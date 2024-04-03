Ворожий обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик, його батько загинув учора

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами села Новоосинове Куп’янського району Харківської області 2 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні.

Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько", - йдеться в повідомленні.

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