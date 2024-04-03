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В Європі заблоковано €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів

рублі,активи

На території країн Євросоюзу заморожено €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200-208 мільярдів державних активів", - зазначив він.

Окремо єврокомісар висловив сподівання на "швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів" для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За його оцінкою, ці надходження можуть становити близько 2-3 млрд євро на рік.

Він також наголосив, що із запуском подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, "українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій".

"І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників" - резюмував Рейндерс.

Читайте: Якщо Євросоюз хоче перемоги Україні, йому доведеться конфіскувати активи РФ, - голова Банку Латвії Казакс

Автор: 

росія (64871) Євросоюз (13306) заморожені активи (544)


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Стан із нафтопереробкою на пітьмі насьогодні в інфографіці:

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03.04.2024 00:36 Відповісти
Там ще цікаво, який відсоток кожний завод займає на ринку нафтопродуктів, бо ж не всі однакову кількість нафти переробляють.
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03.04.2024 00:40 Відповісти
Але ми Вам їх не дамо, ба навіть відсотки з тих грошей собі залишимо, бо ж рашка обов'язково в суди піде, будемо на ті відсотки судитись!
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03.04.2024 00:38 Відповісти
- Захід боїться власної тіні, розумієте? Він боїться, що російська влада звернеться з позовами до європейських чи американських судів. І от зараз найкращі уми західних юристів і фінансистів розроблюють якусь формулу, яка не дозволить їм це зробити. Насправді, на мою думку, ситуація є значно простішою.

Треба зрозуміти, якщо ворог зруйнував правила, то давати йому право використовувати ці правила - просто абсурд. Треба ухвалити політичне рішення, що будь-які позови, які будуть йти від країни-агресора, яка вчинила напад та воєнні злочини проти незалежної держави, не приймаються. І тоді питання про те, що можна і що не можна робити, відпадає саме собою.

- Тобто західні джентльмени все ще хочуть грати за правилами з російськими бандитами?

- Якраз про це і йдеться. Треба нарешті зрозуміти нашим західним джентльменам, що з бандитами треба грати лише по-бандитськи. І сказати бандитам, ми з вами будемо грати саме за такими ж правилами. Ось і все.
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03.04.2024 00:42 Відповісти
Джон з Алабами отримав строк у вязниці за вчиненні злочини - Джон актор з Голівуду за те саме змушений проходити реабілітацію і повинен вислуховувати шо то не він винуватий а винувате його тяжке дитинство в тому шо він вчинив. Так звісно на Заході всі рівні перед законом і мають однакові права - а випадок Джона актора це виняток з правил шо поступово переходить у правило .
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03.04.2024 01:03 Відповісти
Все взаємопов'язано.

отморожене ***** = заморожене бабло.
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03.04.2024 00:59 Відповісти
дадуть відсотки максимум

це цирк

мета це послаблення росії але не її знищення

тобто Україна буде балансувати ось в такому стані головне щоб до європи не дійшло
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03.04.2024 01:00 Відповісти
Головне що лід все ж тронувся, захід розуміє що може бути і ще гірше, всім їм сцикотно але має бути межа, ну ні то вітання руцьке мір з їх зомбі,як то так
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03.04.2024 01:07 Відповісти
Ну й закупайте зброю для України на ті гроші. Визнвйте Засрашку країну з режимом війскових злочинців й терористів та когфіскуйте гроші на користь України. Але багато ще прикормлених ******, на яких є компромат "важкий" седять у владних кріслах світу :/
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03.04.2024 01:53 Відповісти
 
 