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Західні країни розглядають переведення формату "Рамштайн" під контроль НАТО на випадок перемоги Трампа, - Politico

рамштайн

США та західні країни вивчають можливість переведення Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", під егіду НАТО. Це хочуть зробити на випадок перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників і представника США.

Очікується, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3-4 квітня обговорюватиметься низка варіантів, включно з поступовим переходом "Рамштайну" під контроль Альянсу.

Один зі співрозмовників видання розповів, що завершити процес планують на саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Як повідомило американське джерело, дискусії щодо участі НАТО в "Рамштайні" відбуваються "на дуже високому рівні". За його словами, одна з ідей полягає в тому, щоб захистити Контактну групу від змін, пов’язаних із виборами у США та Європі.

У разі схвалення цей крок стане останнім із серії заходів, вжитих для зміцнення інституцій в очікуванні другої каденції Трампа. Наприкінці 2023 року американські законодавці схвалили закон, забороняє будь-якому американському президенту виводити США із НАТО без згоди Конгресу.

Читайте: Столтенберг пропонує НАТО прийняти план допомоги Україні на суму 100 млрд дол., - Financial Times

Автор: 

НАТО (6395) Рамштайн (139)


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Топ коментарі
+2
о це якраз сценарій для китаю і путі) війна з нато без США

так воно і буДЕ
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03.04.2024 01:11
+1
ЛУЧШЕ ЗАХВАТИТЕ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ И СТРЕЛЬНИТЕ ВСЕМ С ИХ ТЕРРИТОРИИ ПО РФ !)
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03.04.2024 02:05
+1
Вже і НАТО ,Трампа боїться
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03.04.2024 03:06
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В Курске в результате атаки БПлА куда то прилетело. https://t.me/pecherymordora356
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03.04.2024 01:08 Відповісти
Горит комиш (С) 😆😆😆
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03.04.2024 02:15 Відповісти
трівожна
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03.04.2024 05:27 Відповісти
о це якраз сценарій для китаю і путі) війна з нато без США

так воно і буДЕ
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03.04.2024 01:11 Відповісти
Не буде.
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03.04.2024 02:30 Відповісти
Щоб знищити європейську цивілізацію треба всього лише популістів. ШИкарно
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03.04.2024 01:56 Відповісти
Демократія - вона така... демократія.
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03.04.2024 08:47 Відповісти
ЛУЧШЕ ЗАХВАТИТЕ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ И СТРЕЛЬНИТЕ ВСЕМ С ИХ ТЕРРИТОРИИ ПО РФ !)
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03.04.2024 02:05 Відповісти
БРО 🤦🏻😆😆😆😆😆👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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03.04.2024 02:16 Відповісти
Вже і НАТО ,Трампа боїться
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03.04.2024 03:06 Відповісти
А що зміниться? Що одне. шо іньше...ні про що
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03.04.2024 06:19 Відповісти
і на керівні посади, не професіоналів, а по квоті: гомосексуаліст, жінка, темношкірий і обов'язково пацифіст.
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03.04.2024 07:50 Відповісти
Ви дауна забули. Без нього звинуватять у порушенні прав інтелектуальних меншин.
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03.04.2024 09:15 Відповісти
Трамп прийде, рамштайн пропаде.
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03.04.2024 08:19 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=4***************&sxsrf=ACQVn09PT9ffX5Gb514MQDy7PDlXqy1jcw:1712121756717&q=%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C+%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4oLM99xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHKXlh0YceF3Rd2X-xRuDAbyNx7YcuFrRf2XNgAZO0FACM60alkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwih6vvIpqWFAxXogf0HHfpLCmkQzIcDKAB6BAgpEAE Тілль Ліндеманн культовий співак.
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03.04.2024 08:24 Відповісти
 
 