикції інших держав - Ред.)", - пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що наразі у групи країн у межах координації групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України є застереження саме щодо цього питання.

"Є група країн, які кажуть, що ми не вважаємо, що ця "трійка" може бути позбавлена імунітетів. Вони є частиною дискусії, яка відбувається в координаційній групі. Інша частина координаційної групи виступає проти такого бачення", - підкреслив Кулеба.

За його словами, країни, які мають такі застереження, могли б просто зняти їх та залишити це питання на розсуд самого трибуналу.

"Існує міжнародна правова практика, що трибунал сам вирішує, якою юрисдикцією він володіє", - зазначив він.

Крім того, сам документ про створення спецтрибуналу може бути сформульований таким чином, щоб "вирішити питання імунітету у прецеденті" - "створити прецедент, який матиме спеціальну основу і не застосовуватиметься до інших подібних випадків".

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що якщо політики хочуть служити правосуддю, то юристи завжди знайдуть спосіб для його досягнення.

"І якби міжнародне співтовариство дотримувалося іншої логіки, Нюрнберзький трибунал не відбувся б. Не було б Міжнародного трибуналу по колишній Югославії та інших трибуналів, створених міжнародним співтовариством. Отже, все починається з бажання здійснювати правосуддя", - сказав він.

Читайте: Якщо світ хоче показати, що не боїться Путіна, то його потрібно судити вже зараз. Заочно, - The Telegraph

Автор: 

Гаазький трибунал (166) росія (64871) трибунал (259) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
тобто Деніца засудили до тюрячки, а Рібенторпа до мотузки незаконно?)
показати весь коментар
02.04.2024 23:08
+2
Їм, кацапським виродкам, треба "тройки НКВД", а не цивілізований міжнародний суд.

показати весь коментар
02.04.2024 22:33
+2
Кончені не розуміють цим вони розв'язують руки терористам.
показати весь коментар
02.04.2024 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба, есть такое понятие как частное определение суда. Это о тех, кто сделал всё, чтобы Ху#ло таки открыто напало. Не узнаёшь своих в этом качестве???
показати весь коментар
02.04.2024 22:32 Відповісти
Їм, кацапським виродкам, треба "тройки НКВД", а не цивілізований міжнародний суд.

