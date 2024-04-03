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США попереджали Росію про терористичний напад саме в "Крокусі", - Washington Post

крокус

За два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Хол" є потенційною ціллю для терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі  Washington Post.

Американські чиновники зазначили, що більш ніж за два тижні до трагедії в концертному залі, Москва отримала інформацію про те, що це місце може стати об'єктом терористичного нападу.

"Це викликає питання про те, чому російська влада не вжила більш суворих заходів щодо забезпечення безпеки місця, де бойовики влаштували трагедію, унаслідок якої загинуло понад 140 осіб, а будівлю було підпалено", — зазначає видання.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, допомагав людям евакуюватися з будівлі тієї ночі. В одному з інтерв'ю він повідомив, що персонал був попереджений про можливий теракт.

Другою ймовірною метою терористів була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після отримання попередження Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання планам бойовиків "Ісламської держави" на атаку синагоги в Москві.

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"Висока конкретність попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що Ісламська держава готувалася до нападу, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить заявам Москви про те, що застереження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти атаці", — зазначає видання.

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Автор: 

москва (1244) росія (64871) теракт (1005)


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Топ коментарі
+16
Важко запобігати своїм власним терактам. Так і без премії можна лишитись
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03.04.2024 06:38
+11
Взагалі русня повинні США у дупу цілувати.Якби вони дали нам те,що обіцяли-русня вже,за уралом була.
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03.04.2024 06:44
+9
не робіть з тим попереджуванням другий раз такої херні...
все одно дурні, проткнути скепою, нічого крім того, шо самі хочуть бачити не бачять.
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03.04.2024 06:38
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не робіть з тим попереджуванням другий раз такої херні...
все одно дурні, проткнути скепою, нічого крім того, шо самі хочуть бачити не бачять.
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03.04.2024 06:38 Відповісти
Взагалі русня повинні США у дупу цілувати.Якби вони дали нам те,що обіцяли-русня вже,за уралом була.
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03.04.2024 06:44 Відповісти
перецілуйте бубу в зелену дупу щє разів сто,
за знищєну програму оборони,
за недофінансування армії на 53млн гривень
на чому орала і настоювала опозиція напередодні кацапнячого вторгненя..
і да звинувачувайте весь світ в цьому, наші непереможні 73% довбодятлів...
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03.04.2024 06:53 Відповісти
Правила пропаганди доктора Геббельса знаєш. Сідай, 12 балів.
тобі про обіцянки США в особі Бідона, а ти звертаєш на ЗЕлупу. Здається, що українці добре знають, на відміну від тебе, про "заслуги" і одного і другого.
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03.04.2024 08:46 Відповісти
Що ти хочеш довести своїм постом? Що тотальне ігнорування зеленським попереджень, побажань та вимог США, нахабне розкрадання західної допомоги, призначення ним на ключові посади агентів кремля, згортання демократії та свободи слова, узурпація влади та хамська поведінка "всіляко сприяє" отриманню Україною допомоги?
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03.04.2024 10:16 Відповісти
марченко, ти не шифруйся, як ти написало бідон, не має відношення до того, що шмарклявий вилупок не готував країну до війни, а навпаки, хоча своїх вивіз за кордон і між іншим капітельманша, про яку ти тепер сцикливо не згадуєш, теж свого часу приклалась до знищення обороноздатності країни. але я ж добре пам'ятаю хто ти.
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03.04.2024 10:51 Відповісти
в мене таке враження шо і марчелло і Lexton - два підараси...
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03.04.2024 11:05 Відповісти
у вас там на американщині гейклуби вільно працють іди туди враження шукати.
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03.04.2024 13:39 Відповісти
цікавишся....
так і знав шо ти отой - по скрепам...
мо хоч на пляшку як нема сіюмінутної подружкі?
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03.04.2024 16:57 Відповісти
гомику, ти форуми поплутало, іди за руцкім ваєнним карабльом, там тобі і бутилка буде і інші враження, яких ти шукаєш.
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03.04.2024 20:36 Відповісти
Важко запобігати своїм власним терактам. Так і без премії можна лишитись
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03.04.2024 06:38 Відповісти
Кацапні попередження були до сраки. Адже все йшло по плану "Ва всьом Україна вінавата".
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03.04.2024 06:45 Відповісти
я б більше не попереджував але є акт...
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03.04.2024 09:43 Відповісти
я б більше не попереджував але є акт...
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03.04.2024 09:44 Відповісти
- Эй, дядя, у вас в ухе торчит банан !
- Я вас не слышу, у меня в ухе банан.
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03.04.2024 07:07 Відповісти
Нью-Йорк Таймс написал что США скрыли, Вашингтон Пост что попереджали аж про сам Крокус. А ведь оба газеты рупоры Белого дома.
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03.04.2024 07:20 Відповісти
Що за дурня? Як США могли "приховати" інфу про підготовку теракту, якщо за два тижні до нього про це писала вся світова преса?
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03.04.2024 10:20 Відповісти
То виходить, що пуйло допомагало терористам, а своїм громадянам чеше неправду? Воно знало, що буде теракт і дозволило йому відбутися, не попередило громадян про небезпеку, хоча які там на московії громадяни, вони як і пуйло прості терористи, або нацисти.
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03.04.2024 07:22 Відповісти
***** само його організувало, воно любить, коли горять і гинуть невинні люди,
воно має якісну відеозйомку в різних раурсах, і воно вірить, що людська жертва
принесе йому успіх на наступний період правління, як це вже було.
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03.04.2024 07:35 Відповісти
Фсб та гру рф організували продаж квитків на теракт для своїх. Оті в синіх світерах та світло-синіх джинсах як раз і були від спецслужб.
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03.04.2024 10:24 Відповісти
виходить, що х..ло переживав про синагогу (чому б це раптом), а в Крокусі тільки персонал попередили.
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03.04.2024 10:53 Відповісти
Якось підзадовбали своїми мутками з крокусом-покусом.
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03.04.2024 07:26 Відповісти
марна трата часу, "теракт" - заздалегідь спланована рашистами акція, вигоди від якої набагато більше ніж "втрати" півтори сотні бидломаси
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03.04.2024 07:40 Відповісти
ну якщо розвідка США так добре ознайомлена з планами фсб, то чому тоді не оголосять що путін здох ?

