США попереджали Росію про терористичний напад саме в "Крокусі", - Washington Post

За два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Хол" є потенційною ціллю для терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Washington Post.

Американські чиновники зазначили, що більш ніж за два тижні до трагедії в концертному залі, Москва отримала інформацію про те, що це місце може стати об'єктом терористичного нападу.

"Це викликає питання про те, чому російська влада не вжила більш суворих заходів щодо забезпечення безпеки місця, де бойовики влаштували трагедію, унаслідок якої загинуло понад 140 осіб, а будівлю було підпалено", — зазначає видання.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, допомагав людям евакуюватися з будівлі тієї ночі. В одному з інтерв'ю він повідомив, що персонал був попереджений про можливий теракт.

Другою ймовірною метою терористів була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після отримання попередження Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання планам бойовиків "Ісламської держави" на атаку синагоги в Москві.

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"Висока конкретність попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що Ісламська держава готувалася до нападу, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить заявам Москви про те, що застереження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти атаці", — зазначає видання.

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.