В Європі заблоковано €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів

На території країн Євросоюзу заморожено €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200-208 мільярдів державних активів", - зазначив він.

Окремо єврокомісар висловив сподівання на "швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів" для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За його оцінкою, ці надходження можуть становити близько 2-3 млрд євро на рік.

Він також наголосив, що із запуском подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, "українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій".

"І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників" - резюмував Рейндерс.

Читайте: Якщо Євросоюз хоче перемоги Україні, йому доведеться конфіскувати активи РФ, - голова Банку Латвії Казакс