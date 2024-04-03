В Європі заблоковано €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів
На території країн Євросоюзу заморожено €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів.
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200-208 мільярдів державних активів", - зазначив він.
Окремо єврокомісар висловив сподівання на "швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів" для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За його оцінкою, ці надходження можуть становити близько 2-3 млрд євро на рік.
Він також наголосив, що із запуском подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, "українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій".
"І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників" - резюмував Рейндерс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба зрозуміти, якщо ворог зруйнував правила, то давати йому право використовувати ці правила - просто абсурд. Треба ухвалити політичне рішення, що будь-які позови, які будуть йти від країни-агресора, яка вчинила напад та воєнні злочини проти незалежної держави, не приймаються. І тоді питання про те, що можна і що не можна робити, відпадає саме собою.
- Тобто західні джентльмени все ще хочуть грати за правилами з російськими бандитами?
- Якраз про це і йдеться. Треба нарешті зрозуміти нашим західним джентльменам, що з бандитами треба грати лише по-бандитськи. І сказати бандитам, ми з вами будемо грати саме за такими ж правилами. Ось і все.
отморожене ***** = заморожене бабло.
це цирк
мета це послаблення росії але не її знищення
тобто Україна буде балансувати ось в такому стані головне щоб до європи не дійшло