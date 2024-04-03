Україна перебуває під великим ризиком краху лінії фронту, картина на передовій похмура, - Politico

В Україні існує великий ризик обвалу лінії фронту. Оборона може зруйнуватися там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ. Збройні сили України не витримають концентрованого удару російської армії.

Про це пише у своєму матеріалі для видання Politico редактор з питань громадської думки Джеймі Деттмер, посилаючись на високопоставлених українських військових, передає Цензор.НЕТ.

"Офіцери вважають, що існує значний ризик обвалення фронту на тій ділянці, де російське командування вирішить сконцентрувати зусилля", - зазначає він.

Українські війська не витримають концентрованого удару російської армії. Якщо Росія зосередить свої зусилля в одному місці, то фронт може впасти.

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"Очевидно, що застереження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль з розблокування військової допомоги, якої так потребує українське військо, - від 155-міліметрових артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони Patriot і безпілотників. Сумна правда полягає в тому, що навіть якщо пакет буде схвалений Конгресом США, його може бути недостатньо, щоб запобігти серйозним проривам окупантів на полі бою", - пише видання.

Картина на передовій похмура

Видання зазначає, що така невдача, особливо в розпал виборчих кампаній у США та Європі, цілком може пожвавити тиск Заходу щодо переговорів на користь Росії, залишаючи Кремлю свободу відновити конфлікт у майбутньому.

"Тепер все залежить від того, куди Росія вирішить спрямувати свої сили в наступі, який, як очікується, розпочнеться цього літа. У рамках підготовки до наступу - від Харкова і Сум на півночі до Одеси на півдні - останніми тижнями значно зросла кількість ракетних ударів і ударів з безпілотників, спрямованих на інфраструктуру. Важко здогадатися, де Росія зробить свій головний удар", - зазначає Politico.

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За словами високопоставлених українських військових, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного, військова картина похмура.

Щобільше, завдяки значно більшій чисельності та перевазі в КАБах, які ось уже кілька тижнів руйнують українські позиції, Росія, ймовірно, зможе "проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках", заявили військові на умовах анонімності.

"Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також нема в достатній кількості", - сказало виданню одне із високопоставлених військових джерел.

За словами джерела, тільки українська мужність і стійкість, а також помилки російських командирів можуть змінити похмуру динаміку. Йдеться про помилки, подібні до провального наймасштабнішого танкового штурму війни під Авдіївкою.

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Однак високопоставлені українські офіцери нагадали, що покладатися на російські помилки - це не стратегія. Вони з гіркотою згадували про помилки, які, за їхніми словами, підірвали український опір від самого початку - помилки, яких припустилися як Захід, так і Україна. Вони також різко висловлювалися щодо бездіяльності Заходу, зазначаючи, що постачання і системи озброєнь надійшли занадто пізно і в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію на краще, якби вони могли це зробити.

"Залужний називав це "війною одного випадку". Він мав на увазі, що системи озброєнь втрачають ефективність дуже швидко, тому що росіяни їм швидко протидіють. Наприклад, ми успішно використовували крилаті ракети Storm Shadow і SCALP - але лише на короткий час. Росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. І в цьому вони успішні", - сказав один з офіцерів.

"Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська в м’ясорубку на забій. Звичайно, вони теж роблять це - ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, - але вони також навчаються та вдосконалюються", - додав він.

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Зброя Заходу приходить занадто пізно

Офіцери зазначили виданню, що протитанкові ракети прийшли вчасно, допомогли врятувати Київ, дозволили витіснити Росію з Херсона в листопаді 2022 року.

"Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні - вони з’являються, коли вони вже не актуальні", - сказав інший старший офіцер, навівши як приклад винищувачі F-16.

"Кожна зброя має свій час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть для 2024 року", - наголосив він.

За словами цього офіцера, Україна ще не отримала західні винищувачі, а Росія вже готова їм протистояти.

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Офіцер пояснив, що Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських матеріально-технічних центрів.

Офіцери також сказали, що тепер їм потрібна більш базова традиційна зброя, а також безпілотники.

"Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет... Ми весь час говорили західним партнерам, що у нас є бойовий досвід, у нас є бойове розуміння цієї війни. У них є ресурси, і вони повинні дати нам те, що нам потрібно", - додав він.

"Офіцери наголосили, що їм потрібно ще багато-багато людей. Зараз у країні не вистачає чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу", - пише видання.

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Військова криза та можливий наступ у серпні 2024 року

Проте Україна ще не розпочала новий великий раунд мобілізації напередодні очікуваного наступу Росії. Влада стурбована політичними наслідками, які можуть спричинити мобілізаційні заходи на тлі ухилення від призову. Колишній головком Залужний публічно закликав до мобілізації додаткових військ ще в грудні, вважаючи, що Україні на фронті потрібні щонайменше додаткові 500 000 осіб.

Минулого тижня головком Олександр Сирський заявив, що Україні може не знадобитися багато свіжих військ.

План полягає в тому, щоб після інтенсивної три-чотиримісячної підготовки на передову перевести якомога більше військовослужбовців у формі та тих, хто виконує небойові функції. Але старші офіцери, з якими спілкувався Politico, сказали, що Сирський був неправий і "підігрував наративам політиків".

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У вівторок Зеленський підписав деякі доповнення до старого закону про мобілізацію, які знижують мінімальний вік призову з 27 до 25 років.

В українському командуванні наголосили виданню, що Росія збирає ресурси й буде готова до потужного удару до серпня, або навіть раніше.

"У нас не тільки військова криза - у нас політична. У той час як Україна ухиляється від великого призову, Росія зараз збирає ресурси й буде готова розпочати великий наступ приблизно в серпні, а може й раніше", - резюмував один з офіцерів для Politico.