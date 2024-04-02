УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4193 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
7 862 32

Столтенберг пропонує НАТО прийняти план допомоги Україні на суму 100 млрд дол., - Financial Times

столтенберг

За інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це стане переходом Рубікону. У НАТО з'явиться роль у координуванні летальної підтримки України... Я бачу ознаки появи консенсусу", - розповів виданню один із дипломатів, обізнаних із ситуацією.

За словами кількох дипломатів, так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени альянсу.

Якщо пропозицію схвалять, вона дасть НАТО контроль над очолюваною США контактною групою щодо України і дасть змогу альянсу керувати постачанням летальної зброї Києву, пояснює Financial Times. Зазначається, що робота над планом Столтенберга відбувається на тлі того, що Конгрес США з осені минулого року не може узгодити великий пакет допомоги для України.

При цьому пропозиція Столтенберга в разі імплементації передбачатиме набагато скромнішу американську фінансову участь, ніж планувалося досі. Так, згідно з однією з розглянутих схем, США потрібно буде передати в загальний фонд НАТО тільки $16 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це буде історичною помилкою, якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, - Столтенберг

FT наголошує, що цю пропозицію обговорять пізніше цього тижня глави МЗС НАТО на зустрічі в Брюсселі. Зазначається, що Столтенберг представив пропозицію як спосіб "захистити механізм від вітрів політичних змін". Financial Times називає однією з таких змін можливу перемогу експрезидента США Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

Столтенберг планує досягти згоди до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року. Водночас два дипломати зазначили, що для ухвалення плану необхідна згода всіх членів Альянсу, і на переговори можуть піти місяці.

Прихильники ідеї Столтенберга, як зазначає Financial Times, вважають, що в разі згоди на заснування подібного фонду, країни НАТО "зможуть представити Києву конкретні результати саміту Альянсу з урахуванням того, що проти бажаного Україною прогресу на шляху вступу в НАТО виступає значна кількість країн-членів".

Читайте також: Столтенберг про вступ України до НАТО: "Це не питання "якщо", це питання "коли"

Автор: 

НАТО (6395) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
"Столтенберг планує досягти згоди до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року. Водночас два дипломати зазначили, що для ухвалення плану необхідна згода всіх членів Альянсу, і на переговори можуть піти місяці"

А ********** повії Орбан і Фіцо погодяться? Питання риторичне. Орбан вже наполегливо обробляє Трампа, щоб той "ні копійки не дав Україні". Навряд чи в питанні, запропонованому генсеком НАТО, кремлівська повія діятиме інакше
показати весь коментар
02.04.2024 22:34
+8
Дідько - нам зброя потрібна ще вчора на позавчора, а не через п'ять років!
показати весь коментар
02.04.2024 22:46
+7
чергова порція натівського наіпалово ,чи то "кидалово" України і її народу, від брехливих Західних собак.Все це обіцяється для того, щоб Україну не запрошувати в НАТО...
показати весь коментар
02.04.2024 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Така поміркована людина і раптово з такими радикальними пропозиціями!11!
показати весь коментар
02.04.2024 22:31 Відповісти
чергова порція натівського наіпалово ,чи то "кидалово" України і її народу, від брехливих Західних собак.Все це обіцяється для того, щоб Україну не запрошувати в НАТО...
показати весь коментар
02.04.2024 22:39 Відповісти
Можливо і ні. Я вас розумію до речі.
показати весь коментар
02.04.2024 22:41 Відповісти
давай гризи багаторічну брехливу кістку західних брехунів ,по відношенні до України і її народу, і за українським стародавнім звичаєм "а ось вам" .Дуже не популяризуй рашистське хамство,воно Тебе видає .
показати весь коментар
02.04.2024 22:56 Відповісти
Максімка чи то подлякіська ,руснява ботів підорг йди наггуй два рази
показати весь коментар
02.04.2024 23:03 Відповісти
Якщо ти "валянок" ,ще не вїхав,"курячими мозгами" ,що починаючи з Будапештської афери ,(роззброївши ), Україну і її народ ,обіцяючи на словах "золоті гори", а на ділі крок за кроком іде поступове знищення її і дальше "обіцянка на обіцянці) ", тоді хто ж тобі "дохтур",,,?
показати весь коментар
02.04.2024 23:20 Відповісти
Знищеня українського народу відбувалося і відбувається віковими часами на всьому протязі московитої тісторії.Помилкою в Будапештському меморандумі було, як все це оформлено. А вот швидкий вступ до НАТО на той час, було б гарантією безпеки для України і без ядерної зброї,а також утримувати його вкрай дорого для УКРАІНИ. Притензії треба пред'являти в першу чергу до нашої влади,та нашим виборцям.
показати весь коментар
03.04.2024 14:44 Відповісти
"Столтенберг планує досягти згоди до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року. Водночас два дипломати зазначили, що для ухвалення плану необхідна згода всіх членів Альянсу, і на переговори можуть піти місяці"