показати весь коментар
02.04.2024 22:33 Відповісти
Не переживай! Вони самі собі їх скоро вводить почнуть! Пам"ятаєш оповідання Конан-Дойла "Пістрява стрічка"? Там є епізод коли Шерлок Холмс пояснює чому гадюка отримавши побої палицею повернулася назад до господаря та вкусила його самого Тут - та сама ситуація! І вона повториться Бо подібне вже було - у 1917-му Отримавши розгром на фронтах у Росії переключилася на "війну своїх проти своїх" Почали шукать "врагов унутренних" (або їх "назначать") І з"явилися "трійки"
показати весь коментар
03.04.2024 05:29 Відповісти
шопопало
показати весь коментар
03.04.2024 07:19 Відповісти
"Не вважайте, що вас оточують ідіоти! Хоча-б думайте, що люди, які вас оточують, за розумовими здібностями рівні вам Якщо вони вас перевершать в знаннях чи вміннях - то це ваша проблема А не їхня!"
показати весь коментар
03.04.2024 08:44 Відповісти
політрук, не втомлюй
показати весь коментар
03.04.2024 17:42 Відповісти
Знаєш чому рибалки в тропіках не ловлять баракуду?
Сигуатера, або чігуатера - це вид харчового отруєння. Отруєння виникає через вживання деяких забруднених токсином тропічних і субтропічних риб. При попаданні в організм токсин (сігуатоксин), який присутній у високих концентраціях у заражених риб, може впливати на систему травлення, м'язову і / або неврологічну системи. В основному, сигуатоксин можна виявити у великих рифових риб, найчастіше у баракуди
Ти теж заражений сігуатерою - тому з тобою можна вести себе лише так як я себе тобі протиставляю У випадку ближчого контакту отруїться можна!
показати весь коментар
03.04.2024 18:22 Відповісти
Ти хворий; сходи до лікаря. Хоча, вважаю, він тобі вже не допоможе.
показати весь коментар
03.04.2024 23:11 Відповісти
Знаєш у чому важкість в роботі лікарів-психіатрів? Їх пацієнти ніколи не погоджуються з тим, що вони мають захворювання! Вони вважають, що хворі всі, хто їх оточує - навіть сам лікар А вони самі - цілком здорові Так і ти! Але це вже ТВОЯ проблема!
показати весь коментар
04.04.2024 03:41 Відповісти
О! Дякую, пане Яре! А я все гадав: що мені нагадує заява найвеличнішого про те, що у повномаштабному вторгненні винуватий увесь світ - бо проґавив, а вони "потужні" пабєдуни, яким не дають допомоги. Якось не спало на думку покопирсатися в психіатрії...
показати весь коментар
04.04.2024 10:00 Відповісти
Навіщо ці дипломатичні "приколи". Краще нехай хтось найметься "віночєрпієм" в ***** і його хунти і отруїть це біосміття.
показати весь коментар
02.04.2024 22:39 Відповісти
Кончені не розуміють цим вони розв'язують руки терористам.
показати весь коментар
02.04.2024 22:40 Відповісти
скільки там спалили на афган? більше ніж на 1 тпрлн... а тут бодаються за 50 лярдів і навіть в крелит... то переведить війну на польшу, прьалтів, німців і за день все виришиться... за годину....
показати весь коментар
02.04.2024 22:43 Відповісти
А трійку третього рейху хтось боявся би судити? Герінг був третім після Гітлера і був засуджений. Так що це все отмазкі від зелеімпотентів які добре знають що партнери х*й ложили на Україну але пипл треба чимось кормити по типу марафона п*здежа
показати весь коментар
02.04.2024 22:44 Відповісти
Так Рейх войну проиграл, Германию оккупировали.
показати весь коментар
03.04.2024 06:13 Відповісти
Ну так і кацапію треба знищити і окупувати бо по другому це все дешева п*здёж
показати весь коментар
03.04.2024 07:38 Відповісти
Для этого их нужно победить. Для этого нужно решить проблему с тем, что у них почти 30 миллионов мужского населения 18-45 лет и самое большое количество стратегических боеголовок, которые они научились запускать подлодками из под льда. Плюс за ними стоит Китай и вообще глобальный юг, у которого свои счеты с США. Поэтому на уровне технологий сегодняшнего времени военная победа и тем более оккупация над каципей не возможна. Их может разрушить только что то внутри их систем.
показати весь коментар
03.04.2024 07:55 Відповісти
Ну вже давно ясно стало що не нам одним кацапію побеждать і тим більше окуповувати. Бій не рівний і партнери це дуже добре знають. Настав час Українцям знімати рожеві окуляри і ставити всю державу на воєнні рейки бо питання самого існування їхнього етносу та держави вже давно на повестке дня у ново избранного х*йла.
показати весь коментар
03.04.2024 11:52 Відповісти
Так і жаб готуйте до трибуналу за здачу кордонів та роботу на пуйла, вони мають висіти поряд!
показати весь коментар
02.04.2024 22:57 Відповісти
тобто Деніца засудили до тюрячки, а Рібенторпа до мотузки незаконно?)
показати весь коментар
02.04.2024 23:08 Відповісти
вот Гитлер дурак, у него ж иммунитет был.
показати весь коментар
02.04.2024 23:53 Відповісти
а Клинтона заимпичили за бабу в суде. тоже мог всех послать. хотя там конечно не Гаага.
показати весь коментар
02.04.2024 23:54 Відповісти
Вже виданий ордер на арешт ***** як війскового злочинця міжнародним судом , що він верзе той Кулеба? На кого працює?
показати весь коментар
02.04.2024 23:56 Відповісти
Питання подолання імунітетів і всілякої юрисдикції вирішуються на полі бою.
І ніяк не іншим способом.

Переможець завжди вирішує хто правий а хто винний.
І тільки переможець визначає всі правила наступної юрисдикції.

Все інше словоблудство.
показати весь коментар
03.04.2024 00:25 Відповісти
Не проблема. Трійку можна вбити без суду.
показати весь коментар
03.04.2024 02:29 Відповісти
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТО НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЭТОГО !)
показати весь коментар
03.04.2024 02:55 Відповісти
Кулеба просто мнется и боится сказать главное - победителей не судят. Вот поэтому и был суд над верхушкой Рейха, потому что они проиграли войну. Что то Буша, Рамсфелда и Райз не засудили за 2003 год, когда позднее было доказан обман в ОНН. Интересно почему )

Куда проще будет засудить верхушку Украины, которая одной рукой послала кремль и сказала, что идет не только в ЕС, но и Нато, а другой рукой продавала оружие так, что была номером 3 по количеству проданного вооружения за рубеж, включая сотни комплексов пво, и плюс невроятное - начала резать собственные ракетные программы. Казалось бы. Что же поможет пойти не так. Геостратехи блин.
показати весь коментар
03.04.2024 06:19 Відповісти
Нісенітниця! Рашкованська ядерна зброя й неадекват у кремлі - ось головна причина імпотенції заходу.
показати весь коментар
03.04.2024 07:16 Відповісти
 
 