Розмови про демократичні зміни в Росії найближчі 10-20 років не мають сенсу, адже для таких перетворень наразі просто не існує підґрунтя, - депутатка Європарламенту Калнієте
Демократичні перебудови у Росії неможливі, адже більшість російських опозиціонерів або вбиті, або сидять у в’язниці. А ті, хто перебувають за кордоном, втрачають із часом контакт із тими подіями, які реально відбуваються в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте.
Вона додала, що російська опозиція до того ж перебуває у роздробленому стані, адже її представники не змогли за весь час знайти спільну мову і стати єдиною силою в протистоянні нинішньому режиму.
"Я з різними опозиціонерами спілкувалася закордоном, оскільки в Росію не можу приїхати. Так от, кожен із російських опозиціонерів бачить себе єдино правильним", – підкреслює євродепутатка.
Вона зазначила, що наразі демократична трансформація Росії наразі неможлива.
"Якщо візьмемо історію Росії з 16 століття, то побачимо, що коли відбувається якесь послаблення влади, після цього приходить на трон або Іван Грозний, або Петро Перший, який не зважає на життя людей, який угробив на будівництво Санкт-Петербурга ледь не пів Росії людей", – пояснює латвійська політикиня.
Калнієте додає, що "просто не бачить", звідки найближчими роками до РФ мають прийти демократичні зміни.
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