А ********** повії Орбан і Фіцо погодяться? Питання риторичне. Орбан вже наполегливо обробляє Трампа, щоб той "ні копійки не дав Україні". Навряд чи в питанні, запропонованому генсеком НАТО, кремлівська повія діятиме інакше
показати весь коментар
02.04.2024 22:34 Відповісти
Орбана Шольц на себе візьме.
показати весь коментар
02.04.2024 22:36 Відповісти
Орбана закриють в коміркі коли будуть приймати рішення.
показати весь коментар
03.04.2024 16:32 Відповісти
Здається, що одні Різдєжі, щоб затянуть допомогу від США, бо не знають, як затягнуть
показати весь коментар
02.04.2024 22:45 Відповісти
Дідько - нам зброя потрібна ще вчора на позавчора, а не через п'ять років!
показати весь коментар
02.04.2024 22:46 Відповісти
Має бути наглядач за кожним центом, інакше то вони просто спонсують ворога через жабу та ОПу!
показати весь коментар
02.04.2024 22:53 Відповісти
НАТО живі гроші точно не даватиме. Лише зброю.
показати весь коментар
02.04.2024 23:06 Відповісти
які центи? Лише живими патронами
показати весь коментар
02.04.2024 23:07 Відповісти
Щось такі зачуяли, аби не пізно, Макрон красава, трохи зашивилися.... Для роздумів
показати весь коментар
02.04.2024 23:05 Відповісти
Це вже їхнє " буде скоро після канікул на самміті ми дамо ми вирішуємо…….." бла бла бла
показати весь коментар
02.04.2024 23:32 Відповісти
Така цифра у $100 млрд була б гарною на 1 рік, а не на 5.
показати весь коментар
03.04.2024 00:46 Відповісти
А у мадярів він запитав?
показати весь коментар
03.04.2024 06:54 Відповісти
Хороша ідея від Столтенберга. А найголовніше, якщо це буде прийнято, щоб ці фінанси надходили в Україну в вигляді зброї, а не грошей, тому що зграя ЗЕбанутих шакалів все розкраде. І над зброею потрібен тотальний контроль, тому що всякі там д,Ермаки і її можуть перепродати.
показати весь коментар
03.04.2024 08:38 Відповісти
Перш ніж щось пропонувати потрібно зняти памперси.
показати весь коментар
03.04.2024 09:21 Відповісти
В які часи ми живемо...... америкоси виявились імпотентами
показати весь коментар
03.04.2024 09:48 Відповісти
Очередная успокоительная пилюля Украине - в НАТО не возьмём, но вот насобираем вам, можеть быть ( а может и не быть! ) 100 млдр. в течение 5 лет, да и Штатам меньше финансовая нaгрузка. Думаю, что обсуждать и будут 5 лет. ((
показати весь коментар
03.04.2024 20:43 Відповісти
пропонує
показати весь коментар
03.04.2024 21:53 Відповісти
Ось і НАТО...
показати весь коментар
03.04.2024 20:56 Відповісти
Заімбіся пахне пі₴я відСША. Величніша країна світу здувається з 60- ти мільярдів до 16-ти! Врті прикладу схематозу!
показати весь коментар
03.04.2024 21:26 Відповісти
ЯК ЩО МИ ОТРИМАЄМО ГАРАНТІЇ, МИ ДАМО ВАМ ГАРАНТІЇ
показати весь коментар
03.04.2024 21:46 Відповісти
пропонує
показати весь коментар
03.04.2024 21:51 Відповісти
 
 