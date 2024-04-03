НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії, - посол США Сміт

НАТО вживає активних заходів, щоб покращити своє становище на території країн Балтії, але не бачить індикаторів неминучої війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Голос Америки", про це заявила посол США при НАТО Джуліана Сміт.

Вона зазначила, що серед заходів, яких вживають країни Балтії – збільшення спільних тренувань і військових навчань, збільшення присутності американських військ у Східній Європі. Сміт сказала, що саме розширення Альянсу сприяє безпеці для понад мільярда мешканців країн НАТО.

Посол США зауважила, російську загрозу НАТО вважає головною прямою загрозою, якій слід протистояти.

"Ми багато разів бачили в історії: якщо диктатора чи авторитарного лідера не зупинити, вони продовжують йти далі. Якщо вони досягнуть успіху, звісно, занепокоєння полягає в тому, що Росія буде продовжувати атакувати й інші країни", – сказала Сміт.

За словами посла США, наразі США не бачать безпосередньої загрози в балтійському та інших регіонах.

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"Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", – зауважила Сміт.

Посол США наголосила, що Росія повністю залучена до своєї неспровокованої агресивної війни всередині України, але США немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча.