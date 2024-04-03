Західні країни розглядають переведення формату "Рамштайн" під контроль НАТО на випадок перемоги Трампа, - Politico

США та західні країни вивчають можливість переведення Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", під егіду НАТО. Це хочуть зробити на випадок перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників і представника США.

Очікується, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3-4 квітня обговорюватиметься низка варіантів, включно з поступовим переходом "Рамштайну" під контроль Альянсу.

Один зі співрозмовників видання розповів, що завершити процес планують на саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Як повідомило американське джерело, дискусії щодо участі НАТО в "Рамштайні" відбуваються "на дуже високому рівні". За його словами, одна з ідей полягає в тому, щоб захистити Контактну групу від змін, пов’язаних із виборами у США та Європі.

У разі схвалення цей крок стане останнім із серії заходів, вжитих для зміцнення інституцій в очікуванні другої каденції Трампа. Наприкінці 2023 року американські законодавці схвалили закон, забороняє будь-якому американському президенту виводити США із НАТО без згоди Конгресу.

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