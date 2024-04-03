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НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії, - посол США Сміт

сміт,джуліанн

НАТО вживає активних заходів, щоб покращити своє становище на території країн Балтії, але не бачить індикаторів неминучої війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Голос Америки", про це заявила посол США при НАТО Джуліана Сміт.

Вона зазначила, що серед заходів, яких вживають країни Балтії – збільшення спільних тренувань і військових навчань, збільшення присутності американських військ у Східній Європі. Сміт сказала, що саме розширення Альянсу сприяє безпеці для понад мільярда мешканців країн НАТО.

Посол США зауважила, російську загрозу НАТО вважає головною прямою загрозою, якій слід протистояти.

"Ми багато разів бачили в історії: якщо диктатора чи авторитарного лідера не зупинити, вони продовжують йти далі. Якщо вони досягнуть успіху, звісно, занепокоєння полягає в тому, що Росія буде продовжувати атакувати й інші країни", – сказала Сміт.

За словами посла США, наразі США не бачать безпосередньої загрози в балтійському та інших регіонах.

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"Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", – зауважила Сміт.

Посол США наголосила, що Росія повністю залучена до своєї неспровокованої агресивної війни всередині України, але США немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча.

Автор: 

НАТО (6395) Балтія (343) США (22417)


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Топ коментарі
+10
Своєю поведінкою НАТО вже не залишає шансів росії не напасти.
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03.04.2024 09:03
+9
Виходить, не один Зеленський у світі такий "шашличник", як ті три мавпочки - нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу.
Треба, щоб полетіли ракети і поперли танки - тоді побачать "індікатори" ?

Сама коштовна річ на землі - людська дурість. За неї більше всього доводиться платити.
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03.04.2024 09:05
+5
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03.04.2024 09:04
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Своєю поведінкою НАТО вже не залишає шансів росії не напасти.
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03.04.2024 09:03 Відповісти
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03.04.2024 09:04 Відповісти
Джуліана-йди гамбургер роби.
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03.04.2024 09:04 Відповісти
Виходить, не один Зеленський у світі такий "шашличник", як ті три мавпочки - нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу.
Треба, щоб полетіли ракети і поперли танки - тоді побачать "індікатори" ?

Сама коштовна річ на землі - людська дурість. За неї більше всього доводиться платити.
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03.04.2024 09:05 Відповісти
Ну раз джуліана сміт так сказала, то так воно і є. Країни Балтії, можете розслабитися і більше не рити окопи.
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03.04.2024 09:08 Відповісти
Панно послиця, ваша ната це ,, Рога і копита" , ,, Союз меча і орала" !
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03.04.2024 09:08 Відповісти
Та яка там загроза? Їдьмо на шашлики!
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03.04.2024 09:09 Відповісти
Ну вот! А они так "цену набивали" себе! Под шумок прибарахлиться хотели оружием и деньгами (типа на оборону).
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03.04.2024 09:11 Відповісти
А як вона може напасти на Нато якщо вся електроніка в її озброєнні звідти... запаси завершаться а потім ніодної ракети не зможе нової зробити....

Та і запасів не буде поки будуть з нами воювати...
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03.04.2024 09:17 Відповісти
Пока существует Россия, существует постоянная угроза существованию любой страны, угроза нападения. НАТО или слепое или глухое, когда заявляет, что нет угрозы со стороны России. Тем более существует большая угроза для стран, граничащих или находящихся вблизи России. Это все равно, как жить на вулкане. Поэтому удивляют подобные заявления от НАТО.
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03.04.2024 09:19 Відповісти
звичайні сцикливі імпотенти, которі прикриваються власними національними інтересами. по факту, просто сподіваються, що все це якось саме мине, якось закінчиться війна, якось налагодиться бізнес з мордором...
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03.04.2024 09:21 Відповісти
ну, тоді відпочивайте і не переймайтесь, дорогенькі! ми тут вже якось самі. а то у вас бензин на 10 центів здорожчав - жах!
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03.04.2024 09:19 Відповісти
Авжеж, зараз може і не бачить, бо *уйло завяз в Україні. Але хто зна що буде ''завтра''. І враховуючи що НАТА показала себе переляканою, а пентагон ''поклав болт'' на Європу то в ''завтра'' всяке може трапитися
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03.04.2024 09:20 Відповісти
У США ОДІЛИ ЧОРНІ ОКУЛЯРИ ВІД КУЙЛА, ТОМУ Й ЗАГРОЗИ ДЛЯ ПРИБАЛТІВ В НИХ НЕМА...це вказує на підкилимні домовленості США І 3,14ДЕРАЦІЇ відносно не тільки України , але й країн Прбалтики(чи бува ці американські потвори не домовились разом із куйлом ,воскресити "совок" ???)А ПРО РАЩИСТСЬКУ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ЛИТОВЦІВ,ЛАТИШІВ ЕСТОНЦІВ, ВАРТО ПОСЛУХАТИ ЇХ САМИХ, А НЕ ДУМКУ ЦІЄЇ ПРИКУПЛЕНОЇ КУЙЛОМ "АМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОЗУЛІ"
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03.04.2024 09:26 Відповісти
НАТО не те що не бачить загрози нападу , НАТО не хоче бачити .
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03.04.2024 09:33 Відповісти
Може, дурна, може, сліпа, а може, прикидається...
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03.04.2024 09:37 Відповісти
Це та сама курва Сміт, котра волає, щоб Україна не била по кацапськх НПЗ. Зрозуміло, що у нею з головою.
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03.04.2024 09:39 Відповісти
Кацапи не дебіли щоб відкривати зараз другий фронт з НАТО, спочатку окупують Україну, роздадуть свої паспорти і мобілізують декілька мільйонів в свою армію, вони знають як правильно "мотивувати" ухилянтів, а вже потім погонять їх туди де їм потрібно...
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03.04.2024 10:11 Відповісти
тільки встигніть евакувати американські війська як послів в лютому 22 .
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03.04.2024 10:54 Відповісти
 
 