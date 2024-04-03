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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 444 370 осіб (+710 за добу), 7009 танків, 11 142 артсистеми, 13 368 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 444 370 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,
  • танків ‒ 7009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 13368 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11142 (+30) од,
  • РСЗВ – 1025 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1838 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога ЗСУ відбили на Новопавлівському напрямку, -Генштаб

Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123)


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Топ коментарі
+17
Минув 3692 день москальсько-української війни.
98 одиниць техніки та 710 чумардосів.
Арта 32, броня 29, логістика 30.
Танки перевалили за 7000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 444 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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03.04.2024 08:47
+10
Броня просідає, проте танки досягли ювілею.
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03.04.2024 08:05
+10
Орієнтовно дві тисячі в строю і не більше п'яти тисяч на зберіганні (це ті що сталіна бачили). І що тобі дає ця інформація? Ну склепають з п'яти тисяч тисячі півтори коробочок і кинуть на нас. Під нуль все не вигребуть, траба щось і на болотах залишати.
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03.04.2024 08:19
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Кругла цифра -7тисяч танчиків. Якою ціною. Скільки тисяч ще залишилося.
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03.04.2024 07:59 Відповісти
Орієнтовно дві тисячі в строю і не більше п'яти тисяч на зберіганні (це ті що сталіна бачили). І що тобі дає ця інформація? Ну склепають з п'яти тисяч тисячі півтори коробочок і кинуть на нас. Під нуль все не вигребуть, траба щось і на болотах залишати.
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03.04.2024 08:19 Відповісти
Доречі, я вже з рік не бачу ураженної БМД, можливо вони як ховрашок десь і є, а нам просто не видно. Теж саме буде і з танчиками, ми їх перестанемо бачити - одні гольф-кари.
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03.04.2024 08:31 Відповісти
Питання трохи двозначне Якщо ти не бачиш БМД у списках - то вони у загальних списках ББМ Якщо ж нема фотографій - то відповідь проста: БМД - це "полегшений" (за вагою) варіант ББМ
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03.04.2024 09:42 Відповісти
Ага, ага, а ще трохи корочший п'ять метрів проти семи, задрана морда, щоб легше було плавать, башта з 73 мм гарматою з розташуванням у передній частині, у БМП башта по центру або навіть в задній частині корпусу і 100 мм гармата, п'ять катків проти шести і алюмінєвий корпус - ну брати близнюки, рідна мама не відрізняє.
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03.04.2024 10:16 Відповісти
Ти сарказму не розгледів! Це на полі бою - просто "мильниця пластмасова" Двигун та ходова - стандартні Озброєння - теж Тому зменшення маси вирішилося за рахунок ослаблення бронювання! В СРСР ще з часів створення повітрянодесантних військ вони розглядалися як "легкоозброєна мобільна піхота" Тому вони не мали ніколи важкого озброєння! Сталін настворював корпусів ПДВ до війни Але вони мали на озброєнні лише стрілецьку зброю Навіть кулемети були тільки ручні - ДП І міномети - скомпоновані з саперними лопатками (калібр - 37 мм)
І така тенденція продовжилася і в післявоєнному СРСР (а потім і в РФ) Тому БМД швидко перебили за два роки війни А випуск їх зменшили - ресурси кинули на ремонт і відновлення звичайних ББМ
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03.04.2024 10:33 Відповісти
Там ще нюанс, що броня в БМД на алюмінієвій основі для зменшення ваги. Були статті, що під час війни в Україні москалі розчарувались в БМД-3 і хочуть відновити виробництво БМД-2, але не факт що відновили, скорше просто знімають з консервації. Але і там їх не багато.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashisti_rozcharuvalis_u_analogovnjetnoj_bmp_3_nastilki_scho_hochut_vidnoviti_virobnitstvo_bmp_2-8532.html Розчарування в БМД-3
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03.04.2024 10:43 Відповісти
Тому БМД швидко перебили за два роки війни

Саме про це я й написав, що не бачу вже як рік БМД.
Те що їх рахують, чи рахували до загальної броні це зрозуміло.

Скоро замість мотолиг побачимо ГТ-Т і ГТ-С, а що, полуторки вже були.
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03.04.2024 10:55 Відповісти
БМП-1, БМД-1 - пушка 73 мм.
БМП-2, БМД-2 та БМД-3 - пушка 30 мм.
БМП-3 - пушка 100 мм.
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03.04.2024 10:36 Відповісти
Осінтери дають цифру в "десь біля 950 танків на базах зберігання, доступних для відновлення".

Реально нових танків вони випускають десь 100-150 на рік (це Т-90). Все інше - виключно відремонтовані та відновлені зі зберігання.

Чи ви думаєте, що Т-55 пішли на фронт як основний танк "від хорошого життя"?

Тож при існуючий динаміці втрат поточний стан з рівнем забезпечення цією технікою в них збережеться до кінця року. З січня-лютого 2025 року - тільки скорочення кількості танків і підрозділах, або скорочення кількості танкових підрозділів.

По Мста-С - скорочення вже пішло.
По Піонам - десь з вересня-жовтня буде тільки скорочення.
По БМП та БТР всіх типів - скорочення вже давно іде, тому катаються на мтлб-шках та гольф-карах вже більше півроку.

Це не означає нашу "переможеньку" вже 1 квітня 2025 року. Це означає, що ворог точно не "нескінчений".
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03.04.2024 10:04 Відповісти
Тож при існуючий динаміці втрат поточний стан з рівнем забезпечення цією технікою в них збережеться до кінця року.

