Бербок, Сікорський та Сежурне заявили, що Європа має брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту

Глави МЗС Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни-члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у статті Politico заявили Анналена Бербок, Радослав Сікорський та Стефан Сежурне.

Вони зазначили, що США давно несуть більший тягар в колективній обороні НАТО.

"Європейські союзники повинні взяти на себе свою справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність взяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи. Міцний трансатлантичний зв'язок залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, повинні усунути деякі з найбільш нагальних недоліків, які стали до болю очевидними протягом останніх місяців і років: прогалини в можливостях, готовності наших збройних сил, виробничих потужностях, логістиці, стандартизації і оперативній сумісності", - пояснили глави МЗС.

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Міністри наголосили на важливості сильнішої і більш дієздатної європейської оборони – такої, що робить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку і водночас доповнює НАТО і є оперативно сумісною з нею.

"Щоб взяти на себе більшу відповідальність за нашу спільну безпеку, ми, європейські союзники, повинні зробити наступні кроки:

По-перше, виділення мінімум 2% ВВП на оборону є необхідною передумовою і фундаментом побудови колективної оборони. Цього року наші три країни досягають цієї мети, але ці цифри можуть бути лише відправною точкою. Нам також потрібно переконатися, що ми витрачаємо наші кошти стратегічно — перш за все, на розвиток сил і можливостей, необхідних для колективної оборони", - зазначили глави МЗС.

По-друге, наголосили вони, необхідне використання всього промислового потенціалу континенту для модернізації військових сил і засобів, нарощування виробництва і отримання економії від масштабу. Оборонна промисловість потребує обов'язкових довгострокових контрактів – з чіткими термінами, рівнем амбіцій, фіксованими фінансовими зобов'язаннями і гарантіями закупівель з боку урядів.

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"По-третє, нам потрібно інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти нашу технологічну перевагу та ліквідувати прогалини в силах і засобах. Наші інноваційні зусилля допоможуть НАТО зберегти свою технологічну перевагу над потенційними супротивниками та посилити стримування та захист",- додали міністри.

Очільники МЗС наголосили, що через два роки війни проти України Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну та пережити її підтримку з боку НАТО.

"Він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників. Таким чином, наша відповідь має ґрунтуватися на силі, єдності і співпраці. Ми повинні зробити так, щоб його агресія не виправдала себе – ані зараз, ані в майбутньому", - підсумували вони.

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