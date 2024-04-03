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Ворожий обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик, його батько загинув учора

область,обстріл,запорізька

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами села Новоосинове Куп’янського району Харківської області 2 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні.

Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув, дитина поранена внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині, - ОВА

Автор: 

смерть (6739) Харківщина (6054) діти війни (124) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+15
Навідників треба знищувати на місці. ПРиводити там, де бетонні плити, й привалювати їх плитою.
Ніяких там строків. Вони повинні боятися навіть дихати, не те що передавати дані.
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03.04.2024 08:30
+4
Саме страшне це те що це стає повсякденною новиною для життя в Україні. А тим часом партнери шукають спосіб виявити свою стурбованість але тількі після канікул і навіть тоді це питання треба буде поставити на голосування спікером бо ніхто зокрема бувшого рижого екс-припіздента сша немає на цього всемогущого спікера впливу в цій же так званій демократичній країні яка кожен божий день розповідає Українцям які вони всі корумповані негідники...
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03.04.2024 11:43
+4
Зелена влада в дії і ті виродки, які її обрали щоб закрити всі ракетні програми і готуватися до шашликів.
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03.04.2024 11:55
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Ленд-ліз в дії
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03.04.2024 08:15 Відповісти
Зелена влада в дії і ті виродки, які її обрали щоб закрити всі ракетні програми і готуватися до шашликів.
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03.04.2024 11:55 Відповісти
У 3,25 ранку у смт Борова ізюмського р-н керованими бомбами було зруйновану останню школу.
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03.04.2024 08:25 Відповісти
Навідників треба знищувати на місці. ПРиводити там, де бетонні плити, й привалювати їх плитою.
Ніяких там строків. Вони повинні боятися навіть дихати, не те що передавати дані.
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03.04.2024 08:30 Відповісти
без Київу - кацапня ноль...
всі кацапнячі напрямки були і є - Київ.
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03.04.2024 08:53 Відповісти
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03.04.2024 09:49 Відповісти
Саме страшне це те що це стає повсякденною новиною для життя в Україні. А тим часом партнери шукають спосіб виявити свою стурбованість але тількі після канікул і навіть тоді це питання треба буде поставити на голосування спікером бо ніхто зокрема бувшого рижого екс-припіздента сша немає на цього всемогущого спікера впливу в цій же так званій демократичній країні яка кожен божий день розповідає Українцям які вони всі корумповані негідники...
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03.04.2024 11:43 Відповісти
здохніть кацапи!
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03.04.2024 12:41 Відповісти
ЗСУ використовують приховані радіомаяки на дронах для визначення місць дислокації кацапiв. .ЗСУ встановлюють на дрони автономні бокси з LoRaWan-наповненням, які ні з чим не пов'язані, але при цьому щільно прикріплені до дронів. Як зазначив експерт, українці використовують цю техніку для виявлення місць дислокації підрозділів ЗС РФ
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03.04.2024 13:43 Відповісти
 
 