Президент США Байден провів телефону розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: обговорили "підтримку російської оборонно-промислової бази" з боку КНР

У вівторок, 2 квітня, Джо Байден і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої обговорили не тільки американсько-китайські відносини, а й війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Байден та Сі приділили увагу темі війн в Україні та на Близькому Сході. Перед цим очікувалося, що Байден висловить стурбованість щодо підтримки Пекіном Росії, а також китайської економічної торговельної практики, порушень прав людини та обговорить із Сі денуклеаризацію Корейського півострова. Також президент США мав попередити Пекін про небезпеку ескалації конфронтації у Південно-Китайському морі.

У повідомленні МЗС КНР йдеться:

"Дві великі країни, такі як Китай і Сполучені Штати, не повинні розривати свої зв’язки чи відвертатися одна від одної, тим більше не повинні скочуватися до конфлікту або конфронтації. Дві країни повинні поважати одна одну, співіснувати в мирі та прагнути взаємовигідної співпраці, … а не повертатися назад до протистояння", - сказав Сі.

Лідер Китаю назвав три головні принципи, якими, на його переконання, слід керуватись у відносинах між Китаєм і США, серед яких мирне співіснування, стабільність та довіра.

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"Обидві сторони повинні виконати свої зобов’язання одна перед одною і перетворити їх у реальність. Необхідно зміцнювати діалог на основі взаємної поваги, розсудливо врегулювати розбіжності, розвивати взаємовигідну співпрацю та посилювати координацію в міжнародних справах у відповідальний спосіб", - зазначив він.