При існуючій динаміці, а це 1 026 танків з початку року, можливо, десь до середини осіні ще вистачить. На жаль лінійно це не працює.
22 рік 3 032 танка, 23 рік 2 951 танк, тобто десь три тисячі на рік.
При умові що таки зможуть цю кляту тисячу відновити, то до кіця року таки протянуть. Про скорочення в січені, лютому 25-го і мови не може бути.
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03.04.2024 11:16 Відповісти
Більшість танків "в строю" - це якраз вивезена з поля боя пошкоджена та відновлена в рем.бригадах та на заводах техніка.

Тобто з 3000 "знищених ЗСУ" танків насправді в частини, відремонтованими, повертається від 1000 до 2000.

Дивіться: в них є зараз в частинах, нехай, ~3000 танків. До січня вони "втратять" (дуже сподіваємось) 2000 танків (рівномірно по місяцях). 1000 танків буде відремонтована в рем.бригадах (рівномірно по місяцях). 900 танків буде відновлено з баз зберігання (рівномірно по місяцях). Отже, на кінець року в них буде ті ж ~3000 танків. Цифри не точні - я показую, як це працює.

А от з січня-грудня-лютого кількість відновлених зі зберігання - різко скоротиться, а потік битої техніки з фронту перші декілька місяців не зміниться, а потім буде скорочуватись. Отже, на 01.07.2024 в них в військах буде, приблизно, 2500 машин. А на 01.01.2026 - вже не 2000, а 1800.

Це все - за умови збереження характеру війни та тактики застосування техніки засрашинцями. Але вона зміниться. Вони стануть танки береги ще до скорочення перших пари танкових полків. Гарантовано. Так працює мозок військових. Будуть кидати штурмовиків в атаки на газельках, без підтримки танками взагалі, якщо збережеться наказ "штурмувати".
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03.04.2024 11:47 Відповісти
Останій абзац згоден, решта таке собі...

Встрою, це те що хоч зараз в бій, а не гіпотетично в перспективі.
Щоб поверталася хоча б третина, потрібно вести наступальні дії і щоб уражена техніка опинялася у тебе в тилу, а не в сірій зоні. Проте відлетівшу башту ні яким скотчем назад вже не повернеш і вщент вигорівший остов ніякого оптимізу в плані відновлення не викликає.
Цифри якими ти оперуєш ну дуже завищені і до того ж три тисячі знищених це таки знищених, а не підбитих.
Нещодавно кацапи хотіли витягнути танк і що - втратили ще дві одиниці.
А ще я дуже сумніваюсь що хтось буде витягувати Т-64 і тим більш Т-54/55

Це все наші міркування і припущення з огляду на ситуацію на зараз, поява снарядів і F-16 все радикально змінить і явно не на користь кацапів.
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03.04.2024 12:34 Відповісти
Так і я не сиджу в ГШ, не бачу реальної картини і не є генієм військового прогнозування. Всього лише доношу те, що почув від людей, значно вумніших за мене (бо вони бачать процеси і залежності там, де я їх не бачу, а головне - з фактажем можуть доводити свої висновки, а не просто пукають в лужу "переможенька через 2 тижні").

PS: "знищені" - це з серії заміни цензором слів речників ГШ "бойові втрати" на "знищено". ГШ каже про "бойові втрати супротивника за добу 11 танків". Очевидно, що ГШ не казав "знищені", а "бойові втрати" - це в т.ч. і "заглох двигун в сірій зоні", і "злетіла гусінь" тощо. І в засрашинців служба евакуації битої техніки з поля бою - доволі добре працює. Бо там люди кровно заохочені в цій роботі - інакше, в штурмовики. І витягують взагалі все, що можна витягнути. І Т-54 теж. Обов'язково. Це вам не березень 2022 року, коли вони на узбіччях київської області кинули танків на декілька танкових бригад. Зараз - кожну залізяку намагаються витягнути. А ширина "сірої зони" в 5-10 км це дозволяє робити і нашим, і ворогу.
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03.04.2024 12:53 Відповісти
То то й воно що це не 22 рік, а переможенька за два дні то це до арестовича.
Про бойові втрати то це по живій силі, а техніку рахують саме знищену (підтвержену) і зміни вносять (зарахували як БМП, а виявилось що танк, зарахували як РСЗВ, а виявилось що ППО). І коли відео викладують коментують знищено чи уражено. Про двигун і гусянку дронщики їх добивають, щоб не було сумнівів у знищені.
Але це все не про те
Ти пишеш що з січня-лютого 2025 року піде скорочення, ні це вже буде втрата залишків. Навіть якщо в них є ще п'ять тисяч танків, то втречені сім тисяч це ні як не половина, скорочення вже пішло і як ти правильно зауважив - ворог точно не "нескінчений"
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03.04.2024 13:24 Відповісти
Танків залишилось на 4 місяці в такому випадку
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03.04.2024 08:53 Відповісти
Більшість техніки - це ремонтована і переремонтована (витягнена з поля бою). За поточної динаміки втрат, скорочення кількості танків в військах в них почнеться десь в грудні-січні. Цю цифру дають осінтери по аналізу зміни "запасів" на базах зберігання (де більшість техніки - давно канібалізована саме для поточних і капітальних ремонтів).
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03.04.2024 10:07 Відповісти
Броня просідає, проте танки досягли ювілею.
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03.04.2024 08:05 Відповісти
Минув 3692 день москальсько-української війни.
98 одиниць техніки та 710 чумардосів.
Арта 32, броня 29, логістика 30.
Танки перевалили за 7000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 444 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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03.04.2024 08:47 Відповісти
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03.04.2024 08:48 Відповісти
- Товарищ генерал! Скажите - почему у украинских операторов беспилотников намного выше эффективность нанесения ударов - чем у наших?

- Потому что у хахляцких во время боя «горят глаза» А у наших «горят трубы»!



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03.04.2024 09:03 Відповісти
 
 