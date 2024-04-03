Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 444 370 осіб (+710 за добу), 7009 танків, 11 142 артсистеми, 13 368 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 444 370 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,
- танків ‒ 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,
- артилерійських систем – 11142 (+30) од,
- РСЗВ – 1025 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6)
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
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+10 Vitaliy Kasenkov
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І така тенденція продовжилася і в післявоєнному СРСР (а потім і в РФ) Тому БМД швидко перебили за два роки війни А випуск їх зменшили - ресурси кинули на ремонт і відновлення звичайних ББМ
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashisti_rozcharuvalis_u_analogovnjetnoj_bmp_3_nastilki_scho_hochut_vidnoviti_virobnitstvo_bmp_2-8532.html Розчарування в БМД-3
Саме про це я й написав, що не бачу вже як рік БМД.
Те що їх рахують, чи рахували до загальної броні це зрозуміло.
Скоро замість мотолиг побачимо ГТ-Т і ГТ-С, а що, полуторки вже були.
БМП-2, БМД-2 та БМД-3 - пушка 30 мм.
БМП-3 - пушка 100 мм.
Реально нових танків вони випускають десь 100-150 на рік (це Т-90). Все інше - виключно відремонтовані та відновлені зі зберігання.
Чи ви думаєте, що Т-55 пішли на фронт як основний танк "від хорошого життя"?
Тож при існуючий динаміці втрат поточний стан з рівнем забезпечення цією технікою в них збережеться до кінця року. З січня-лютого 2025 року - тільки скорочення кількості танків і підрозділах, або скорочення кількості танкових підрозділів.
По Мста-С - скорочення вже пішло.
По Піонам - десь з вересня-жовтня буде тільки скорочення.
По БМП та БТР всіх типів - скорочення вже давно іде, тому катаються на мтлб-шках та гольф-карах вже більше півроку.
Це не означає нашу "переможеньку" вже 1 квітня 2025 року. Це означає, що ворог точно не "нескінчений".
При існуючій динаміці, а це 1 026 танків з початку року, можливо, десь до середини осіні ще вистачить. На жаль лінійно це не працює.
22 рік 3 032 танка, 23 рік 2 951 танк, тобто десь три тисячі на рік.
При умові що таки зможуть цю кляту тисячу відновити, то до кіця року таки протянуть. Про скорочення в січені, лютому 25-го і мови не може бути.
Тобто з 3000 "знищених ЗСУ" танків насправді в частини, відремонтованими, повертається від 1000 до 2000.
Дивіться: в них є зараз в частинах, нехай, ~3000 танків. До січня вони "втратять" (дуже сподіваємось) 2000 танків (рівномірно по місяцях). 1000 танків буде відремонтована в рем.бригадах (рівномірно по місяцях). 900 танків буде відновлено з баз зберігання (рівномірно по місяцях). Отже, на кінець року в них буде ті ж ~3000 танків. Цифри не точні - я показую, як це працює.
А от з січня-грудня-лютого кількість відновлених зі зберігання - різко скоротиться, а потік битої техніки з фронту перші декілька місяців не зміниться, а потім буде скорочуватись. Отже, на 01.07.2024 в них в військах буде, приблизно, 2500 машин. А на 01.01.2026 - вже не 2000, а 1800.
Це все - за умови збереження характеру війни та тактики застосування техніки засрашинцями. Але вона зміниться. Вони стануть танки береги ще до скорочення перших пари танкових полків. Гарантовано. Так працює мозок військових. Будуть кидати штурмовиків в атаки на газельках, без підтримки танками взагалі, якщо збережеться наказ "штурмувати".
Встрою, це те що хоч зараз в бій, а не гіпотетично в перспективі.
Щоб поверталася хоча б третина, потрібно вести наступальні дії і щоб уражена техніка опинялася у тебе в тилу, а не в сірій зоні. Проте відлетівшу башту ні яким скотчем назад вже не повернеш і вщент вигорівший остов ніякого оптимізу в плані відновлення не викликає.
Цифри якими ти оперуєш ну дуже завищені і до того ж три тисячі знищених це таки знищених, а не підбитих.
Нещодавно кацапи хотіли витягнути танк і що - втратили ще дві одиниці.
А ще я дуже сумніваюсь що хтось буде витягувати Т-64 і тим більш Т-54/55
Це все наші міркування і припущення з огляду на ситуацію на зараз, поява снарядів і F-16 все радикально змінить і явно не на користь кацапів.
PS: "знищені" - це з серії заміни цензором слів речників ГШ "бойові втрати" на "знищено". ГШ каже про "бойові втрати супротивника за добу 11 танків". Очевидно, що ГШ не казав "знищені", а "бойові втрати" - це в т.ч. і "заглох двигун в сірій зоні", і "злетіла гусінь" тощо. І в засрашинців служба евакуації битої техніки з поля бою - доволі добре працює. Бо там люди кровно заохочені в цій роботі - інакше, в штурмовики. І витягують взагалі все, що можна витягнути. І Т-54 теж. Обов'язково. Це вам не березень 2022 року, коли вони на узбіччях київської області кинули танків на декілька танкових бригад. Зараз - кожну залізяку намагаються витягнути. А ширина "сірої зони" в 5-10 км це дозволяє робити і нашим, і ворогу.
Про бойові втрати то це по живій силі, а техніку рахують саме знищену (підтвержену) і зміни вносять (зарахували як БМП, а виявилось що танк, зарахували як РСЗВ, а виявилось що ППО). І коли відео викладують коментують знищено чи уражено. Про двигун і гусянку дронщики їх добивають, щоб не було сумнівів у знищені.
Але це все не про те
Ти пишеш що з січня-лютого 2025 року піде скорочення, ні це вже буде втрата залишків. Навіть якщо в них є ще п'ять тисяч танків, то втречені сім тисяч це ні як не половина, скорочення вже пішло і як ти правильно зауважив - ворог точно не "нескінчений"
98 одиниць техніки та 710 чумардосів.
Арта 32, броня 29, логістика 30.
Танки перевалили за 7000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 444 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
- Потому что у хахляцких во время боя «горят глаза» А у наших «горят трубы»!