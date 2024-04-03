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Новини
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Не виключаємо російських авіаударів по Україні з території Білорусі, - Повітряні сили

євлаш

Загроза використання території Білорусі для завдання ударів по Україні існує з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - зауважує Євлаш.

Він зазначив, що оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми - загроза існує.

"Тому звичайно загрозу вона (Білорусь. - Ред.) несе. І, в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ.

Також читайте: Білорусь готується до війни, - Лукашенко

Автор: 

авіація (4111) Білорусь (7922) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+10
А у відповідь у такому випадку шо робитиме? НПЗ у Мозире є. Мачулічи?
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03.04.2024 09:55
+7
Зеля обкакаїться...
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03.04.2024 09:59
+4
А бітум де виробляють?
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03.04.2024 10:06
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А у відповідь у такому випадку шо робитиме? НПЗ у Мозире є. Мачулічи?
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03.04.2024 09:55 Відповісти
Зеля обкакаїться...
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03.04.2024 09:59 Відповісти
А бітум де виробляють?
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03.04.2024 10:06 Відповісти
Це запитання не до мене. Спитайте гідранта, пробачте, ХЕРанта, знов пробачте, ну коротше, спитайте за це Зеленського. Поки він ще виконуючий обов'язки президента, бо скоро і це у нього ФСЕЕЕЕЕЕЕЮ
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03.04.2024 10:15 Відповісти
Те саме, що з воєнними аеродромами на ерефії.
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03.04.2024 10:06 Відповісти
Нада Киев еще плотнее патриотами обставить. А то тревожно за легитимного.
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03.04.2024 10:12 Відповісти
Україна має знищити всі бульбаські НПЗ і першим Мозирський НПЗ ! Це законні цілі для знищення!

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03.04.2024 10:47 Відповісти
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03.04.2024 10:48 Відповісти
Агресія з вашого боку вже була, коли ви надали свою територію на вторгнення! Ви вже учасники війни !
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03.04.2024 12:47 Відповісти
 
 