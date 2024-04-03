Ворожий обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик, його батько загинув учора
У лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами села Новоосинове Куп’янського району Харківської області 2 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні.
Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 MsSkifia #566162
показати весь коментар03.04.2024 08:30
+4 Luis Santos
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+4 Русскоязычный Бандеровец #328332
показати весь коментар03.04.2024 11:55
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Ніяких там строків. Вони повинні боятися навіть дихати, не те що передавати дані.
всі кацапнячі напрямки були і є - Київ.