як всі ці гри "лицарів плаща та кінжала" вже підзадовбали - як тисячі ідіотських детективів на полках будь-якої книжкової крамниці
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03.04.2024 08:07 Відповісти
бубенці клована і розеткі змають кращє...
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03.04.2024 09:35 Відповісти
Знищення кацапів то - не теракт, то - очищення природи від паразитів.
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03.04.2024 09:01 Відповісти
тільки тупий дурень не розуміє, що ***** в найбільший мірі використає це проти України...
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03.04.2024 09:05 Відповісти
а він все використовує прои України, щоб не сталося у всьому винна Україна.
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03.04.2024 11:02 Відповісти
Знаєте за що у середньовіччі в часи епідемій вбивали розумних знахарів? Бо казали: "Якщо попереджав, то сам і наслав!"
Рашка живе ще там...
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03.04.2024 09:23 Відповісти
Знову про Крокус -Покус , там ,все зрозуміло, що це ФСБ , непрямі факти свідчать що це *****. По перше в одних стріляють в других ні , ? Зброя ******* ,є тільки у спец служби.? Таджиків що схопили звичайні люди.? якось так
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03.04.2024 09:54 Відповісти
Підігрівають тему щоб затримувати зброю для України-вона сяка-така обстріли по кацапам влаштовути буде.
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03.04.2024 10:52 Відповісти
навпаки. кацапи чекали цього теракту, щоб прив"язати до нього Україну.
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03.04.2024 11:09 Відповісти
як сказала манька аблігація-захарова - "єдінствєнная страна на планєтє, которая не виразіла соболєзнАванія росії - ето Україна".. МРАЗЬ СМЕРДЮЧА! Ще сміє щось вякати..
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03.04.2024 11:12 Відповісти
Як вже заїбав цей крокус... щодня в Україні орки вбивають більше людей, ніж "загинуло" в сраному крокусі, і всім тупо по ***!! Зато сраний крокус обсмоктувать будуть тепер роками!
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03.04.2024 11:32 Відповісти
Секретар Ради безпеки Кацапстану Патрушев заявив, що сліди теракту в підмосковній ратуші "Крокус" ведуть українські спецслужби.

"Нам намагаються нав'язати, що терористичний акт скоїв не київський режим, а прихильники радикальної ісламської ідеології", - заявив руснявий Патрушев на щорічній зустрічі голів рад безпеки країн ШОС.
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03.04.2024 13:12 Відповісти
Все допомагають русні, а воно як вовк, все одно в ліс дивиться. В 90ті роки "ніжки Буша" возили, щоб там народ з голоду не конав, зараз про теракти попереджують, як людей, а воно тварина, толку з того, тільки гарчить.
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03.04.2024 13:59 Відповісти
 
 