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Розмови про демократичні зміни в Росії найближчі 10-20 років не мають сенсу, адже для таких перетворень наразі просто не існує підґрунтя, - депутатка Європарламенту Калнієте

сандра,калнієте

Демократичні перебудови у Росії неможливі, адже більшість російських опозиціонерів або вбиті, або сидять у в’язниці. А ті, хто перебувають за кордоном, втрачають із часом контакт із тими подіями, які реально відбуваються в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в інтерв'ю "Главкому" заявила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте.

Вона додала, що російська опозиція до того ж перебуває у роздробленому стані, адже її представники не змогли за весь час знайти спільну мову і стати єдиною силою в протистоянні нинішньому режиму.

"Я з різними опозиціонерами спілкувалася закордоном, оскільки в Росію не можу приїхати. Так от, кожен із російських опозиціонерів бачить себе єдино правильним", – підкреслює євродепутатка.

Вона зазначила, що наразі демократична трансформація Росії наразі неможлива.

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"Якщо візьмемо історію Росії з 16 століття, то побачимо, що коли відбувається якесь послаблення влади, після цього приходить на трон або Іван Грозний, або Петро Перший, який не зважає на життя людей, який угробив на будівництво Санкт-Петербурга ледь не пів Росії людей", – пояснює латвійська політикиня.

Калнієте додає, що "просто не бачить", звідки найближчими роками до РФ мають прийти демократичні зміни.

Автор: 

росія (64871) Калнієте Сандра (6)


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03.04.2024 09:57 Відповісти
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03.04.2024 10:00 Відповісти
Там взагалі відсутнє будь яке підґрунтя. Територія рабів з тисячолітнім стажем
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03.04.2024 10:38 Відповісти
в США це зрозуміли, тому здулися з військовою допомогою Україні, а Європа завжди дивиться на США, путін може святкувати перемогу у протистоянні з демократією. Якщо буде таке ж жування соплів Заходу і надалі, то китайці і рашисти і НАТО ухайдокають
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03.04.2024 12:13 Відповісти
 
 