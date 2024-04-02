Столтенберг пропонує НАТО прийняти план допомоги Україні на суму 100 млрд дол., - Financial Times

За інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це стане переходом Рубікону. У НАТО з'явиться роль у координуванні летальної підтримки України... Я бачу ознаки появи консенсусу", - розповів виданню один із дипломатів, обізнаних із ситуацією.

За словами кількох дипломатів, так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени альянсу.

Якщо пропозицію схвалять, вона дасть НАТО контроль над очолюваною США контактною групою щодо України і дасть змогу альянсу керувати постачанням летальної зброї Києву, пояснює Financial Times. Зазначається, що робота над планом Столтенберга відбувається на тлі того, що Конгрес США з осені минулого року не може узгодити великий пакет допомоги для України.

При цьому пропозиція Столтенберга в разі імплементації передбачатиме набагато скромнішу американську фінансову участь, ніж планувалося досі. Так, згідно з однією з розглянутих схем, США потрібно буде передати в загальний фонд НАТО тільки $16 млрд.

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FT наголошує, що цю пропозицію обговорять пізніше цього тижня глави МЗС НАТО на зустрічі в Брюсселі. Зазначається, що Столтенберг представив пропозицію як спосіб "захистити механізм від вітрів політичних змін". Financial Times називає однією з таких змін можливу перемогу експрезидента США Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

Столтенберг планує досягти згоди до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року. Водночас два дипломати зазначили, що для ухвалення плану необхідна згода всіх членів Альянсу, і на переговори можуть піти місяці.

Прихильники ідеї Столтенберга, як зазначає Financial Times, вважають, що в разі згоди на заснування подібного фонду, країни НАТО "зможуть представити Києву конкретні результати саміту Альянсу з урахуванням того, що проти бажаного Україною прогресу на шляху вступу в НАТО виступає значна кількість країн-членів".

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