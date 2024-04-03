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Новини
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Президент США Байден провів телефону розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: обговорили "підтримку російської оборонно-промислової бази" з боку КНР

байден,сі,цзіньпін

У вівторок, 2 квітня, Джо Байден і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої обговорили не тільки американсько-китайські відносини, а й війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Байден та Сі приділили увагу темі війн в Україні та на Близькому Сході. Перед цим очікувалося, що Байден висловить стурбованість щодо підтримки Пекіном Росії, а також китайської економічної торговельної практики, порушень прав людини та обговорить із Сі денуклеаризацію Корейського півострова. Також президент США мав попередити Пекін про небезпеку ескалації конфронтації у Південно-Китайському морі.

У повідомленні  МЗС КНР йдеться:

"Дві великі країни, такі як Китай і Сполучені Штати, не повинні розривати свої зв’язки чи відвертатися одна від одної, тим більше не повинні скочуватися до конфлікту або конфронтації. Дві країни повинні поважати одна одну, співіснувати в мирі та прагнути взаємовигідної співпраці, … а не повертатися назад до протистояння", - сказав Сі.

Лідер Китаю назвав три головні принципи, якими, на його переконання, слід керуватись у відносинах між Китаєм і США, серед яких мирне співіснування, стабільність та довіра.

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"Обидві сторони повинні виконати свої зобов’язання одна перед одною і перетворити їх у реальність. Необхідно зміцнювати діалог на основі взаємної поваги, розсудливо врегулювати розбіжності, розвивати взаємовигідну співпрацю та посилювати координацію в міжнародних справах у відповідальний спосіб", - зазначив він.

Автор: 

Байден (2883) перемовини (2848) Сі Цзіньпін (312)


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кітайса зрозуміла і подвоїла поставки електронного залізаччя до любимого *****...
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03.04.2024 06:35 Відповісти
Всього 50 років тому це була аграрна країна, де кожен з мільярда жителів прозябав в середньому по долару в день.

І де сьогодні Китай?

Так все це завдяки торгівлі із Заходом, а не конфронтації із Заходом!
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03.04.2024 06:53 Відповісти
Дурний та жадний Захід сам зробив собі проблему
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03.04.2024 09:48 Відповісти
Сі Цзіньпін звинуватив Сполучені Штати у створенні економічних ризиків через широку заборону Байдена на високотехнологічний експорт до Китаю. Байден відхилив його звернення, а Білий дім заявив, що він сказав йому, що «Сполучені Штати продовжуватимуть вживати необхідних заходів, щоб запобігти використанню передових американських технологій для підриву нашої національної безпеки, без надмірного обмеження торгівлі та інвестицій».

Байден також відмовився відступити від TikTok, пригрозивши заборонити, якщо він не перейде в інші руки.
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03.04.2024 07:20 Відповісти
Під час телефонної розмови Сі сказав Байдену, що Тайвань залишається «непереступною червоною лінією» для Китаю, повідомляють державні ЗМІ.
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03.04.2024 07:23 Відповісти
Той хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям-комуністам - дурень в кубі...
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03.04.2024 07:45 Відповісти
З китайозівських бонз такі комуністи, як з Байдена імператор Галактики. В Китаї вже давно панує державний капіталізм, а всякі Сі та **** просто топ менеджери суперкорпорації Китай.
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03.04.2024 08:59 Відповісти
а де суперкапіталіст Джек Ма? не варто недооцінювати комуняцьку гебню. якби було так, як ви стверджуєте, то Сі не узурпував би владу і не намалював собі третій термін каденції, а як , згідно ваших слів, топ-менеджер, просто пішов би у відставку. та він не топ-менеджер, він диктатор-узурпатор-імператор..
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03.04.2024 14:16 Відповісти
 
 