Не виключаємо російських авіаударів по Україні з території Білорусі, - Повітряні сили

Загроза використання території Білорусі для завдання ударів по Україні існує з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - зауважує Євлаш.

Він зазначив, що оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми - загроза існує.

"Тому звичайно загрозу вона (Білорусь. - Ред.) несе. І, в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ.

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